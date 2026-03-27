Rozbřesk: Trump opět posouvá ultimátum, úleva na trzích však bude pravděpodobně dočasná

TACO, neboli "Trump always chickens out", je opět ve hře. Jde o princip, kdy Trump ze svých hrozeb vždy vycouvá. Poté, co americké akcie zažily během včerejší seance nejhorší propad od začátku konfliktu (index S&P propadl o 1,7 %), natáhl Donald Trump ultimátum pro otevření Hormuzského průlivu o dalších 10 dní a nezačne tak útočit na íránský energetický průmysl. Podle informací Wall Street Journal (WSJ) Írán o další natažení ultimáta sám nežádal. Zdá se, že o jednání má zájem, ale zatím na americký plán (15 bodů) neposlal žádné oficiální vyjádření a podle informací WSJ chce před jakýmkoliv startem rozhovorů vidět daleko “rozumnější” nabídku, která by mu ponechala jaderný program.
Situace tak zůstává velmi napjatá, a i když dnes může na trzích panovat úleva, je třeba vidět, že rizika delšího uzavření Hormuzského průlivu stále zůstávají velmi vysoká. Dalších 14 dní až tři týdny by podle nás mohly výrazně zvýšit celkové náklady krize v globální ekonomice, a to zejména skrze vyšší inflaci a potřebu centrálních bank s ní bojovat. V extrémnějším scénáři (cena ropy u 150 USD za barel a plynu nad 110 EUR/MWh v průběhu jednoho kvartálu) by se podle našich odhadů inflace v Česku v příštím roce mohla vyšplhat nad 5 %, což by už asi těžko ponechalo ČNB v dnešním “vyčkávacím” módu.
Co tedy sledovat dál? Je poměrně jasné, že americká administrativa by ráda celé íránské tažení důstojně ukončila. Čekáme však na reakci íránského režimu, který bojuje o “přežití” a aktuálně zvažuje a rozmýšlí nejlepší strategii a taktiku. Pravá úleva na trzích přijde až ve chvíli, kdy se režim (ať už budou důvody jakékoliv) rozhodne, že se mu vyplatí deeskalovat současné extrémní regionální napětí. Dnešní nádech optimismu bychom proto zatím nepřeceňovali, zvlášť proto, že přichází před víkendem. A to je v dnešním světě Trumpových “víkendových překvapení” extrémně dlouhá doba, ve kterém jednoduše nemůžete s otevřenými pozicemi na trzích moc udělat.
TRHY
Koruna
Česká koruna pod tlakem akciových výprodejů a masivních zisků dolaru zůstává pod tlakem a oťukává okolí 24,50 EUR/CZK. Přes možnou páteční úlevu (viz úvodník), nelze sázet na opravdový obrat nálady na trzích a koruně krátkodobě věštíme spíše ještě ztráty. Podobně jako pro globální trhy pro ni ve finále bude důležité vidět, zda se v následujících dvou týdnech podaří Hormuzský průliv otevřít.
Eurodolar
Fakt, že americký prezident posunul deadline pro otevření Hormuzského průlivu ze strany Íránu na Velikonoční pondělní trhy nikterak nepřesvědčil a cena ropy pokračuje v růstu. To udržuje eurodolar stále na dostřel hladiny 1,15, přičemž další zisky ropy by měnový pár zřejmě zatlačily níže.
Napětí v Perském zálivu zůstane pro trh před víkendem určující, ale v kalendáři svítí dvě události, které již mohou v inflaci zachytit vyšší ceny benzínu ve vyspělých zemích: španělská inflace za březen a inflační očekávání amerických domácností.