Prodeje aut v EU čtvrtý měsíc po sobě rostou, do října meziročně o 1,4 procenta

Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se od začátku roku do konce října meziročně zvýšil o 1,4 procenta. V tomto srovnání to je čtvrtý měsíc růstu po sobě. Celkový objem prodaných vozů přesto zůstává hluboko pod úrovní před pandemií covidu-19. Vyplývá to z údajů o registracích nových vozů, které dnes zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).
Tržní podíl bateriových elektromobilů dosáhl za prvních deset měsíců roku 16,4 procenta. Stále je ale pod úrovní potřebnou v této fázi přechodu od spalovacích motorů, jak ji předepisuje Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal), píše ACEA. Hybridní elektromobily vedou jako nejoblíbenější typ pohonu mezi kupujícími, na popularitě získávají plug-in hybridy.
Nárůst registrací elektromobilů zaznamenaly za prvních deset měsíců čtyři největší trhy v EU, které dohromady tvoří 62 procent registrací elektromobilů. V Německu se zvýšily o 39,4 procenta, v Belgii o 10,6 procenta, v Nizozemsku o 6,6 procenta a ve Francii o 5,3 procenta.
Počet registrací benzinových aut se do konce října snížil o 18,3 procenta, pokles přitom zaznamenaly všechny hlavní trhy. S počtem 2,459.151 dosud registrovaných nových vozů klesl tržní podíl aut na benzin na 27,4 procenta z 34 procent ve stejném období loni. Podobně se trh s naftovými auty snížil o 24,5 procenta, takže jeho tržní podíl za období od začátku roku do konce října tvořil 9,2 procenta.
Pozici největší evropské automobilky si udržela skupina , která v říjnu meziročně zvýšila prodej o 7,9 procenta na 264.069 vozů. Podíl na trhu činil 28,8 procenta. Od začátku roku firma zaznamenala nárůst prodeje o 5,1 procenta. Součástí skupiny je i česká Škoda Auto, která prodej v říjnu zvýšila o 12,8 procenta a jejíž podíl na trhu činil 7,6 procenta. Od začátku roku Škoda zvýšila prodej o 10,6 procenta.