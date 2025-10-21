Zelenskyj odjíždí z USA s prázdnou, Apple se vrací na vrchol a ECB chce silnější euro

Donald Trump zpochybnil schopnost Ukrajiny porazit Rusko. Prezident Zelenskyj odjel z USA bez požadovaných zbraní, zatímco Evropa se obává marginalizace v jednáních s Ruskem. Argentina získala měnový swap od USA jako podporu prezidentu Mileimu. Japonsko slaví historický okamžik s první premiérkou Sanae Takaičiovou, zatímco ECB usiluje o posílení globální role eura. V Německu se rozhořel spor o migraci mezi kancléřem Merzem a prezidentem Bundesbanky. dosáhl nového akciového maxima díky rostoucí poptávce po iPhonech. Futures jsou smíšené.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX -0,1 %.
Donald Trump zpochybnil, že by byla Ukrajina schopná porazit Rusko, a obrátil tak od dřívějšího optimismu. Prezident Zelenskyj odjel z Washingtonu s neúspěchem poté, co žádal o střely Tomahawk, zatímco se evropští představitelé obávají, že v případných jednáních mezi USA a Ruskem budou odsunuti na vedlejší kolej. Mezitím Donald Trump v pondělí zaznamenal další právní vítězství, když dva jím jmenovaní soudci odvolacího soudu zvrátili rozhodnutí jiného soudce a umožnili tak prezidentovi vyslat proti protestujícím vojáky do Portlandu v Oregonu.
Součástí plánů pro druhé Trumpovo funkční období je údajně strategie „zaplavit prostor“ – tedy zahlcovat média a opozici projevy, výkonnými nařízeními a příspěvky na sociálních sítích. Je zřejmé, že Trump často nesplní, co slíbí nebo čím hrozí, což potvrzují i predikční trhy. Průměrně se z jeho slíbených kroků uskutečnilo jen 28 %, spočítal Bloomberg.
Argentinská centrální banka a americké ministerstvo financí podepsaly dohodu o měnovém swapu ve výši 20 miliard USD jako výraz podpory prezidentu Javieru Mileimu před klíčovými volbami.
Sanae Takaičiová se stává první premiérkou Japonska. Japonské akcie pokračují v růstu díky očekávání, že její vláda zachová expanzivní fiskální politiku a nízké úrokové sazby. Podle místních médií by měla oznámit složení kabinetu, včetně první ministryně financí v historii země.
Prezident německé Bundesbanky Joachim Nagel uvedl, že Německo v kontextu stárnoucí populace potřebuje imigranty k udržení ekonomické síly, čímž se dostal do rozporu s kancléřem Friedrichem Merzem, který zopakoval kontroverzní tvrzení, že migrantů je v zemi příliš. Opoziční Zelení i členové jeho koaličního partnera ze Sociálně demokratické strany označili jeho slova za rasistická a diskriminační.
Členka výkonné rady ECB Isabel Schnabelová zopakovala, že mezinárodní role eura by měla být posílena. „Pro suverenitu potřebujeme silnou měnu, a to je naše odpovědnost zde v ECB,“ uvedla. Odkázala na slova prezidentky ECB Christine Lagardeové, která řekla, že „tuto roli je třeba si zasloužit – nespadne nám jen tak z nebe“.
Apple si včera zapsal první akciové maximum v tomto roce díky pozitivním trendům v poptávce po iPhonech. Akcie vzrostly téměř o 4 % na 262,24 USD, čímž překonaly dosavadní historické maximum z prosince. , který letos dlouho zaostával za ostatními tituly v indexu S&P 500, od dubna narostl o více než 50 %.