Nejhorší den za půl století. Jihokorejský akciový index se propadl o 12 procent

Jižní Korea zažila nejhorší burzovní den od založení indexu KOSPI před 46 lety, když akcie kvůli rostoucím cenám ropy a napětí na Blízkém východě ztratily přes 12 %. Propadl se i won, který krátce prolomil hranici 1500 za dolar a dostal se na nejnižší úroveň od roku 2009. Jižní Korea, silně závislá na dovozu ropy z regionu, patří k nejzranitelnějším trhům, což zdůraznili i analytici. Pod tlakem byly i další asijské burzy – japonský Nikkei spadl na měsíční minimum a klesaly také trhy v Číně a Hongkongu.
Jihokorejské akcie dnes odepsaly kvůli dopadům války na Blízkém východě a souvisejícím obavám z růstu cen ropy přes 12 procent, mají za sebou největší propad za 46 let existence svého hlavního indexu. Výrazně oslabila jihokorejská měna won. Japonské akcie pak uzavřely poblíž měsíčního minima.
Index KOSPI, který je hlavním indikátorem akciové burzy v jihokorejské metropoli Soulu, ztratil 12,06 procenta na 5093,54 bodu. Už v úterý přitom ztratil 7,2 procenta. Index KOSDAQ, zaměřený hlavně na technologické, biotechnologické a růstové firmy, odepsal 14 %. U obou indexů bylo během seance přerušeno obchodování z důvodu silného propadu.
Jižní Korea je čtvrtým největším odběratelem ropy na světě. Přibližně 70 procent jejích nákupů pochází z Blízkého východu.
Jihokorejské akcie si v Asii vedly v poslední době nejlépe, hodnota jejich hlavního indexu se za poslední rok zdvojnásobila. Podle analytiků jsou tak vůči dění na trhu obzvlášť zranitelné.
Korejský won se propadl na 17leté minimum. Krátce překonal psychologickou hranici 1500 wonů za dolar a klesl na nejnižší úroveň od března 2009. V závěru vykazoval pokles o 3,1 procenta na 1485,7 wonu za dolar.
Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 odepsal 3,61 procenta na 54.245,54 bodu. Trh klesl v důsledku prudkého růstu cen ropy a obav z možného přerušení dodávek po faktickém uzavření Hormuzského průlivu, který je klíčovou vodní cestou pro přepravu plynu a ropy. Dolů zamířily také akciové indexy v Číně a Hongkongu.
"Vzhledem k tomu, že asijské země dovážejí přibližně 80 až 90 procent (své ropy) z Blízkého východu, dopad by byl větší a urychlil by tempo poklesu," uvedl analytik Šóta Sandó ze společnosti Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.