Vítr se obrací: Orsted slaví dílčí vítězství nad Trumpovou administrativou

Akcie společnosti Orsted výrazně vzrostly poté, co americký soud povolil pokračování výstavby téměř dokončené větrné farmy Revolution Wind u pobřeží Rhode Islandu, čímž zmařil snahu administrativy Donalda Trumpa projekt zastavit.
Orsted v pondělí večer oznámil, že obnoví výstavbu na základě rozhodnutí soudu, který uvedl, že projekt by mohl utrpět „nenapravitelné škody“, pokud by výstavba nepokračovala. Práce mohou pokračovat i během probíhajícího soudního sporu proti vládnímu příkazu z 22. srpna.
To přináší Orstedu, který se snaží získat 9,5 miliardy dolarů od akcionářů na stabilizaci svého hospodaření, úlevu poté, co Trumpovy kroky proti offshore větrné energii narušily obchodní model této firmy. Investoři tak získali větší jistotu, že dva klíčové projekty v USA budou skutečně dokončeny.
„Orsted včera večer zaznamenal důležité vítězství,“ uvedl Jacob Pedersen, vedoucí akciové analýzy v Sydbank. „Zbývající rizika mohou firmě stále komplikovat život, ale riziko snížení úvěrového ratingu na spekulativní úroveň by mělo být mírně nižší.“
Akcie v úterý ráno v Kodani vzrostly až o 12 %, později se zisk snížil. Další pozitivní zpráva přišla v úterý dopoledne, kdy třetí největší akcionář firmy, Andel Holding, oznámil, že zainvestuje další 3 miliardy dánských korun, aby si udržel svůj 5% podíl v Orstedu. Od začátku roku akcie Orsted klesly o zhruba 38 %. Dnes přidávají 0,3 %.
Hrozba dalšího zásahu ze strany vlády však přetrvává. Mluvčí Bílého domu uvedl, že rozhodnutí soudu „nebude konečným verdiktem v této věci“. „Ačkoliv soudní příkaz přináší krátkodobou úlevu pro akcie Orstedu, nechrání projekt Revolution Wind před výsledkem probíhajícího soudního řízení ani před možnými dalšími kroky ze strany americké vlády,“ uvedla analytička Jenny Ping.
Ministr vnitra Doug Burgum v rozhovoru pro Bloomberg TV začátkem měsíce poznamenal, že pět offshore větrných projektů v USA je v přezkumu. „Je pravděpodobné, že v Americe už žádné další offshore větrné elektrárny nevzniknou,“ řekl Burgum.
Společnost Revolution Wind LLC, spoluvlastněná firmami Orsted a Global Infrastructure Partners, tvrdila, že administrativa porušila její ústavní právo na řádný proces, když výstavbu náhle zastavila. Firma také uvedla, že příkaz k zastavení prací porušil federální zákon, protože byl „libovolný a svévolný“, navzdory letům plánování a koordinace s vládou. Projekt byl dokončen z 80 %.
Americký okresní soudce Royce Lamberth, jmenovaný bývalým prezidentem Ronaldem Reaganem, vydal předběžné opatření poté, co dospěl k závěru, že Revolution Wind má vysokou šanci spor vyhrát. Orsted ve svém prospektu minulý týden uvedl, že zpoždění projektu Revolution Wind – který má dodávat elektřinu stovkám tisíc domácností v Rhode Islandu a Connecticutu – firmu stojí 25 milionů dolarů týdně. Zmínil také dodatečné náklady na projekt a nepřímé výdaje u dalšího velkého projektu Sunrise Wind u pobřeží New Yorku.
„Kdyby rozhodnutí nevyznělo ve prospěch Orstedu, pravděpodobně by v USA offshore větrný sektor skončil,“ uvedla Rikke Winther Norgaard, která vedla vstup Orstedu na americký trh a nyní působí jako obchodní ředitelka firmy Aegir Insights zaměřené na offshore data a analýzy.
Rozhodnutí soudu podle ní znamená, že projekt Revolution Wind bude pravděpodobně dokončen v termínu, který odpovídá smlouvám o odběru elektřiny s Connecticuty a Rhode Islandem. Projekt má být dokončen ve druhé polovině roku 2026, Sunrise Wind o rok později. Podle Norgaard je nepravděpodobné, že by Ministerstvo vnitra uspělo s případným odvoláním, což by umožnilo dokončení výstavby i během pokračujícího soudního řízení.
Americké projekty Orstedu tvoří přibližně 20 % z celkových 8,1 gigawattů offshore větrných elektráren, které firma aktuálně buduje. Po dokončení by měly generovat až 12 miliard dánských korun ročně, uvedla firma v prezentaci začátkem roku.
Od nástupu do druhého funkčního období v lednu vydal Trump sérii dekretů zaměřených proti sektoru offshore větrné energie, včetně zastavení nových nájmů mořského dna a federálních povolení pro stávající projekty. Zástupci průmyslu se domnívali, že již plně povolené projekty budou před negativním postojem administrativy chráněny.
Zdroj: Bloomberg; Foto: Orsted