Detail - články
Revize dat ukázala silnější růst amerického HDP díky vyšším spotřebitelským výdajům

25.09.2025 15:26
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla nejrychleji za téměř dva roky, a to díky revizi předchozích odhadů spotřebitelských výdajů směrem vzhůru. Hrubý domácí produkt USA očištěný o inflaci vzrostl podle čtvrteční zprávy Úřadu pro ekonomickou analýzu (BEA) v přepočtu na roční tempo o 3,8 %. To je více než dříve uváděných 3,3 % a zároveň jde o obrat po poklesu v prvním čtvrtletí.

Samostatná data za srpen ukázala solidní růst objednávek podnikových zařízení a výraznější než očekávané zúžení obchodního deficitu. Růst v uplynulém čtvrtletí podpořily také podniky, které zvýšily investice do produktů duševního vlastnictví, zejména do umělé inteligence (AI). Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl na nejnižší úroveň od poloviny července.

Nejnovější čtvrtletní údaje potvrzují, že ekonomika se ve druhém čtvrtletí zotavila po prudkém nárůstu dovozu na začátku roku, kdy firmy hromadily zásoby kvůli očekávaným clům prezidenta Donalda Trumpa.

Vývoj ekonomiky ve třetím čtvrtletí také vypadá solidně, píše agentura Bloomberg. Poslední zprávy ukazují odolnost spotřebitelských výdajů i výdajů podniků na vybavení. Před zveřejněním čtvrtečních údajů odhad Fedu v Atlantě (GDPNow) počítal s růstem 3,3 % ve třetím čtvrtletí.

Ekonomové však očekávají slabší růst ve čtvrtém čtvrtletí kvůli oslabení trhu práce, které může negativně ovlivnit spotřebu. Očekává se, že aktivita se výrazněji obnoví až v roce 2026, částečně díky Trumpovým daňovým zákonům a nižším úrokovým sazbám. Většina prognóz však počítá s růstem pod 2 % v následujících letech.

Revize ukázaly, že preferovaný inflační ukazatel Fedu (index cen výdajů na osobní spotřebu PCE bez potravin a energií) rostl v roce 2024 rychleji, než se původně uvádělo, a ve druhém čtvrtletí byl upraven na 2,6 %. Ekonomové očekávají, že měsíční data PCE, která budou zveřejněna v pátek, ukážou meziroční růst téměř 3 % za srpen. To může omezit prostor pro další snižování úrokových sazeb ze strany Fedu v nadcházejících měsících. Minulý týden centrální banka snížila sazby a zároveň předpokládá ještě dvě další redukce do konce roku, i když někteří představitelé zůstávají opatrní kvůli přetrvávající vysoké inflaci.

Americká ekonomika zaznamenává od Trumpova lednového návratu do úřadu prezidenta neobvyklé výkyvy. Prezidentův záměr zavést vysoká cla vedl na začátku roku před jejich spuštěním k prudkému růstu dovozu, což automaticky způsobilo pokles HDP. Následně příliv dováženého zboží polevil. Americká ekonomika se tak nečekaně výrazně zotavila z dopadů způsobených obchodními válkami prezidenta Donalda Trumpa, uvedlo ministerstvo. Rostla nejrychleji za téměř dva roky.

Zdroj: Bloomberg, ČTK

 
 

