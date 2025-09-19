Rozbřesk: Jestřábí ČNB a slabý dolar = nadále silná koruna

Česká koruna se nadále veze na pozitivní vlně. Od začátku roku přidala vůči euru k dobru více než tři procenta a na úrovni 24,30 EUR/CZK je nejsilnější za téměř dva roky. Máme za to, že prostor pro výraznější zisky české měny je krátkodobě omezený, ve střednědobém horizontu ale nadále očekáváme její postupné trendové posilování.
Koruna profituje jak z vývoje v tuzemské ekonomice, tak i na zahraničních trzích. Hybnou silou jejího plíživého posilování je přísná měnová politika ČNB, od které čekáme delší stabilitu sazeb na úrovni 3,5 %. Rétorika centrálních bankéřů v čele s guvernérem Michlem navíc zůstane jestřábí kvůli přetrvávajícím proinflačním rizikům – zejména vyšší inflaci ve službách, rychlému růstu mezd a skokovému zdražování nemovitostí.
Atraktivita koruny by tak neměla být z hlediska úrokového diferenciálu nedotčena. Vzhledem k našemu očekávání neměnných sazeb ECB je na stole stabilní úrokový diferenciál 1,5 p.b.
Pro korunu je pozitivní i obnovení makroekonomické stability české ekonomiky. Oživení růstu ekonomiky k potenciálu, snížení inflace k cíli, míra nezaměstnanosti poblíž přirozené úrovně a přebytek na běžném účtu platební bilance. Tuzemský průmysl sice nadále přešlapuje na místě, nicméně v příštím roce očekáváme pozvolné oživení a lepší exportní výkonnost.
Pozitivním impulsem pro korunu je také vývoj kurzu amerického dolaru. Ten viditelně ztrácí od nástupu Donalda Trumpa a odhadujeme, že na frontě s eurem bude na konci roku atakovat úroveň 1,20. To je obecně dobrá zpráva pro měny rozvíjejících se trhů, kam spadá česká koruna, stejně jako polský zlotý nebo maďarský forint. To vše navíc bude rámovat relativně svižný cyklus snižování úrokových sazeb v americké ekonomice – zářijové snížení sazeb bude dle nás následováno dohromady dalšími 100bps.
Krátkodobě očekáváme relativní stabilitu koruny okolo současných úrovní. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu počítáme s pozvolným posilováním, meziročním tempem zhruba jedno procento, čemuž odpovídá úroveň zhruba 24,00 EUR/CZK na konci příštího roku. Náš výhled patří aktuálně k těm nejoptimističtějším na korunovém trhu. Tržní koncensus počítá s kurzem EUR/CZK 24,50 na konci letošního roku a 24,90 na konci roku 2026. Česká národní banka (u které však nejde o plnohodnotnou předpověď, ale spíše technický předpoklad) kalkuluje s kurzem v rozmezí 24,80-24,90 EUR/CZK v následujících letech.
Rizika našeho výhledu jsou vychýlena směrem k silnější koruně. Zvláště pokud by měly být ztráty dolaru výraznější, než aktuálně odhadujeme, nebo pokud by se v Česku měly začít zvedat sázky na zvyšování úrokových sazeb (aktuálně se tak neděje). Na druhé straně, hlavním rizikem ve směru slabší koruny je pro nás geopolitika, respektive další eskalace rusko-ukrajinské války, zejména na území státu NATO. Tomuto scénáři přiřazujeme sice nízkou míru pravděpodobnosti, dopady do měnového kurzu by však byly významné.
*** TRHY ***
Koruna
Konec týdne bude na korunovém trhu relativně klidný. Poblíž úrovně 24,30 EUR/CZK bude tuzemská měna vyhlížet zasedání ČNB, které je na programu příští středu. Všeobecně očekávaná stabilita bude pravděpodobně doprovázena jestřábí rétorikou (viz úvodník).
Eurodolar
Včerejší žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA poskytly důkaz o tom, že minulé vysoké číslo byla statistická anomálie, což pomohlo dolaru. Týdenní pokles počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti z 264 tis. na 231 tis. oproti očekávaným 240 tis. stačil k tomu, aby (krátkodobé) výnosy zvrátily počáteční pokles o zhruba 3 bazické body. K zatlačení eurodolaru zpět pod hranici 1,18 však přispěl i velmi dobrý výsledek podnikatelské nálady od Philly Fedu.
Pokud americký prezident Trump nepřijde s nějakou slovní intervencí, tak by závěr týdne mohl být pro eurodolar relativně klidný, když zajímavý může být pohled na výsledek francouzské podnikatelské nálady v kontextu nedávného pádu vlády, a právě probíhajících stávek.
Akcie
Akcie společnosti Intel včera prudce vzrostly (+22,8 %) poté, co společnost Nvidia (+3,5 %) oznámila investici ve výši 5 miliard dolarů do výrobce čipů v rámci širší spolupráce mezi těmito dvěma polovodičovými giganty na vývoji několika generací produktů pro datová centra a PC na míru. V korporátním sektoru klesly akcie Darden Restaurants (-7,7 %). Akcie American Express (+1,7 %) vzrostly poté, co tento gigant v oblasti kreditních karet představil dlouho očekávané vylepšení svých platinových karet v USA, které přidávají nové výhody v hodnotě přes 3 500 dolarů ročně a zároveň zvyšují roční poplatek o 200 dolarů.