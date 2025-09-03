Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
PwC:Trh elektromobilů v Evropě v pololetí rostl o čtvrtinu na rekord 1,2 milionu

PwC:Trh elektromobilů v Evropě v pololetí rostl o čtvrtinu na rekord 1,2 milionu

03.09.2025 11:35
Autor: ČTK

Prodej elektromobilů v Evropě v prvním pololetí vzrostl meziročně o čtvrtinu na 1,19 milionu vozů a poprvé překonal milionovou hranici. Více než 700.000 aut přitom připadá na pět největších evropských trhů, tedy Německo, Itálii, Španělsko, Velkou Británii a Francii. Evropským lídrem je Německo se čtvrt milionem prodaných elektrovozů, což je meziroční nárůst o 35 procent. Vyplývá to z analýzy poradenské firmy PwC.

Japonská Toyota, která je jedním ze tří největších prodejců aut v Evropě, dnes oznámila, že ve svém kolínském závodě začne vyrábět nový elektromobil. V Kolíně kvůli tomu postaví novou produkční linku, celkově půjde o investici za zhruba 680 milionů eur (16,65 miliardy Kč). Tento závod se tak stane prvním místem v Evropě, kde bude automobilka vyrábět elektromobily.

"Letošní růst je do značné míry ovlivněn nízkou srovnávací základnou z loňského roku, takže by bylo pošetilé tvrdit, že má evropský autoprůmysl vyhráno. Nadále ho budou negativně ovlivňovat geopolitické konflikty či expanze čínských značek. Současně všichni netrpělivě čekají, jaký verdikt dá Evropská komise do konce roku v otázce, zda potvrdit či oddálit tvrdý požadavek na nulové emise nových vozidel od roku 2035. Naopak další obraty v celních válkách už trh bere spíše jako rétorická cvičení americké administrativy,“ uvedl partner PwC Pavel Štefek.

V Evropě čistě elektrické vozy tvoří 17 procent nových registrací. Spolu s hybridy pak elektrovozy dosahují tržního podílu 61 procent. Padesátiprocentní hranice již dosáhla i Čína, v USA si auta s konvenčními motory nadále drží jasnou převahu se 78 procentním tržním podílem.

Český trh sice v letošním roce zaznamenává masivní nárůst prodejů, nicméně absolutní čísla jsou stále velmi nízká. V prvním pololetí se prodalo necelých 7000 čistě elektrických aut, což je meziročně o 66 procent více, nicméně tržní podíl elektromobilů stále dosahuje jen 5,6 procenta.

Aktuální studie PwC předpokládá, že do roku 2030 se počet elektrických aut ve světě téměř zdvojnásobí a dosáhne 29 milionů. Spolu s hybridy by pak za pět let mělo po světě jezdit 67 milionů aut s alespoň částečně elektrickým pohonem proti současným 38 milionům.

 

Čtěte více:

Google nemusí prodávat Chrome ani Android, rozhodl soud v USA
03.09.2025 8:46
Google nemusí prodávat Chrome ani Android, rozhodl soud v USA
Americká internetová společnost Google nemusí prodat svůj prohlížeč Ch...
Rozbřesk: Polská centrální banka zřejmě sníží sazby o 25 bazických bodů
03.09.2025 8:54
Rozbřesk: Polská centrální banka zřejmě sníží sazby o 25 bazických bodů
Polská centrální banka (NBP) je na cestě k dalšímu snížení úrokových s...
Průměrná mzda v ČR v 2. čtvrtletí vzrostla na 49.402 Kč, reálně o 5,3 procenta
03.09.2025 9:44
Průměrná mzda v ČR v 2. čtvrtletí vzrostla na 49.402 Kč, reálně o 5,3 procenta
Průměrná hrubá mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí mezir...
Skupina mmcité zvýšila ve druhém kvartálu tržby i zisk
03.09.2025 9:45
Skupina mmcité zvýšila ve druhém kvartálu tržby i zisk
Skupina mmcité hlásí za letošní druhé čtvrtletí růst tržeb i zisku. Sp...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.09.2025
13:31Právníci Cookové kritizují Trumpova „zkopírovaná" obvinění o hypotéčním podvodu
13:08NUPEH CZ s.r.o: Informace o předčasném splacení dluhopisu a změně kontroly k 21.8.2025
13:06RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:16Jan Bureš: Rychlý růst mezd napříč ekonomikou nedovolí ČNB dál snižovat sazby  
11:35PwC:Trh elektromobilů v Evropě v pololetí rostl o čtvrtinu na rekord 1,2 milionu
11:16Akcie se snaží oklepat, zatímco zlato si drží růstový trend  
10:42Verdikt soudu je pro Alphabet pozitivní, akcie v pre-marketu přidávají přes pět procent  
9:45Skupina mmcité zvýšila ve druhém kvartálu tržby i zisk
9:44Průměrná mzda v ČR v 2. čtvrtletí vzrostla na 49.402 Kč, reálně o 5,3 procenta
8:54Rozbřesk: Polská centrální banka zřejmě sníží sazby o 25 bazických bodů
8:50Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
8:46Google nemusí prodávat Chrome ani Android, rozhodl soud v USA
8:41Evropské akcie otevřou v plusu, Google nemusí prodávat Chrome, Kofola koriguje výhled  
8:06Zbrojařská a strojírenská CSG v pololetí zvýšila tržby o 78 procent
6:02Americká vláda potenciálně podporuje přechod od dolarového globálního systému k víceměnovému
02.09.2025
22:00Pokles na akciích v USA  
20:47Vrtošivé počasí přibrzdilo Kofolu. Pokles tržeb i EBITDA se promítá do opatrnějšího ročního výhledu
17:21Pozor na neoprávněnou investiční sebedůvěru
16:34ISM nedosáhlo na odhady, ale aspoň naznačilo změny v americkém průmyslu správným směrem  
16:02Návrat po sedmi letech. Deutsche Bank je znovu v indexu Stoxx 50

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět