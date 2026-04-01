Trump chce konec války do tří týdnů, futures letí nahoru. Optimismus mírní Lagardeová, která varuje před dlouhodobými dopady

Trump chce konec války do tří týdnů, futures letí nahoru. Optimismus mírní Lagardeová, která varuje před dlouhodobými dopady

01.04.2026 8:57
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Americký prezident hovoří o ukončení války s Íránem během dvou až tří týdnů, což povzbudilo optimismus na trzích. Ten se ovšem snaží zchladit prezidentka ECB, která varuje před dlouhodobými negativními dopady a za pravdu jí dala i včerejší evropská data o inflaci. Řecko mezitím zpátky dostalo status rozvinutého trhu od MSCI. Z korporátních zpráv dnes do vedení BP nastupuje první žena, OpenAI získala valuaci 852 mld. USD a Lufthansa se připravuje na případný pokles poptávky.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +2,8 %, FTSE 100 +1,4 % a DAX +2,7 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,7 %, S&P 500 mini +0,8 % a Nasdaq 100 mini +1,1 %.

Donald Trump předpokládá ukončení války s Íránem do dvou až tří týdnů, což naznačuje, že USA z velké části splnily své vojenské cíle a řešení problémů s Hormuzským průlivem nechá na jiných zemích.

Americký ministr financí Scott Bessent se snažil vyvrátit obavy z dlouhodobých dopadů války na globální ekonomiku a na energetickou infrastrukturu a argumentoval, že trh s ropou je dobře zásobený a že by se průliv měl časem znovu otevřít. Proti němu se ovšem postavila prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová, která využila publika vysoce postavených představitelů skupiny G7 k tomu, aby varovala centrální bankéře a ministry financí i energetiky, že dopady budou pociťovány ještě dlouho kvůli rozsáhlé destrukci infrastruktury.

Také včerejší data ukázala, že inflace v eurozóně v březnu vzrostla nejvíce od roku 2022, kdy Rusko zahájilo totální invazi na Ukrajinu. Vlády eurozóny mezitím snižují své výhledy v naději, že to, co si představovaly jako rok oživení, neskončí recesí.

Řecký akciový trh byl společností MSCI povýšen na rozvinutý trh. K překlasifikování dojde během revize indexu v květnu 2027. Tento krok přichází více než deset let poté, co byla země v roce 2013 degradována během své krize státního dluhu. To bylo poprvé, kdy byl snížen rating rozvinuté země.

Až dnes Meg O’Neillová převezme vedení BP a stane se první generální ředitelkou v ropném průmyslu, bude těžit z nárůstu cen vyvolaného válkou, ale také zdědí nejtěžší úkol v oblasti sanace v tomto odvětví. Čelí řadě výzev, které stály jejího předchůdce místo a vyvolaly otázky ohledně budoucnosti více než stoleté firmy.

OpenAI získala v posledním kole financování 122 miliard dolarů, což jí vyneslo ocenění 852 miliard dolarů, přičemž většina kapitálu pochází od Amazonu, Nvidie a SoftBank.

Lufthansa připravuje plány na odstavení letadel v případě poklesu poptávky uprostřed konfliktu na Blízkém východě. Očekává se, že Evropa bude mít v dubnu dostatek leteckého paliva, aby se vyhnula nedostatku, i když by se situace v květnu mohla změnit, uvádějí lidé přímo zapojení do trhu s leteckým palivem.


 
 

Čtěte více:

Konflikt s Íránem může podle Trumpa brzy skončit. Hormuz ale zůstává uzavřený
10.03.2026 12:11
Konflikt s Íránem může podle Trumpa brzy skončit. Hormuz ale zůstává uzavřený
Konflikt na Blízkém východě by mohl podle amerického prezidenta Donald...
Ropa dál zdražuje, Trump vyzývá ostatní země k ochraně Hormuzského průlivu
16.03.2026 11:03
Ropa dál zdražuje, Trump vyzývá ostatní země k ochraně Hormuzského průlivu
Krize na Blízkém východě pokračuje už třetím týdnem a s ní dál trvá i ...
Trump chválí jednání s Íránem a odkládá útoky na energetiku
23.03.2026 12:38
Trump chválí jednání s Íránem a odkládá útoky na energetiku
Donald Trump oznámil, že nařídil ministerstvu obrany odložit útok na í...
PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil
23.03.2026 16:14
PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil
Donald Trump opět předvádí svou typickou hru - nejprve vystrašit a pot...


Váš názor
  • Přidat názor
    Hormuz
    01.04.2026 10:07

    Doktor Trump začal operaci pacienta, otevřel mu hrudník, udělal operci srdce, zatleskal si a odešel od operačního stolu. Poprosil uklizečku, co šla kolem, ať pacienta zavře a potom zhasne a jde domů. Uklizečka nemá roušku a na rukách gumový rukavice , co s nima před chvílí uklízela záchody, ale nevadí. Však domu taky starýmu zašívá trenky, tak zvládne zašít i pacienta. Podobná situace je nyní v Hormuzském průlivu. A trhům se to moooc líbí...
    qwer
Aktuální komentáře
05.04.2026
10:07Víkendář: Možná je načase, aby se Švédsko připojilo k euru
04.04.2026
10:04Víkendář: Pro a proti členství v eurozóně
03.04.2026
16:16Pár poznámek k chování zlata
11:33Perly týdne: Ztratily automobilky kontakt s reálnými lidmi?
10:36Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2026
8:09Tržní houpačka pokračuje. Barclays radí zaměřit se na defenzivu a vybírá konkrétní tituly  
02.04.2026
22:00Trump i nadále hrozí tvrdými útoky  
17:17Jak daleko je akciový trh od skutečného pesimismu?
15:22Státy Perského zálivu zvažují nové ropovody, aby se vyhnuly Hormuzu
15:04Tvrdý pád perly maďarské burzy 4iG. Trh zpochybňuje byznys postavený na Orbánově moci
13:38Vláda zastropuje marže distributorů paliv a sníží spotřební daň u nafty
13:11Yardeni si myslí, že sazby se letos nezmění a „na paniku už je pozdě“. Slok nevěří v růst sazeb
11:56Česká spořitelna a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
11:41ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
11:22Náskok Novo Nordisku je pryč. Eli Lilly dostala zelenou a na trh posílá svou první pilulku na hubnutí
9:23Rozbřesk: Nižší růst ekonomiky, nižší daňové inkaso pro státní rozpočet
8:45Trump opět eskaluje hrozby Íránu, padají naděje na brzký konec války i futures. Ropa nad 107 dolary za barel  
6:03Bloomberg Intelligence: Deset akcií, které mají v Q2 největší potenciál překvapit  
01.04.2026
22:03Akcie rostly díky naději na konec války, ropa oslabila  
17:27Největší současný mýtus o americké ekonomice?

