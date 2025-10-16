Singapurský státní investiční fond žaluje Nio kvůli údajně nadhodnoceným tržbám, akcie ztrácí až 10 procent

Akcie společnosti Nio kótované v Hongkongu se propadly po odhalení, že singapurský státní investiční fond GIC zažaloval tohoto čínského výrobce elektromobilů kvůli údajnému nadhodnocování tržeb. Akcie klesly až o 10 % v Hongkongu a o 9,8 % v Singapuru.
Podle soudního dokumentu podaného v srpnu u federálního soudu v jižním okrese New York byli jako obžalovaní jmenováni generální ředitel Nio Li Bin a bývalý finanční ředitel Feng Wei, píše CNBC.
Žaloba tvrdí, že Nio neoprávněně uznal více než 600 milionů dolarů z příjmů z pronájmu baterií od „na oko nezávislé“ společnosti Weineng, která však byla ve skutečnosti pod kontrolou Nio. Společnost přitom nezveřejnila svůj podíl ve firmě.
Nio podle žaloby „vydávalo zásadně nepravdivá a zavádějící prohlášení a opomenutí, která zkreslovala vztah společnosti k Weinengu a skutečné údaje o tržbách a ziscích“, čímž uměle navyšovalo hodnotu svých cenných papírů.
V důsledku toho GIC, který nakupoval akcie Nio mezi 11. srpnem 2022 a 11. červencem 2022, podle žaloby utrpěl značné ztráty.
„Tato obvinění znovu vyvolala obavy ohledně řízení společnosti Nio a jejího finančního výkaznictví, což přispělo k dalšímu poklesu akcií,“ uvedl Ravi Wong, viceprezident společnosti Yan Yun Family Office. Měsíční prodeje Nio zaostávají za jejími konkurenty, dodává Bloomberg. Podle Wonga nejsou fundamenty společnosti dostatečně silné, zejména kvůli probíhající cenové válce.
„Žaloba ze strany GIC bude mít samozřejmě negativní dopad na sentiment kolem akcie, ale takové žaloby jsou poměrně běžné a obvykle končí mimosoudním vyrovnáním,“ uvedl Vey-Sern Ling, seniorní poradce pro technologické akcie v Asii ve společnosti Union Bancaire Privée.