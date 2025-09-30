Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Shutdown opět tématem: Federální vládě Spojených států hrozí, že nebude mít finance na svůj chod

Shutdown opět tématem: Federální vládě Spojených států hrozí, že nebude mít finance na svůj chod

30.09.2025 8:11
Autor: ČTK

Demokraté a republikáni nenašli na pondělní schůzce v Bílém domě shodu na financování federální vlády Spojených států od 1. října, což podle amerického viceprezidenta J. D. Vance znamená, že vládě hrozí omezení chodu. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters.

"Myslím, že směřujeme k uzavření, protože demokraté neudělají správnou věc. Doufám, že názor změní, ale uvidíme," řekl Vance novinářům.

V USA začíná 1. října nový fiskální rok, pro který ale nemá federální vláda zajištěné financování. Pokud se republikáni a demokraté v Kongresu USA nedohodnou, nastane takzvaný shutdown, tedy stav, kdy federální vláda nebude mít peníze na svůj chod, takže bude nucena omezit chod federálních úřadů.

Republikány a demokraty rozděluje mimo jiné postoj k dotacím na zdravotní péči, které demokraté chtějí prodloužit. Republikáni naopak navrhují současnou úroveň financování prodloužit o sedm týdnů.

Republikáni ve snaze vyhnout se omezení chodu vlády navrhují prozatímní opatření, které by vládě zajistilo finance na týden či deset dní. To ale vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer odmítá s tím, že je třeba nalézt dlouhodobé řešení. "Musíme to udělat nyní," řekl. Schumer argumentuje tím, že mnozí Američané dostanou 1. října zprávu od zdravotních pojišťoven o zdražení pojistek až o stovky dolarů měsíčně, což znamená, že se lidé budou rozhodovat o tom, zda rozsah zdravotního krytí omezí.

 

Čtěte více:

Když Trump bezprecedentně tlačí na Fed. Zdeněk Tůma na téma odvolávání centrálních bankéřů
08.09.2025 13:16
Když Trump bezprecedentně tlačí na Fed. Zdeněk Tůma na téma odvolávání centrálních bankéřů
Pokus Donalda Trumpa odvolat členku rady guvernérů Federálního rezervn...
Jan Bureš na téma Trumpova cla: Proč jsou zatím dopady na Česko mírnější?
12.09.2025 6:34
Jan Bureš na téma Trumpova cla: Proč jsou zatím dopady na Česko mírnější?
Evropa se s Donaldem Trumpem po několika měsících jednání dohodla na r...
Trumpův návrh na pololetní výsledky rozděluje Wall Street. U SEC má podporu
16.09.2025 10:32
Trumpův návrh na pololetní výsledky rozděluje Wall Street. U SEC má podporu
Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) uvedla, že „upřednostňuje“ ná...
Rozbřesk: Odliv z amerických aktiv po nástupu Trumpa zatím nebyl výrazný
17.09.2025 9:02
Rozbřesk: Odliv z amerických aktiv po nástupu Trumpa zatím nebyl výrazný
S nástupem Donalda Trumpa se na trzích řada věcí změnila. Jednou ze zá...
Vítr se obrací: Orsted slaví dílčí vítězství nad Trumpovou administrativou
24.09.2025 10:13
Vítr se obrací: Orsted slaví dílčí vítězství nad Trumpovou administrativou
Akcie společnosti Orsted výrazně vzrostly poté, co americký soud povol...
Trump oznámil nová vysoká cla na léky, nábytek a nákladní automobily
26.09.2025 8:30
Trump oznámil nová vysoká cla na léky, nábytek a nákladní automobily
Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek oznámil novou várku v...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.09.2025
12:45Co se bude dít, pokud v USA nastane vládní shutdown
12:04Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 286 mld. Kč, zvýšila příjmy i výdaje
11:49TESLA KARLÍN, a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.6.2025
11:19Komentář analytika: Philip Morris zapsal pokles zisku a tržního podílu, výhled je ale optimistický  
11:13City Home Finance III, s.r.o: Oznámení úrokové sazby dluhopisu - 5. výnosové období
11:07City Home Finance III, s.r.o: - Oznámení o výplatě čtvrtého úrokového výnosu
11:04SATPO finance, s.r.o.: Oznámení o výplatě sedmého úrokového výnosu
11:01City Home Finance III, s.r.o: Zveřejnění Pololetní finanční zpráva a účetní závěrka k 30.6.2025
10:55SATPO finance, s.r.o.: Pololetní finanční zpráva a účetní závěrka k 30.6.2025
10:51Jednání v Kongresu se vyhrocuje, trhy na riziko vládní uzávěry reagují lehce negativně  
9:11SAB Finance a.s.: Pololetní zpráva společnosti SAB Finance k 30. 6. 2025
8:57ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s. - Pololetní finančí zpráva 2025
8:55J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
8:55Philip Morris ČR klesl zisk o 13 procent při mírném růstu tržeb. Odklon od klasických cigaret vyvažují inovace
8:52Rozbřesk: Zlato láme rekordy. Vzhůru jej ženou obavy z tektonického posunu
8:49Shutdown americké vlády tlačí na dolar a je motorem dalšího růstu ceny zlata na rekordy  
8:46J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
8:39WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
8:11Shutdown opět tématem: Federální vládě Spojených států hrozí, že nebude mít finance na svůj chod
6:34Tom Lee z Fundstrat: V AI neuspěje každý, ale trh je stále zdravější než v devadesátkách

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
8:00DE - Maloobchodní tržby, m/m
9:00CZ - HDP, q/q
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět