PwC:Trh elektromobilů v Evropě v pololetí rostl o čtvrtinu na rekord 1,2 milionu

Prodej elektromobilů v Evropě v prvním pololetí vzrostl meziročně o čtvrtinu na 1,19 milionu vozů a poprvé překonal milionovou hranici. Více než 700.000 aut přitom připadá na pět největších evropských trhů, tedy Německo, Itálii, Španělsko, Velkou Británii a Francii. Evropským lídrem je Německo se čtvrt milionem prodaných elektrovozů, což je meziroční nárůst o 35 procent. Vyplývá to z analýzy poradenské firmy PwC.
Japonská , která je jedním ze tří největších prodejců aut v Evropě, dnes oznámila, že ve svém kolínském závodě začne vyrábět nový elektromobil. V Kolíně kvůli tomu postaví novou produkční linku, celkově půjde o investici za zhruba 680 milionů eur (16,65 miliardy Kč). Tento závod se tak stane prvním místem v Evropě, kde bude automobilka vyrábět elektromobily.
"Letošní růst je do značné míry ovlivněn nízkou srovnávací základnou z loňského roku, takže by bylo pošetilé tvrdit, že má evropský autoprůmysl vyhráno. Nadále ho budou negativně ovlivňovat geopolitické konflikty či expanze čínských značek. Současně všichni netrpělivě čekají, jaký verdikt dá Evropská komise do konce roku v otázce, zda potvrdit či oddálit tvrdý požadavek na nulové emise nových vozidel od roku 2035. Naopak další obraty v celních válkách už trh bere spíše jako rétorická cvičení americké administrativy,“ uvedl partner PwC Pavel Štefek.
V Evropě čistě elektrické vozy tvoří 17 procent nových registrací. Spolu s hybridy pak elektrovozy dosahují tržního podílu 61 procent. Padesátiprocentní hranice již dosáhla i Čína, v USA si auta s konvenčními motory nadále drží jasnou převahu se 78 procentním tržním podílem.
Český trh sice v letošním roce zaznamenává masivní nárůst prodejů, nicméně absolutní čísla jsou stále velmi nízká. V prvním pololetí se prodalo necelých 7000 čistě elektrických aut, což je meziročně o 66 procent více, nicméně tržní podíl elektromobilů stále dosahuje jen 5,6 procenta.
Aktuální studie PwC předpokládá, že do roku 2030 se počet elektrických aut ve světě téměř zdvojnásobí a dosáhne 29 milionů. Spolu s hybridy by pak za pět let mělo po světě jezdit 67 milionů aut s alespoň částečně elektrickým pohonem proti současným 38 milionům.