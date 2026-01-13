Před inflací a výsledky JPM se dnes obchoduje opatrně

Dnes investory čekají zejména dvě zajímavé události. odstartuje klíčovou část nové výsledkové sezóny a zveřejněna bude americká inflace za prosinec. U výsledkové sezóny čekáme opět velmi dobré celkové vyznění, ovšem hlavně díky polovodičovému subsektoru. V případě inflace by měl během roku převládat trend nepatrně dolů. Od prosincových čísel se ale čeká, že celková inflace udrží tempo a jádrová o chlup naroste. Obě by se měly shodnout na 2,7 procenta.
Doznívajícím tématem je nový útok Trumpovy vlády na Fed, proti kterému se však postavili další senátoři a zdá se, že bezprostřednímu ohrožení nezávislosti se Fed může vyhnout. Trump to ale nevzdá, takže toto téma se nám bude vracet. Do hledáčku se vrací Japonsko spolu s oznámením premiérky Takaichiové, že plánuje vyhlášení předčasných voleb. Kvůli rizikům pro rozpočet trpí japonské dluhopisy i jen, zatímco akciím se naopak dostalo výrazné podpory. Tento týden může přijít rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu o zákonnosti cel. Pokud by se soud postavil proti clům, trhy by nejspíš aspoň přechodně dost znejistěly, negativní efekt bychom čekali hlavně na dluhopisech.
Dopoledne sledujeme na hlavních akciových trzích v Evropě většinou menší ztráty. Na jedné straně se odchyluje CAC40 s výraznějšími -0,50 pct, na straně druhé pak AEX s mírně pozitivním výkonem. Americké futures jsou lehce v červeném. Dluhopisy se převážně prodávají, ovšem nárůst výnosů je pouze mírný. Eurodolar víceméně drží pozice u 1,1670. Ropa dnes stoupá o 1,6 procenta, zlato je dopoledne v klidu. Na koruně nic nového, poté co finální data o domácí inflaci nepřinesla změnu oproti předběžným hodnotám.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:32 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2753
|-0.0433
|24.2995
|24.2587
|CZK/USD
|20.8015
|-0.0432
|20.8345
|20.7880
|HUF/EUR
|385.7277
|-0.3768
|388.2367
|385.6576
|PLN/EUR
|4.2108
|-0.0305
|4.2156
|4.2089
|CNY/EUR
|8.1407
|0.0373
|8.1445
|8.1292
|JPY/EUR
|185.3920
|0.4903
|185.5548
|184.2941
|JPY/USD
|158.8795
|0.4889
|159.0500
|157.9400
|GBP/EUR
|0.8659
|-0.0658
|0.8667
|0.8650
|CHF/EUR
|0.9313
|0.1003
|0.9315
|0.9295
|NOK/EUR
|11.7658
|0.1470
|11.7726
|11.7338
|SEK/EUR
|10.7113
|0.1444
|10.7176
|10.6922
| USD/EUR
|1.1669
|-0.0026
|1.1674
|1.1654
|AUD/USD
|1.4924
|0.1208
|1.4928
|1.4886
|CAD/USD
|1.3877
|0.0025
|1.3888
|1.3867