Rozbřesk: Trump opět posouvá ultimátum, úleva na trzích však bude pravděpodobně dočasná

Rozbřesk: Trump opět posouvá ultimátum, úleva na trzích však bude pravděpodobně dočasná

27.03.2026 8:53
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

TACO, neboli "Trump always chickens out", je opět ve hře. Jde o princip, kdy Trump ze svých hrozeb vždy vycouvá. Poté, co americké akcie zažily během včerejší seance nejhorší propad od začátku konfliktu (index S&P propadl o 1,7 %), natáhl Donald Trump ultimátum pro otevření Hormuzského průlivu o dalších 10 dní a nezačne tak útočit na íránský energetický průmysl. Podle informací Wall Street Journal (WSJ) Írán o další natažení ultimáta sám nežádal. Zdá se, že o jednání má zájem, ale zatím na americký plán (15 bodů) neposlal žádné oficiální vyjádření a podle informací WSJ chce před jakýmkoliv startem rozhovorů vidět daleko “rozumnější” nabídku, která by mu ponechala jaderný program.

Situace tak zůstává velmi napjatá, a i když dnes může na trzích panovat úleva, je třeba vidět, že rizika delšího uzavření Hormuzského průlivu stále zůstávají velmi vysoká. Dalších 14 dní až tři týdny by podle nás mohly výrazně zvýšit celkové náklady krize v globální ekonomice, a to zejména skrze vyšší inflaci a potřebu centrálních bank s ní bojovat. V extrémnějším scénáři (cena ropy u 150 USD za barel a plynu nad 110 EUR/MWh v průběhu jednoho kvartálu) by se podle našich odhadů inflace v Česku v příštím roce mohla vyšplhat nad 5 %, což by už asi těžko ponechalo ČNB v dnešním “vyčkávacím” módu.

Co tedy sledovat dál? Je poměrně jasné, že americká administrativa by ráda celé íránské tažení důstojně ukončila. Čekáme však na reakci íránského režimu, který bojuje o “přežití” a aktuálně zvažuje a rozmýšlí nejlepší strategii a taktiku. Pravá úleva na trzích přijde až ve chvíli, kdy se režim (ať už budou důvody jakékoliv) rozhodne, že se mu vyplatí deeskalovat současné extrémní regionální napětí. Dnešní nádech optimismu bychom proto zatím nepřeceňovali, zvlášť proto, že přichází před víkendem. A to je v dnešním světě Trumpových “víkendových překvapení” extrémně dlouhá doba, ve kterém jednoduše nemůžete s otevřenými pozicemi na trzích moc udělat.

TRHY

Koruna

Česká koruna pod tlakem akciových výprodejů a masivních zisků dolaru zůstává pod tlakem a oťukává okolí 24,50 EUR/CZK. Přes možnou páteční úlevu (viz úvodník), nelze sázet na opravdový obrat nálady na trzích a koruně krátkodobě věštíme spíše ještě ztráty. Podobně jako pro globální trhy pro ni ve finále bude důležité vidět, zda se v následujících dvou týdnech podaří Hormuzský průliv otevřít.

Eurodolar

Fakt, že americký prezident posunul deadline pro otevření Hormuzského průlivu ze strany Íránu na Velikonoční pondělní trhy nikterak nepřesvědčil a cena ropy pokračuje v růstu. To udržuje eurodolar stále na dostřel hladiny 1,15, přičemž další zisky ropy by měnový pár zřejmě zatlačily níže.

Napětí v Perském zálivu zůstane pro trh před víkendem určující, ale v kalendáři svítí dvě události, které již mohou v inflaci zachytit vyšší ceny benzínu ve vyspělých zemích: španělská inflace za březen a inflační očekávání amerických domácností.

 

Čtěte více:

Forexové poučení z krizového vývoje v Íránu
26.03.2026 13:13
Forexové poučení z krizového vývoje v Íránu
Reakce středoevropských měn a eurodolaru na ropné šoky generované mění...
Trh pod klíčovými průměry. Technická analýza S&P 500 zatím příliš optimismu nenabízí
26.03.2026 16:11
Trh pod klíčovými průměry. Technická analýza S&P 500 zatím příliš optimismu nenabízí
Americké akciové trhy pokračují v sestupném trendu, což zvyšuje pravdě...
Backwardace na trhu s ropou: krátkodobé kontrakty jsou dražší než ty s pozdějším dodáním
27.03.2026 6:06
Backwardace na trhu s ropou: krátkodobé kontrakty jsou dražší než ty s pozdějším dodáním
Ceny ropy se kromě vystřelení ke stodolarové hranici (a výše) od začá...
Od poloviny roku zase oslabování dolaru?
26.03.2026 17:55
Od poloviny roku zase oslabování dolaru?
Po finanční krizi roku 2008 byly jedním z hlavních globálních ekonomic...
Trump opět vycouval z útoků na Írán. Futures rostou, ale dluhopisové trhy jsou nadále opatrné
27.03.2026 8:41
Trump opět vycouval z útoků na Írán. Futures rostou, ale dluhopisové trhy jsou nadále opatrné
Evropské i americké akciové futures zahajují den v mírném růstu, když...


Aktuální komentáře
27.03.2026
12:02Perly týdne: Ropa dlouhodobě k 80 dolarům za barel, žádná alternativa k americké měně
11:50Velká nejistota trvá, rostoucí ropa a výnosy tlačí akcie do červeného  
11:03Výnosy z reklamy v ChatGPT v celoročním přepočtu překonaly 100 milionů dolarů
10:24Tvůrce Claude zvažuje říjnové IPO. Anthropic má podporu gigantů a zatím valuaci 380 miliard
8:53Rozbřesk: Trump opět posouvá ultimátum, úleva na trzích však bude pravděpodobně dočasná
8:41Trump opět vycouval z útoků na Írán. Futures rostou, ale dluhopisové trhy jsou nadále opatrné  
6:06Backwardace na trhu s ropou: krátkodobé kontrakty jsou dražší než ty s pozdějším dodáním
26.03.2026
17:55Od poloviny roku zase oslabování dolaru?
16:11Trh pod klíčovými průměry. Technická analýza S&P 500 zatím příliš optimismu nenabízí  
14:43Paměťový sektor koriguje raketový růst. TurboQuant od Googlu potřebuje až šestkrát méně paměti k provozu AI
13:13Forexové poučení z krizového vývoje v Íránu  
12:38OECD snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny, zlepšila výhled pro USA
12:31Investice do AI vyvažují ekonomické dopady války, ale představují i riziko
11:26Po růstu se dnes trhy opět zhouply níž, Írán tlumí nadšení  
10:26Írán chce zpoplatnit cestu Hormuzským průlivem
10:23ČEZ, a.s.: Novým členem představenstva zvolen Ondřej Landa
9:54ČNB podle Michla nesmí podcenit dopady války v Íránu, má být připravena zvýšit sazby
9:53Nová cílová cena ČEZ: Restrukturalizace jako katalyzátor výnosu pro akcionáře?  
9:18KARO Leather loni zvýšila tržby o 23 procent, letos začne se zpětným odkupem akcií
8:56Rozbřesk: ECB je připravena zvýšit úrokové sazby

