Detail - články
Trump: Španělsko je hrozné, ukončím veškerý obchod. Zajistíme ochranu plavidel v Hormuzu

Trump: Španělsko je hrozné, ukončím veškerý obchod. Zajistíme ochranu plavidel v Hormuzu

04.03.2026 8:30
Autor: Redakce, Patria.cz

Španělsko a Británie odmítají spolupracovat se Spojenými státy při úderech na Írán, jejich přístup je velmi špatný. Spojené státy přeruší se Španělskem veškerý obchod, uvedl americký prezident Donald Trump. Důvod? Vláda v Madridu odmítla americké armádě poskytnout své základny k útokům na Írán, které trvají od soboty. Britský premiér Keir Starmer zase uvedl, že se britské letectvo do úderů přímo nezapojí, základny však Británie k dispozici dala. Španělsko má dost prostředků, aby americkým krokům čelilo, reagoval na Trumpa Madrid.

"Španělsko je hrozné," prohlásil Trump. Vedle neochoty umožnit americkým letounům využívat základny zmínil také fakt, že Madrid odmítl plán podpořený ostatními členy Severoatlantické aliance zvýšit obranné výdaje v budoucnu až na pět procent hrubého domácího produktu. Šéf Bílého domu řekl, že instruoval ministra financí Scotta Bessenta, aby "zrušil všechny obchody" se Španělskem.

Nejmenovaný představitel španělské vlády agenturám řekl, že Španělsko má dost zdrojů, aby čelilo americkým krokům a podpořilo odvětví, kterých by se přerušení obchodu dotklo. Pokud Trumpova administrativa chce přehodnotit obchodní vztahy se Španělskem, musí přihlédnout "k samostatnosti soukromých firem, mezinárodnímu právu a vzájemným dohodám mezi USA a EU", dodal vládní představitel.

Španělsko je součástí jednotného unijního trhu. Mluvčí Evropské komise Olof Gill podle španělských médií řekl v reakci na Trumpova slova, že Evropská komise hájí zájmy Evropské unie. Po schůzce s Trumpem německý kancléř Friedrich Merz řekl podle agentury Reuters, že Trumpovi připomněl, že Španělsko je součástí EU a nelze tudíž uzavřít obchodní dohodu mezi USA a EU bez tohoto státu.

Trump ve stejné souvislosti kritizoval i britského premiéra Keira Starmera, který zprvu nechtěl svolit k využití britských základen, načež umožnil Američanům použít je k útokům na íránské balistické střely a vojenská skladiště, nikoli ale na jiné cíle.

"Nejednáme tady s Winstonem Churchillem," řekl Trump s odkazem na britského premiéra z dob druhé světové války, s nímž se podle něho Starmer nedá srovnat. Naproti tomu Německo Trump před novináři s Merzem po boku pochválil jako příkladně spolupracující zemi.

USA zajistí vojenskou ochranu plavidel v Hormuzském průlivu

Pokud to bude nutné, začne americké námořnictvo co nejdříve doprovázet tankery Hormuzským průlivem, aby zajistilo jejich bezpečnou cestu, známil také Donald Trump v reakci na útoky Íránu a jeho spojeneckých organizací, které zásadně omezily provoz v úžině klíčové pro přepravu ropy a zemního plynu. Spojené státy zaručí pojištění všem lodím proplouvajícím oblastí, dodal Trump.

"Pokud to bude nutné, námořnictvo USA začne co nejdříve eskortovat tankery Hurmuzským průlivem. Ať se děje cokoli, USA zajistí plynulý proud energie do světa," napsal Trump na síti Truth Social, aniž by zmínil Írán. Šéf Bílého domu také uvedl, že nařídil vládní agentuře DFC, aby nabídla všem lodím pojištění politických rizik a záruky za "velmi rozumné ceny".

Podle listu Politico jde o první signál, že Trump začíná brát vážně rostoucí ceny paliv vyvolané íránskou snahou zablokovat klíčovou úžinu v odvetě za americko-izraelské útoky.

Provoz v Hormuzském průlivu je již čtvrtý den téměř nulový poté, co izraelské a americké síly zahájily útoky na Írán, který odpovídá údery na Izrael a americké cíle v regionu Perského zálivu. Námořní dopravní tepnou je za normálních okolností přepravována zhruba pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu. Ceny obou komodit kvůli tomu v posledních dnech rychle vzrostly.

"Rostou obavy z toho, že energetické trhy mohou v následujících dnech čelit tlaku," uvedl zdroj listu Politico, který již před Trumpovým oznámením jeho plány avizoval. Zdůraznil, že potížím může čelit zvláště export z Kataru a Saúdské Arábie, což jsou významní partneři USA v blízkovýchodním regionu.

Ve Spojených státech se může situace v Hormuzském průlivu projevit na možném růstu cen paliv u čerpacích stanic. Ropa na americkém trhu zdražila o deset dolarů za barel a Trumpovi hrozí, že ceny benzínu a nafty se vyšplhají výš, než byly při jeho loňském nástupu do Bílého domu, píše Politico. Pokud by paliva výrazně zdražila, mohli by za to republikáni zaplatit při listopadových kongresových volbách.

Průliv sice formálně zůstává otevřený, kvůli útokům Íránu a jeho spojenců jím však proplouvá minimum lodí a pojišťovací společnosti si za pojištění účtují mnohem vyšší sumy než před začátkem války. Trump proto nařídil DFC, která od jeho prvního funkčního období finančně podporuje projekty v rozvojových zemích s cílem vyvažovat vliv Číny, aby rejdařům nabídla cenově dostupné pojištění.

Trump zdůvodňuje zahájení úderů na Írán snahou zničit jeho balistické střely a zabránit mu v získání jaderné zbraně. Teherán v odvetě cílí na arabské spojence USA a na americké cíle v oblasti.

(Zdroj: čtk, Patria)

 

