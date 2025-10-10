Datová centra Microsoftu jsou pod tlakem. Kapacita nestačí ani po rekordních investicích

bude čelit nedostatku kapacity v datových centrech delší dobu, než původně předpokládal. Azure, který je jeho hlavním motorem růstu a generuje desítky miliard dolarů ročně, kvůli nedostatku serverů musí omezovat nová předplatná a případně i kompenzovat zákazníky. Firma přitom masivně investuje do výstavby nových center, ale ani dvougigawattové navýšení kapacity nestačí pokrýt rostoucí poptávku, kterou odstartoval boom umělé inteligence.
Microsoft bude čelit nedostatku kapacity v datových centrech déle, než dosud předpokládal, což zdůrazňuje jeho potíže s uspokojením rostoucí poptávky po cloudových službách. Podle informací firmy nemá mnoho amerických regionů, kde má datová centra, dostatek fyzického prostoru nebo serverů. V některých klíčových lokalitách, jako je Severní Virginie nebo Texas, jsou nová předplatná služeb Azure omezena až do první poloviny příštího roku. To je delší časový rámec, než firma dříve komunikovala. Finanční ředitelka Amy Hoodová v červenci přitom uvedla, že doufá omezení potrvají jen do konce roku 2025.
Nedostatek kapacity se týká jak grafických procesorů (GPU), které se běžně používají pro umělou inteligenci, tak serverů s klasickými procesory (CPU), které pohánějí tradiční cloudové služby. Azure je přitom pro klíčový motor růstu. V účetním roce 2025 vygeneroval více než 75 miliard dolarů a jeho expanze předčila konkurenty jako Web Services a Cloud.
Nedostatek serverů k pronájmu trápí cloudové poskytovatele už několik let. během posledních šesti kvartálních výsledků opakovaně přiznával, že nedokáže uspokojit veškerou poptávku zákazníků. Podobné problémy hlásí i a . V případě nečekaných výkyvů poptávky aplikuje „metodu zachování kapacity“, která pomáhá vyrovnávat zátěž napříč datovými centry.
Zákazníci si vybírají regiony datových center podle fyzické blízkosti a dostupnosti softwaru. Pokud preferované centrum nemá kapacitu, obchodníci je směrují jinam. To však může zvýšit složitost a prodloužit dobu přenosu dat mezi zákazníkem a serverem.
Podle Apurvy Kadakii z Hexaware Technologies, který pomáhá firmám s cloudovými řešeními, někteří zákazníci kvůli nedostatku kapacity přecházejí ke konkurenci. Jiní využívají více regionů Azure nebo přesouvají do cloudu jen kritické úlohy, dokud se jeho kapacita nezlepší.
„Naše týmy pravidelně spolupracují s velkými zákazníky při plánování špiček v poptávce, například během svátků, a pomáhají jim najít nejvhodnější regiony a produkty,“ uvedl mluvčí . „Ve výjimečných případech, kdy zákazníci čelí vyšším nákladům nebo latenci, je kompenzuje.“
Microsoft v posledním roce masivně investoval do výstavby nových datových center — navýšil kapacitu o více než dva gigawatty kapacity, což přibližně odpovídá výkonu dvou reaktorů Jaderné elektrárny Temelín.
„Od spuštění ChatGPT a GPT-4 je téměř nemožné budovat kapacitu dostatečně rychle,“ řekl technologický ředitel Kevin Scott začátkem října. „I ty nejambicióznější prognózy se pravidelně ukazují jako nedostatečné.“ Výstavba datového centra od plánování po spuštění trvá roky a klíčové komponenty, jako jsou čipy nebo transformátory, mají dlouhé dodací lhůty.