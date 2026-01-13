Hledat v komentářích

Detail - články  
Před inflací a výsledky JPM se dnes obchoduje opatrně

Před inflací a výsledky JPM se dnes obchoduje opatrně

13.01.2026 11:34
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Dnes investory čekají zejména dvě zajímavé události. JPMorgan odstartuje klíčovou část nové výsledkové sezóny a zveřejněna bude americká inflace za prosinec. U výsledkové sezóny čekáme opět velmi dobré celkové vyznění, ovšem hlavně díky polovodičovému subsektoru. V případě inflace by měl během roku převládat trend nepatrně dolů. Od prosincových čísel se ale čeká, že celková inflace udrží tempo a jádrová o chlup naroste. Obě by se měly shodnout na 2,7 procenta.

Doznívajícím tématem je nový útok Trumpovy vlády na Fed, proti kterému se však postavili další senátoři a zdá se, že bezprostřednímu ohrožení nezávislosti se Fed může vyhnout. Trump to ale nevzdá, takže toto téma se nám bude vracet. Do hledáčku se vrací Japonsko spolu s oznámením premiérky Takaichiové, že plánuje vyhlášení předčasných voleb. Kvůli rizikům pro rozpočet trpí japonské dluhopisy i jen, zatímco akciím se naopak dostalo výrazné podpory. Tento týden může přijít rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu o zákonnosti cel. Pokud by se soud postavil proti clům, trhy by nejspíš aspoň přechodně dost znejistěly, negativní efekt bychom čekali hlavně na dluhopisech.

Dopoledne sledujeme na hlavních akciových trzích v Evropě většinou menší ztráty. Na jedné straně se odchyluje CAC40 s výraznějšími -0,50 pct, na straně druhé pak AEX s mírně pozitivním výkonem. Americké futures jsou lehce v červeném. Dluhopisy se převážně prodávají, ovšem nárůst výnosů je pouze mírný. Eurodolar víceméně drží pozice u 1,1670. Ropa dnes stoupá o 1,6 procenta, zlato je dopoledne v klidu. Na koruně nic nového, poté co finální data o domácí inflaci nepřinesla změnu oproti předběžným hodnotám.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:32 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2753 -0.0433 24.2995 24.2587
CZK/USD 20.8015 -0.0432 20.8345 20.7880
HUF/EUR 385.7277 -0.3768 388.2367 385.6576
PLN/EUR 4.2108 -0.0305 4.2156 4.2089
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1407 0.0373 8.1445 8.1292
JPY/EUR 185.3920 0.4903 185.5548 184.2941
JPY/USD 158.8795 0.4889 159.0500 157.9400
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8659 -0.0658 0.8667 0.8650
CHF/EUR 0.9313 0.1003 0.9315 0.9295
NOK/EUR 11.7658 0.1470 11.7726 11.7338
SEK/EUR 10.7113 0.1444 10.7176 10.6922
USD/EUR 1.1669 -0.0026 1.1674 1.1654
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4924 0.1208 1.4928 1.4886
CAD/USD 1.3877 0.0025 1.3888 1.3867
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Čtěte více:

Citi: Investoři míří za hranice USA. Rok 2026 má patřit širšímu portfoliu
13.01.2026 6:01
Citi: Investoři míří za hranice USA. Rok 2026 má patřit širšímu portfoliu
Rok 2026 by podle stratégů Citigroup mohl patřit globální diverzifikac...
Írán přidává na geopolitické nejistotě, Alphabet překročil hranici 4 bilionů USD a Japonsko reaguje na možné předčasné volby
13.01.2026 8:54
Írán přidává na geopolitické nejistotě, Alphabet překročil hranici 4 bilionů USD a Japonsko reaguje na možné předčasné volby
ČSÚ zveřejní finální prosincovou inflaci a průměrnou hodnotu za rok 2...
Rozbřesk: Ukončit nezávislost Fedu značí posunout Ameriku mezi emerging markets
13.01.2026 9:20
Rozbřesk: Ukončit nezávislost Fedu značí posunout Ameriku mezi emerging markets
Jestli je na hospodářské politice Trumpovy administrativy něco iritují...
Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 31.12.2025
13.01.2026 9:59
Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 31.12.2025
Komerční banka, a.s. IČ 45317054 Společnost Komerční banka, a.s. zveř...
Datacentra zvedají ceny elektřiny. Trump tlačí na technologické giganty, aby podnikli opatření
13.01.2026 10:41
Datacentra zvedají ceny elektřiny. Trump tlačí na technologické giganty, aby podnikli opatření
Americký prezident Donald Trump se snaží před blížícími se volbami (mi...


