Kolem BYD se utvořil negativní sentiment. Akciím ublížila cenová válka, čeká se na nové modely

Kolem BYD se utvořil negativní sentiment. Akciím ublížila cenová válka, čeká se na nové modely

15.09.2025 14:34
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie největšího výrobce elektromobilů na světě BYD se na burze v Hongkongu propadly od svého vrcholu dosaženého před čtyřmi měsíci o více než 30 procent, přičemž z tržní hodnoty společnosti zmizelo 45 miliard dolarů. Prodejní rating analytiků u tohoto titulu vzrostl na nejvyšší úroveň od roku 2022, odhalují údaje agentury Bloomberg. Navíc sentiment investorů zůstává nalomený. Rostou totiž obavy o schopnost automobilky odrazit konkurenci uprostřed ničivé cenové války v Číně.

Investoři jsou nervózní z toho, že BYD se v Číně ujala vedení v oblasti výrazného zlevňování, což společnosti ukrojí z jejich marží. Velké slevy se navíc nelíbí ani Pekingu, podle nějž cenová válka vytváří deflační tlaky a poškozuje mezinárodní reputaci čínské výroby. Do toho se navíc daří konkurenci, jež slaví úspěchy se svými novými modely. Jedná se například o Geely nebo Leapmotor, jejichž výkon akcií letos BYD výrazně překonává.

"I když se domnívám, že investoři si zachovají pozitivní dlouhodobý pohled, existují skutečné obavy z agresivní strategie společnosti BYD, která stojí na získávání podílu na trhu cenovým tlakem,“ řekl Kevin Net, vedoucí asijských akcií ve společnosti Financiere de l'Echiquier, podle kterého by to v krátkodobém horizontu mělo zatížit marže.

BYD

Za čtvrtletí končící červnem společnost vykázala kvůli dopadu cenové války 30procentní propad zisku, což byl první pokles za více než tři roky. Zároveň snížila celoroční výhled odbytu, a to z 5,5 milionu na 4,6 milionu vozů. Aby i tento snížený cíl splnila, musí v posledních čtyřech měsících roku dodat na trh přibližně 1,7 milionu vozů, což je vzhledem ke stárnoucí produktové řadě a novému regulačnímu prostředí vysoké číslo.

Klíčovým katalyzátorem pro akcie bude odhalení nových modelů v prvním kvartálu příštího roku, míní experti. Společnost odložila některá uvedení na trh na příští rok, aby učinila vozidla konkurenceschopnějšími, a protože konkurenti zaznamenali úspěch s nedávnými nabídkami.

Navzdory vyjmenovaným negativům lze ale u BYD nalézt také pár pozitiv. Automobilce se daří na trzích v zahraničí, kde dál expanduje a její letošní dodávky tam mohou dosáhnout 900 tisíc až jednoho milionu vozů. To by podle analytiků Goldman Sachs bylo překročení cíle managementu, který počítal s 800 tisíc dodanými vozidly.

Ocenění akcií na současné úrovni se pak jeví atraktivně z pohledu 17násobku odhadovaného zisku, což je pod tříletým průměrem, který byl na 20násobku.

A co analytici čekají od nových modelů, které společnost uvede na domácí trh? Svěží design, začlenění systému autonomního řízení God's Eye do levnějších modelů, modernizaci baterií a prodloužený dojezd pro plug-in hybridy.

„Strategický vývoj, který posune BYD do pozice technologického lídra, a nikoliv pouze jako vysoce efektivního výrobce elektromobilů, by mohl přetvořit vnímání investorů a zvýšit cenu akcií prostřednictvím změny ratingu, a to navzdory krátkodobému tlaku na snižování zisků,“ uvedl Gary Tan, manažer fondu Allspring Global Investments.

Zdroj: Bloomberg

 
 
 

