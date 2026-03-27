Trump opět vycouval z útoků na Írán. Futures rostou, ale dluhopisové trhy jsou nadále opatrné

Evropské i americké akciové futures zahajují den v mírném růstu, když Trump opět odložil útoky na Írán. snížila cílovou cenu CSG. Na technologickém trhu se objevily silné pohyby po zprávách o novém algoritmu Googlu, který by mohl snížit tlak na nedostatečnou nabídku paměťových čipů. V makroprostoru sledují obchodníci hlavně vývoj výnosů dluhopisů v prostředí zvýšené globální nejistoty.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,4 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,2 %, S&P 500 mini +0,3 % a Nasdaq 100 +0,3 %.
BNP Paribas po včerejších výsledcích Czechoslovak Group opakuje doporučení na tuto akcii na „Outperform“ a snižuje cílovou cenu na 34 EUR (oproti předchozím 37 EUR).
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer na sociální síti Truth Social uvedl, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna do 20:00 (úterý 7. dubna 2:00 SELČ). Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé. List Wall Street Journal později s odvoláním na zprostředkovatele mírových jednání napsal, že Írán o desetidenní odklad útoků na své elektrárny nežádal a že teprve předloží svou konečnou odpověď na americký 15bodový plán na ukončení války.
Obchodníci s dluhopisy, vyděšení vyhlídkou další eskalace konfliktu v Íránu, se snaží zajistit proti nejhorším možným výsledkům války, které by mohly donutit Fed zvýšit úrokové sazby v nadcházejících týdnech.
Americký prezident Donald Trump podepíše exekutivní příkaz, jímž nařídí ministerstvu pro vnitřní bezpečnost, aby neprodleně vyplatilo mzdy 50.000 zaměstnancům Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA). Mnozí z nich kvůli nynějšímu částečnému omezení financování federálních úřadů nechodí do práce, což ochromilo leteckou dopravu v USA. Kongres v současné době není schopen dosáhnout dohody, která by patovou situaci s financováním federálních úřadů, takzvaný shutdown, ukončila. Nyní proto prověřují cestující na některých amerických letištích agenti ICE.
Pernod Ricard zkoumá možnou akvizici společnosti Brown-Forman, vlastníka whisky Jack Daniel's, poté, co vedl první jednání o možné dohodě, uvádějí zasvěcené osoby. Akcie třídy B společnosti Brown-Forman ve čtvrtek vzrostly až o 21 %, zatímco uzavřel v Paříži se ztrátou 5,7 %.
Akcie společností vyrábějících paměťové čipy ve čtvrtek klesaly poté, co Google zveřejnil výzkum algoritmu, který by mohl umožnit efektivnější využití úložiště potřebného pro vývoj umělé inteligence. Společnosti vyrábějící paměťové čipy v posledních měsících oslabovaly, protože prudké investice do infrastruktury umělé inteligence vedly k nedostatku, což vyvolalo prudký nárůst cen čipů a zisků. Nová technologie Googlu by mohla zmírnit krizi dodávek a potenciálně stlačit ceny dolů.
JPMorgan plánuje nový fond investující do soukromých úvěrů, který investorům umožní čtvrtletně odkupovat 7,5 %, a potenciálně nabídne i měsíční výběry. Vlna žádostí o odkup v celém odvětví zamknula více než 4,6 miliardy dolarů kapitálu investorů za limity pro výběry a očekává se, že v nadcházejících týdnech zavedou omezení i další správci aktiv.