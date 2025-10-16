Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Singapurský státní investiční fond žaluje Nio kvůli údajně nadhodnoceným tržbám, akcie ztrácí až 10 procent

Singapurský státní investiční fond žaluje Nio kvůli údajně nadhodnoceným tržbám, akcie ztrácí až 10 procent

16.10.2025 9:45
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Akcie společnosti Nio kótované v Hongkongu se propadly po odhalení, že singapurský státní investiční fond GIC zažaloval tohoto čínského výrobce elektromobilů kvůli údajnému nadhodnocování tržeb. Akcie klesly až o 10 % v Hongkongu a o 9,8 % v Singapuru.

Podle soudního dokumentu podaného v srpnu u federálního soudu v jižním okrese New York byli jako obžalovaní jmenováni generální ředitel Nio Li Bin a bývalý finanční ředitel Feng Wei, píše CNBC.

Žaloba tvrdí, že Nio neoprávněně uznal více než 600 milionů dolarů z příjmů z pronájmu baterií od „na oko nezávislé“ společnosti Weineng, která však byla ve skutečnosti pod kontrolou Nio. Společnost přitom nezveřejnila svůj podíl ve firmě.

Nio podle žaloby „vydávalo zásadně nepravdivá a zavádějící prohlášení a opomenutí, která zkreslovala vztah společnosti k Weinengu a skutečné údaje o tržbách a ziscích“, čímž uměle navyšovalo hodnotu svých cenných papírů.

V důsledku toho GIC, který nakupoval akcie Nio mezi 11. srpnem 2022 a 11. červencem 2022, podle žaloby utrpěl značné ztráty.

„Tato obvinění znovu vyvolala obavy ohledně řízení společnosti Nio a jejího finančního výkaznictví, což přispělo k dalšímu poklesu akcií,“ uvedl Ravi Wong, viceprezident společnosti Yan Yun Family Office. Měsíční prodeje Nio zaostávají za jejími konkurenty, dodává Bloomberg. Podle Wonga nejsou fundamenty společnosti dostatečně silné, zejména kvůli probíhající cenové válce.

„Žaloba ze strany GIC bude mít samozřejmě negativní dopad na sentiment kolem akcie, ale takové žaloby jsou poměrně běžné a obvykle končí mimosoudním vyrovnáním,“ uvedl Vey-Sern Ling, seniorní poradce pro technologické akcie v Asii ve společnosti Union Bancaire Privée.



Čtěte více:

Nio představilo levné SUV, akcie výrazně rostou
22.08.2025 13:49
Nio představilo levné SUV, akcie výrazně rostou
Čínský výrobce elektromobilů Nio ve čtvrtek představil svůj nový model...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.10.2025
12:55Ningi Research: CCC uměle nafukuje zisky, obrat je účetní iluze
11:59RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
11:19Další klíčový odborník Applu odchází do Mety. Snaha o revizi Siri se tak dále komplikuje
10:03Nový šéf Nestlé urychluje transformaci, plánuje propustit 16 000 zaměstnanců. Akcie +8 %
9:49Čipový gigant TSMC zvýšil čistý zisk o 39 procent a znovu vylepšil celoroční výhled tržeb
9:45Singapurský státní investiční fond žaluje Nio kvůli údajně nadhodnoceným tržbám, akcie ztrácí až 10 procent
8:49Zlatá horečka, Apple ztrácí dalšího experta a Francie doufá ve větší politickou stabilitu  
8:49Rozbřesk: Evropský průmysl opět zklamal, Německo svižně deindustrializuje
6:10Dalio o americké monetární politice a vývoji v Číně
15.10.2025
22:02Wall Street po krátké pauze opět roste, investoři sledují výsledkovou sezónu a obchodní napětí  
17:21Traders Talk: Obchodní válka, výsledková sezóna a rekordní zlato
16:44CNBC: Výrobci aut kvůli omezení vývozu vzácných zemin z Číny bijí na poplach
16:15RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
15:29RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
15:17Jsou společnosti nyní „lepší“ než během internetové bubliny?
14:01Morgan Stanley překonala odhady a v obchodování s akciemi porazila Goldman Sachs
13:38Bank of America těží z oživení M&A a růstu úrokových výnosů. Akcie přidávají 4,5 procenta v premarketu
12:09Braňo Soták: Objednávky ASML nezklamaly, opatrný optimismus ohrožuje nevyřešený čínský problém  
11:25Akcie otáčejí opět nahoru, výsledky LVMH posílají do čela pařížskou burzu  
11:02Luxus opět v kurzu? LVMH letos poprvé vykázal růst, akcie přidávají 13 procent

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Bank of New York Mellon Corp/The (09/25 Q3, Bef-mkt)
CSX Corp (09/25 Q3, Aft-mkt)
Charles Schwab Corp/The (09/25 Q3, Bef-mkt)
KeyCorp (09/25 Q3, Bef-mkt)
US Bancorp (09/25 Q3, Bef-mkt)
6:30Nordea Bank Abp (09/25 Q3)
7:00ABB Ltd (09/25 Q3)
9:00CZ - PPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - PPI, y/y
22:00Interactive Brokers Group Inc (09/25 Q3)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět