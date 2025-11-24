Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Dominik Rusinko: Rozpočtové patálie aneb co čekat od nové vlády

Dominik Rusinko: Rozpočtové patálie aneb co čekat od nové vlády

24.11.2025 16:41
Autor: Dominik Rusinko, Patria Finance

Odcházející vláda Petra Fialy – jako jediná ve středoevropském regionu – konsolidovala veřejné finance. Pro letošní rok odhadujeme schodek ve výši 1,7 % HDP, což představuje výrazné zlepšení oproti 5 % HDP v roce 2021.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Sázka Novo Nordisku na Alzheimera nevyšla
24.11.2025 13:06
Sázka Novo Nordisku na Alzheimera nevyšla
Akcie Novo Nordisk se začaly v pondělí po poledni prudce propadat poté...
Ranní růst postupně uvadá, evropské akcie obchodují smíšeně
24.11.2025 13:13
Ranní růst postupně uvadá, evropské akcie obchodují smíšeně
Vstup do nového týdne pozitivně ovlivnilo úspěšné zakončení pátku na W...
PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje
24.11.2025 14:46
PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje
Umělá inteligence zůstává klíčovým tématem na trzích, ale investoři vá...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.11.2025
17:22Zlato, akcie a důvěra ve finanční aktiva
16:41Dominik Rusinko: Rozpočtové patálie aneb co čekat od nové vlády  
14:46PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje  
13:13Ranní růst postupně uvadá, evropské akcie obchodují smíšeně  
13:06Sázka Novo Nordisku na Alzheimera nevyšla
11:31Alibaba slaví úspěch. Qwen má za týden přes 10 milionů stažení
10:49Podnikatelská nálada v Německu se v listopadu zhoršila, uvedl institut Ifo
10:07Rusinko: Česká spotřebitelská důvěra je nejvyšší za šest let
10:02Výsledky experimentálního léku v sekundární prevenci mrtvice posílají akcie Bayeru nahoru o 12 procent
9:43Rozbřesk: Češi hodně spoří, úspory však domácí ekonomice příliš nepomáhají
9:07Nokia zainvestuje 4 miliardy dolarů do AI v USA
9:02Itálie poprvé po 23 letech získává vyšší rating Moody's díky stabilitě a fiskální disciplíně
8:53Moody’s zvedá rating Itálie, BHP vzdává boj o Anglo American a Alibaba boduje s AI aplikací  
8:34Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
23.11.2025
10:06Víkendář: EU propadla regulačnímu šílenství, zanedbává prosté fungování volného trhu
22.11.2025
10:10Víkendář: EU se zabývá příliš mnoha věcmi, to podstatné jí uniká
21.11.2025
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
USA - Prodeje nových domů
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět