Detail - články
Zlato pokořilo hranici 4 000 dolarů za unci

07.10.2025 15:41
Autor: Redakce, Patria.cz

Nezastavitelné zlato dál pokračuje ve spanilé jízdě. Cena žlutého kovu se v úterý odpoledne vyšplhala poprvé v historii nad hranici čtyř tisíc dolarů (83 500 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 g). Konkrétně se cena termínového kontraktu s dodáním v prosinci dostala po 15:00 SELČ na 4 008 dolarů za unci. Oproti předchozímu dni tak cena stoupla o 0,8 procenta.

Růst vykazovala také spotová cena zlata, jež posilovala o 0,6 procenta a pohybovala se kolem 3 984 dolarů za unci. Čtyřtisícovou hranici ale zatím nepřekonala.

Zlato je často označováno jako bezpečný přístav, kam se investoři stahují v dobách politické i ekonomické nejistoty. A to se právě nyní děje. Finanční trhy totiž znervózňuje omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown. Ten je důsledkem neschopnosti Kongresu dohodnout se na dalším financování federální vlády.

Statisíce federálních pracovníků po dobu omezeného fungování vládních úřadů nedostávají plat, měli by ho ale dostat zpětně. Pracovníci, kteří jsou považováni za nezbytné, nadále pracují. Americký prezdient Donald Trump už dříve pohrozil, že nadbytečné vládní zaměstnance propustí.

Cena zlata se od začátku letošního roku zvýšila o více než 50 procent, za loňský rok vzrostla o 27 procent. K růstu letos přispívají nákupy kovu centrálními bankami, zvýšená poptávka po ETF krytých zlatem, slabší dolar a také rostoucí zájem drobných investorů, kteří hledají zajištění v době sílícího geopolitického a obchodního napětí. Růst pak získal novou podporu v září, když Fed snížil úroky o čtvrt procentního bodu a naznačil, že náklady na půjčky bude postupně snižovat po zbytek roku.


