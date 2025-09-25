ČEZ čelí právní nejistotě kvůli nelegální půjčce, EBRD zlepšila výhled české ekonomiky a futures jsou v červeném

Energetická společnost čelí právnímu problému kvůli tří miliardové půjčce od státu, kterou získala bez souhlasu Evropské komise během energetické krize. Ministerstvo financí obhajuje krok nutností zajistit likviditu, zatímco argumentuje krizovým rámcem EU. Úvěr byl určen výhradně na maržové vklady a byl již splacen. Mezitím EBRD zlepšila výhled české ekonomiky na letošní rok na 2 %, Hongkong se zotavuje po tajfunu Ragasa, důvěra německých spotřebitelů mírně vzrostla a žádá o investici u Applu. V Evropě rostou prodeje aut, ceny mědi zůstávají vysoko kvůli výpadkům v dodávkách a hlásí průlom v nasazení kvantových počítačů na finančních trzích.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX - 0,1 %.
Polostátní energetická společnost ve více než rok trvajícím období vrcholící energetické krize hospodařila s nelegální půjčkou tři miliardy eur (zhruba 75 miliard korun). Stát ji firmě poskytl bez souhlasu Evropské komise, takzvané notifikace. S odkazem na dopis Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise to napsal server Česká justice.
"Právní základ opatření začal platit 29. června 2022, ale Česká republika spustila celé schéma dřív, než ho komise 26. července 2023 schválila. Komise tohoto postupu lituje a označila poskytnutou podporu za nezákonnou," napsal šéf Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Pierre-Arnaud Proux. Závěr je podle serveru jasný - půjčka byla z pohledu evropského práva nezákonná, i když ji komise o rok později dodatečně schválila jako slučitelnou. Právníci varují, že tento závěr může otevřít cestu žalobám na český stát, píše server.
Podle ministerstva financí bylo nutné úvěr poskytnout okamžitě kvůli zajištění likvidity. "Úvěr bylo nezbytné bezodkladně poskytnout za účelem pokrytí naléhavé potřeby provozního kapitálu, zejména v souvislosti s finančním zajištěním obchodních činností na trzích s energií," sdělil serveru mluvčí ministerstva financí Ondřej Macura.
Mluvčí společnosti Ladislav Kříž připomněl, že situace po začátku války na Ukrajině byla vyhrocená a firma čelila riziku "totálního krachu". "Úvěr byl poskytnut na základě tzv. Evropského dočasného krizového rámce pro státní pomoc, který byl přijat Evropskou komisí 23. března 2022 jako reakce na hospodářské dopady ruské invaze. Jeho cílem bylo umožnit členským státům rychle a flexibilně podporovat podniky zasažené energetickou krizí," uvedl Kříž. Rámec byl několikrát rozšířen a podle něj stejně postupovaly i jiné vlády - německá, švýcarská, rakouská či finská. Dodal, že informace o úvěru byly ve výroční zprávě, avšak fakt, že půjčka nebyla schválena komisí, chyběl.
Situaci komplikovalo i rozhodnutí valné hromady z června 2023 o vyplacení rekordní dividendy akcionářům ve výši 78 miliard korun. V té době stále nebyla notifikace ukončena a půjčka zůstávala v nezákonném režimu. "Rozhodnutí komise přišlo až 26. července 2023, zatímco výplata dividend byla naplánována na 1. srpna. Ministerstvo financí tedy vědomě riskovalo," napsal server.
Úvěrová smlouva z 29. června 2022 vymezila rámec až tří miliard eur - dvě miliardy v úvěrech A a B a další miliardu v revolvingovém úvěru C. Peníze měly být použity výhradně na maržové vklady při obchodování s elektřinou, plynem a povolenkami. Podle byly peníze účelově vázány na maržové vklady a úvěr byl v plném rozsahu splacen.
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) zlepšila výhled české ekonomiky na letošní rok. Předpokládá nyní, že hrubý domácí produkt (HDP) České republiky se zvýší o dvě procenta, zatímco v květnové prognóze růst odhadovala na 1,6 procenta. Banka to dnes uvedla ve svém novém hospodářském výhledu pro země, ve kterých působí. EBRD loni na jaře předpovídala, že česká ekonomika v letošním roce vzroste o 2,5 procenta. Následně však odhad opakovaně zhoršila, naposledy tak učinila letos v květnu. Nejnovější výhled je tak navzdory zlepšení nadále nižší, než prognóza z loňského jara. Banka ve výhledu na letošní rok také zůstává o něco pesimističtější než české ministerstvo financí, jehož srpnová prognóza letošní růst odhaduje na 2,1 procenta. EBRD nicméně nadále předpokládá, že v příštím roce hospodářský růst zrychlí na 2,2 procenta, zatímco prognóza ministerstva financí počítá se zpomalením na dvě procenta.
Hongkong dnes po 36hodinovém přerušení obnovuje lety ze svého mezinárodního letiště a znovu se také otevírají podniky a některé školy. Napsala to agentura Reuters, podle níž se místo vzpamatovává z úderu nejsilnějšího tajfunu letošní sezony, který dostal jméno Ragasa. Tchaj-wan mezitím snížil počet obětí živlu.
Důvěra německých spotřebitelů v ekonomiku se mírně zlepšila. Může za to především zlepšení příjmových očekávání. Index spotřebitelské důvěry na říjen vzrostl o 1,2 bodu na minus 22,3 bodu, uvedly v dnešní zprávě instituty GfK a NIM. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že index vzroste pouze na minus 23,3 bodu.
Intel oslovil ohledně investice do své upadající výroby čipů, uvedly osoby obeznámené se situací. Jde o nejnovější snahu posílit podnik, který je nyní částečně vlastněn americkou vládou. Tato dohoda by byla další po investici ve výši 5 miliard dolarů, kterou minulý týden uskutečnila společnost .
Rozpory v rámci výboru pro měnovou politiku Bank of England se naplno projevily poté, co guvernér Andrew Bailey prohlásil, že je tu stále prostor pro další snižování úrokových sazeb – jen několik hodin předtím, než externí členka Megan Greene navrhla „vynechat“ snížení sazeb v listopadu. Dnes se očekává, že Švýcarská národní banka ponechá svou základní sazbu na 0 %.
Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil, že bude v roce 2027 znovu kandidovat, a to navzdory průzkumům, které ukazují, že jeho socialistická strana by jen obtížně získala většinu v parlamentu. Začátkem tohoto měsíce parlament zamítl jeho návrh na zkrácení pracovního týdne. Sánchez má v posledních dvou letech problémy s prosazováním klíčových zákonů, včetně rozpočtů.
Prodeje automobilů v Evropě v srpnu opět mírně vzrostly. Spotřebitelé si více oblíbili elektrické a hybridní modely vyráběné evropskými výrobci, kteří se snaží čelit konkurenci z Číny. Registrace nových vozů v regionu vzrostly meziročně o 4,7 %. Německo a Španělsko zaznamenaly nárůst přes 5 %, zatímco poptávka ve Velké Británii a Itálii klesla.
Ceny mědi se drží poblíž nejvyšší úrovně za více než rok poté, co společnost vyhlásila vyšší moc na přerušení dodávek z jejího obřího dolu v Indonésii. Dva zaměstnanci tam zemřeli a pět dalších se pohřešuje po masivním sesuvu bahna. Incident ukazuje, jak zranitelný je trh s mědí vůči globálním výpadkům v dodávkách. Jde o poslední narušení dodávek poté, co společnost Hudbay Minerals oznámila uzavření provozu v peruánském závodě kvůli politickým protestům.
HSBC oznámila průlom v nasazení kvantových počítačů na finančních trzích, zatímco mezi největšími firmami z Wall Street sílí závod o začlenění této technologie do každodenního provozu. Banka využila nejpokročilejší kvantový procesor Heron od a dosáhla 34% zlepšení v predikci pravděpodobnosti, že se dluhopis zobchoduje za určitou cenu. Společnosti aplikovaly kvantové zpracování na anonymizovaná data z obchodování s evropskými dluhopisy a zjistily, že technologie může výrazně zvýšit efektivitu trhu. Je to poprvé, co některá banka použila reálné obchodní transakce ve velkém měřítku k prokázání výhody této nové technologie, která byla dosud převážně doménou akademického výzkumu a specializovaných technologických firem. Josh Freeland, globální šéf algoritmického obchodování s úvěry v , uvedl, že v jednu chvíli na projektu pracoval tým 16 fyziků, expertů na strojové učení a umělou inteligenci „nonstop“, aby se pokusili replikovat to, co dokázal kvantový počítač.