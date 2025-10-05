Lee: Skepse na trhu mi dodává na optimismu

V ekonomice probíhá na akciovém trhu raná fáze nového technologického supercyklu. Valuace nejsou tak našponované jako v konečné fázi internetové bubliny a na trhu vládne zdravá dávka skepse. Pro CNBC to uvedl Tom Lee z investiční společnosti Fundstrat (viz první část rozhovoru). Ve druhé části se mimo jiné věnoval Fedu a vývoji inflace.
Na CNBC se diskutovalo o tom, že šéf americké centrální banky Jay Powell hovořil o valuacích amerických akcií s tím, že jsou „férově vysoko“. Lee k tomu řekl, že Powella uznává, ale nepamatuje si, že by někdo z vedení Fedu kdy hovořil o amerických akciích s tím, že jejich valuace jsou atraktivní. Fed by se také ani neměl vyjadřovat k tomu, jak je naceněn akciový trh. Pak se Lee vrátil ke společnosti NVIDIA, kterou komentoval již v první části rozhovoru.
Obavy by v expertovi podle jeho slov budilo to, kdyby se tato „nejdůležitější společnost na světě obchodovala s tržními násobky, které by znamenaly nízkou budoucí návratnost. Společnost ale roste o více než 40 % ročně a její poměr cen k ziskům dosahuje 26, což podle experta není přehnané. NVIDIA je posle Leeho firmou, jejíž produkty potřebuje každá jiná společnost na světě, která chce investovat do umělé inteligence. Alternativy neexistují a v tomto kontextu nejsou valuace společnosti NVIDIA přehnané.
K monetární politice Lee uvedl, že v dubnu letošního roku Fed nejevil známky uvolňování své politiky, akcie byly následně i přesto schopny připsat znatelné zisky. Nyní centrální banka bere vážně v úvahu vývoj na trhu práce. A i když nenastal posun do extrému, v němž by Fed tíhnul k prudkému uvolnění, podle Leeho i tak došlo k výrazné změně v uvažování centrální banky. Akciím by pak pomohlo to, kdyby se index ISM dostal se svými hodnotami nad 50, doposud se totiž v nejdelší řadě v historii pohyboval pod touto úrovní.
Na CNBC poukázali na názory, podle kterých americká centrální banka sníží letos sazby už pouze jednou a inflace se začne zvedat kvůli tomu, jak na ceny zapůsobí cla. Lee k tomu uvedl, že pokud by Fed letos snížil sazby skutečně jen jednou, akciové trhy by to mohly interpretovat pozitivně. „Radši uvidí Fed, který bude snižovat sazby do silné ekonomiky než do slabé.“ Podle tohoto pohledu by tedy pro akcie bylo lepší, kdyby Fed snižoval sazby méně, ale ekonomická aktivita byla silnější, než kdyby byl pokles sazeb větší kvůli slabosti amerického hospodářství.
K úvahám o inflaci zvýšené cly Lee řekl, že fakticky již cla působí na náklady a prodejní ceny amerických společností, ale ve statistických datech se budou objevovat postupně. Toto zpoždění by ale mělo mít vedení centrální banky na paměti a nemělo by začít s novým cyklem zvyšování sazeb jen proto, že se začnou objevovat čísla odrážející to, co v ekonomice již proběhlo. Akciový trh podle experta bude uvažovat právě tímto způsobem a bude si vědom toho, že jde o zpožděná data.