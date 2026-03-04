Jefferies: Akciové firmy, které by mohla nahradit AI

Obavy z dopadů umělé inteligence dál hýbou trhem. Analytici Jefferies sestavili koš 150 společností, u nichž vidí významná rizika spojená s nástupem AI – od eroze konkurenčních výhod až po tlak na ceny či substituci lidské práce. Řada z těchto firem už zažila výrazné výprodeje a sektor softwaru se už propadl do medvědího trhu. Jejich výběr zveřejnila na svém webu CNBC.
Analytici z Jefferies zveřejnili seznam významných společností, kterým hrozí pokles v důsledku obav z umělé inteligence. Na trhu se šíří obavy, že rychle se rozvíjející modely umělé inteligence brzy naruší řadu tradičních obchodních modelů, což v tomto roce vyvolalo už několik vln výprodejů akcií poskytovatelů softwaru v oblasti služeb, jako jsou pojišťovací služby, logistika či reality. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) letos kleslo o více než 23 % a vstupuje do medvědího trhu.
Výprodeje byly někdy neselektivní, tvrdí mnoho investorů. Obavy, že se prodeje kvůli obavám z AI přenesou do dalších odvětví, zůstávají vysoké, což investory udržuje v pohotovosti ohledně potenciálních rizik.
„I když jsme v poslední době zaznamenali oživení, sektor je i nadále exponován na další vývoj umělé inteligence,“ napsal v páteční zprávě pro klienty Desh Peramunetilleke, vedoucí kvantitativní strategie v Jefferies. „Softwarový sektor se obchoduje za 21x P/E, což je stejný násobek jako má trh, a to s poněkud podobným růstem zisku na akcii (16% zisk na akcii podle CAGR). Vzhledem k budoucím nejistotám by se však sektor mohl obchodovat i se slevou.“
Jefferies hledal akcie s významnými riziky souvisejícími s umělou inteligencí a vytvořil si koš „AI rizik“ pomocí kombinace profilu výnosů a AI vyhledávacího algoritmu. Našel tak 150 akcií s tržní kapitalizací nad 1 miliardu dolarů, které čelí potenciálním rizikům z umělé inteligence, jako je přeceňování aktiv, substituce poptávky, substituce pracovní síly, rozpad konkurenčních výhod a cenových tlaků. Některé z těchto akcií zveřejnila CNBC:
|PINS
|Pinterest
|22,1%
|-33,3%
|Asistenti s umělou inteligencí
mohou obejít prohlížeče
|CAN
|
|29,2%
|-27,9%
|AI automatizuje poskytování
služeb
|U
|Unity Software
|53,7%
|-57,5%
|Obsah vytvářený umělou
inteligencí snižuje náklady na změnu platformy.
|DOCU
|DocuSign
|23,0%
|-34,6%
|Umělá inteligence snižuje
potřebu podpisu
|DDOG
|Datadog
|21,5%
|-17,3%
|AI v oblasti observability dělá
z dashboardů komoditu
|MDB
|MongoDB
|23,4%
|-22,4%
|AI může potlačit význam volby
konkrétní databáze
|NOW
|
|19,6%
|-30,6%
|AI agenti obcházejí ITSM
workflow
|DASH
|DoorDash
|16,3%
|-21,5%
|AI agenti směrují objednávky
tam, kde je to nejlevnější
|TTD
|Trade Desk
|21,1%
|-38,4%
|Umělá inteligence komoditizuje
poplatky za optimalizaci reklam
|HOOD
|Robinhood Markets
|25,0%
|-32,1%
|Agenti s umělou inteligencí
eliminují retailové obchodování
|INTU
|
|29,2%
|-38,7%
|Umělá inteligence automatizuje
přípravu daňových přiznání
|DUOL
|Duolingo
|21,8%
|-43,3%
|AI lektoři komoditizují výuku
jazyků
Mezi společnosti, které již zasáhly obavy z AI, patří Datadog, MongoDB a . Mezi další akcie v koši od Jefferies patří , Robinhood Markets a DoorDash.
V ohrožení je také Duolingo. Akcie této appky pro výuku jazyků letos prudce klesly o 42 % poté, co výsledky za první čtvrtletí a očekávání rezervací za rok 2026 nesplnily očekávání a obavy z umělé inteligence se rozšířily. Jefferies zařadila Duolingo do rizikové kategorie „replikovatelnosti“, zejména kvůli riziku, že by AI lektoři mohli výuku jazyků komoditizovat.