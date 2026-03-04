Hledat v komentářích

Detail - články
Jefferies: Akciové firmy, které by mohla nahradit AI

Jefferies: Akciové firmy, které by mohla nahradit AI

04.03.2026 6:04
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Obavy z dopadů umělé inteligence dál hýbou trhem. Analytici Jefferies sestavili koš 150 společností, u nichž vidí významná rizika spojená s nástupem AI – od eroze konkurenčních výhod až po tlak na ceny či substituci lidské práce. Řada z těchto firem už zažila výrazné výprodeje a sektor softwaru se už propadl do medvědího trhu. Jejich výběr zveřejnila na svém webu CNBC.

Analytici z Jefferies zveřejnili seznam významných společností, kterým hrozí pokles v důsledku obav z umělé inteligence. Na trhu se šíří obavy, že rychle se rozvíjející modely umělé inteligence brzy naruší řadu tradičních obchodních modelů, což v tomto roce vyvolalo už několik vln výprodejů akcií poskytovatelů softwaru v oblasti služeb, jako jsou pojišťovací služby, logistika či reality. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) letos kleslo o více než 23 % a vstupuje do medvědího trhu.

Výprodeje byly někdy neselektivní, tvrdí mnoho investorů. Obavy, že se prodeje kvůli obavám z AI přenesou do dalších odvětví, zůstávají vysoké, což investory udržuje v pohotovosti ohledně potenciálních rizik.

„I když jsme v poslední době zaznamenali oživení, sektor je i nadále exponován na další vývoj umělé inteligence,“ napsal v páteční zprávě pro klienty Desh Peramunetilleke, vedoucí kvantitativní strategie v Jefferies. „Softwarový sektor se obchoduje za 21x P/E, což je stejný násobek jako má trh, a to s poněkud podobným růstem zisku na akcii (16% zisk na akcii podle CAGR). Vzhledem k budoucím nejistotám by se však sektor mohl obchodovat i se slevou.“

Jefferies hledal akcie s významnými riziky souvisejícími s umělou inteligencí a vytvořil si koš „AI rizik“ pomocí kombinace profilu výnosů a AI vyhledávacího algoritmu. Našel tak 150 akcií s tržní kapitalizací nad 1 miliardu dolarů, které čelí potenciálním rizikům z umělé inteligence, jako je přeceňování aktiv, substituce poptávky, substituce pracovní síly, rozpad konkurenčních výhod a cenových tlaků. Některé z těchto akcií zveřejnila CNBC:

 
Ticker  Akcie Výnos od 29.1.2026  Letošní výnos Riziko
PINS Pinterest 22,1% -33,3% Asistenti s umělou inteligencí mohou obejít prohlížeče
CAN Accenture 29,2% -27,9% AI automatizuje poskytování služeb
U Unity Software 53,7% -57,5% Obsah vytvářený umělou inteligencí snižuje náklady na změnu platformy.
DOCU DocuSign 23,0% -34,6% Umělá inteligence snižuje potřebu podpisu
DDOG Datadog 21,5% -17,3% AI v oblasti observability dělá z dashboardů komoditu
MDB MongoDB 23,4% -22,4% AI může potlačit význam volby konkrétní databáze
NOW ServiceNow 19,6% -30,6% AI agenti obcházejí ITSM workflow
DASH DoorDash 16,3% -21,5% AI agenti směrují objednávky tam, kde je to nejlevnější
TTD Trade Desk 21,1% -38,4% Umělá inteligence komoditizuje poplatky za optimalizaci reklam
HOOD Robinhood Markets 25,0% -32,1% Agenti s umělou inteligencí eliminují retailové obchodování
INTU Intuit 29,2% -38,7% Umělá inteligence automatizuje přípravu daňových přiznání
DUOL Duolingo 21,8% -43,3% AI lektoři komoditizují výuku jazyků
Mezi společnosti, které již zasáhly obavy z AI, patří Datadog, MongoDB a ServiceNow. Mezi další akcie v koši od Jefferies patří Accenture, Robinhood Markets a DoorDash.

V ohrožení je také Duolingo. Akcie této appky pro výuku jazyků letos prudce klesly o 42 % poté, co výsledky za první čtvrtletí a očekávání rezervací za rok 2026 nesplnily očekávání a obavy z umělé inteligence se rozšířily. Jefferies zařadila Duolingo do rizikové kategorie „replikovatelnosti“, zejména kvůli riziku, že by AI lektoři mohli výuku jazyků komoditizovat.

 

