Kering snižuje zadlužení, kosmetickou divizi prodá L´Oréalu za 4 miliardy eur

Francouzská skupina Kering, která je majitelem italské módní značky Gucci, prodává za čtyři miliardy eur (97 miliard Kč) svou kosmetickou divizi pařížské firmě L'Oréal. Firmy to v neděli oznámily v tiskové zprávě. Nový šéf Keringu Luca de Meo se pokouší vyřešit zadlužení skupiny a orientovat se více na její hlavní oblast podnikání, kterou je móda.
Pro firmu L'Oréal je to zatím největší transakce, větší než nákup australské značky Aesop za 2,5 miliardy USD (52,1 miliardy Kč) v roce 2023. Očekává se, že obchod bude dokončen v první polovině příštího roku.
Na základě dohody o prodeji získá L'Oréal od Keringu značku luxusních parfémů Creed, stejně jako práva k výrobě parfémů a kosmetických produktů pod značkami Bottega Veneta či Balenciaga, které patří Keringu. Pařížská firma získá také práva na výrobu kosmetických produktů pod značkou Gucci, až vyprší současný kontrakt, který do roku 2028 zajišťuje kontrolu nad kosmetikou Gucci americkému koncernu Coty.
L'Oréal už v roce 2008 získal od Keringu licenci na kosmetické produkty pro značku Yves Saint Laurent. "Spojením sil s globálním lídrem v oblasti kosmetiky urychlíme vývoj parfémů a kosmetiky pro naše hlavní značky, což jim umožní dosáhnout v této kategorii většího rozsahu a uvolnit jejich obrovský dlouhodobý potenciál, jak tomu bylo u Yves Saint Laurent Beauté pod vedením L'Oréal," uvedl De Meo.
Obě firmy také uvedly, že zkoumají možnosti společného podnikání na trhu wellness a dlouhověkosti. Chtějí tak spojit inovační schopnosti L'Oréalu se znalostí potřeb zákazníků z luxusního segmentu, kterou má Kering.
Prodej je významným krokem ke snížení dluhu firmy Kering, který vyvolává obavy investorů. Dluh na konci června činil 9,5 miliardy eur. Dalších šest miliard eur má firma v rámci dlouhodobých závazků z leasingu.
De Meo v červnu odešel z čela automobilky a ve vedení společnosti Kering v září nahradil Françoise-Henriho Pinaulta, který firmu řídil 20 let. Analytici označovali jeho angažmá za pozitivní krok, akcie Keringu v reakci na jeho příchod vzrostly.
Prodej kosmetické dive je zásadním obratem v politice vedení, který De Meo od nástupu do funkce uskutečnil. Ruší totiž jednu z největších strategických změn, které v posledních letech prosadil jeho předchůdce Pinault, jehož rodina skupinu ovládá. Kering založil svoji kosmetickou divizi v roce 2023 po akvizici výrobce parfémů Creed za 3,5 miliardy eur v rámci snahy o diverzifikaci podnikání a snížení závislosti na značce Gucci, která tvoří většinu zisku. Skupina však měla potíže z rozjezdem divize, která za první pololetí vykázala provozní ztrátu 60 milionů eur, upozornila agentura Reuters.
Kering také bojuje s klesajícím růstem své největší značky Gucci, která se potýká se zpomalením poptávky na důležitém čínském trhu. Zatím poslední zveřejněné čtvrtletní výsledky ukázaly, že tržby Gucci se ve druhém čtvrtletí snížily o 25 procent, což zvýšilo tlak na Kering, aby snížil zadluženost a zabránil dalšímu snížení úvěrového ratingu.