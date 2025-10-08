Hledat v komentářích

Detail - články
V rozpočtu na příští rok chybí podle Babiše až 80 miliard

V rozpočtu na příští rok chybí podle Babiše až 80 miliard

08.10.2025 14:53
Autor: ČTK

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zkritizoval dosluhující vládu Petra Fialy (ODS) za nakládání se státním rozpočtem. "Dostali jsme se do naprosté rozpočtové paralýzy státu. V rozpočtu chybí až 80 miliard," řekl ve středu na tiskové konferenci. Podle hlavního představitele vítěze letošních sněmovních voleb rozpočet neobsahuje ani všechny mandatorní výdaje. Už v úterý pak Babiš řekl, že pokud se nenajde řešení, rozpočet bude muset mít vyšší schodek, tehdy ale hovořil o chybějících 60 miliardách. Řešit situaci by podle něj ještě měla současná vláda.

Končící vláda koalice Spolu a STAN dodala návrh rozpočtu dolní parlamentní komoře v nejzazším termínu 30. září. Předloží ho znovu nově zvolené Sněmovně. Návrh z dílny ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) počítá se schodkem 286 miliard korun.

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci vyzvala vládu, aby neprodleně zaslala znovu návrh státního rozpočtu. Návrh, který vláda poslala poslancům na přelomu září a října, kvůli konci volebního období spadl pod stůl. Nový návrh rozpočtu má být podle Schillerové reálný a bez nesrovnalostí v rozsahu 60 miliard, což je ale podle ní částka spíše nižší. Prohlásila, že na základě informací, které dostává, je reálný deficit až 350 miliard korun. Vláda v novém volebním období po volbách předkládá návrh rozpočtu znovu.

Babiš uvedl, že je potřeba změnit i zákon o rozpočtové odpovědnosti, aby mohly být peníze uvolněny. Zákon o rozpočtové odpovědnosti umožňuje pro příští rok schodek zhruba 230 miliard korun. Nevztahuje se ale na výdaje na obranu, které mají přesáhnout dvě procenta HDP, a nepodléhají mu ani jednorázové výdaje, mezi které patří třeba stavba jaderných bloků.

Babiš po pondělním jednání se šéfem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem novinářům řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to popírá. Žádná ze započatých dopravních staveb se nezastavuje, ačkoli pro příští rok je potřeba najít na stavby více peněz, řekl České televizi.

Rozpočtové provizorium omezuje státní výdaje, Česká republika v něm byla i při zahájení činnosti nyní končícího kabinetu před čtyřmi lety. Za rozpočtového provizoria se hospodaření státu řídí podle posledního schváleného rozpočtu. V době omezení jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošek má deficit činit 241 miliard korun.


    tvl to je jízda
    08.10.2025 18:02

    každý den tam chybí o 20 mld více, to vypadá, že v lednu kočičák už nedostene ani důchod, omg to jsem zvědav jak to vyřeší, že by zase 500 mld dluhu za rok i když ekonomika roste ?
    Mike -Green D. is killing Europe
