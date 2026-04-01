Trump chce konec války do tří týdnů, futures letí nahoru. Optimismus mírní Lagardeová, která varuje před dlouhodobými dopady

Americký prezident hovoří o ukončení války s Íránem během dvou až tří týdnů, což povzbudilo optimismus na trzích. Ten se ovšem snaží zchladit prezidentka ECB, která varuje před dlouhodobými negativními dopady a za pravdu jí dala i včerejší evropská data o inflaci. Řecko mezitím zpátky dostalo status rozvinutého trhu od MSCI. Z korporátních zpráv dnes do vedení nastupuje první žena, OpenAI získala valuaci 852 mld. USD a se připravuje na případný pokles poptávky.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +2,8 %, FTSE 100 +1,4 % a DAX +2,7 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,7 %, S&P 500 mini +0,8 % a Nasdaq 100 mini +1,1 %.
Donald Trump předpokládá ukončení války s Íránem do dvou až tří týdnů, což naznačuje, že USA z velké části splnily své vojenské cíle a řešení problémů s Hormuzským průlivem nechá na jiných zemích.
Americký ministr financí Scott Bessent se snažil vyvrátit obavy z dlouhodobých dopadů války na globální ekonomiku a na energetickou infrastrukturu a argumentoval, že trh s ropou je dobře zásobený a že by se průliv měl časem znovu otevřít. Proti němu se ovšem postavila prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová, která využila publika vysoce postavených představitelů skupiny G7 k tomu, aby varovala centrální bankéře a ministry financí i energetiky, že dopady budou pociťovány ještě dlouho kvůli rozsáhlé destrukci infrastruktury.
Také včerejší data ukázala, že inflace v eurozóně v březnu vzrostla nejvíce od roku 2022, kdy Rusko zahájilo totální invazi na Ukrajinu. Vlády eurozóny mezitím snižují své výhledy v naději, že to, co si představovaly jako rok oživení, neskončí recesí.
Řecký akciový trh byl společností MSCI povýšen na rozvinutý trh. K překlasifikování dojde během revize indexu v květnu 2027. Tento krok přichází více než deset let poté, co byla země v roce 2013 degradována během své krize státního dluhu. To bylo poprvé, kdy byl snížen rating rozvinuté země.
Až dnes Meg O’Neillová převezme vedení a stane se první generální ředitelkou v ropném průmyslu, bude těžit z nárůstu cen vyvolaného válkou, ale také zdědí nejtěžší úkol v oblasti sanace v tomto odvětví. Čelí řadě výzev, které stály jejího předchůdce místo a vyvolaly otázky ohledně budoucnosti více než stoleté firmy.
OpenAI získala v posledním kole financování 122 miliard dolarů, což jí vyneslo ocenění 852 miliard dolarů, přičemž většina kapitálu pochází od Amazonu, Nvidie a SoftBank.
Lufthansa připravuje plány na odstavení letadel v případě poklesu poptávky uprostřed konfliktu na Blízkém východě. Očekává se, že Evropa bude mít v dubnu dostatek leteckého paliva, aby se vyhnula nedostatku, i když by se situace v květnu mohla změnit, uvádějí lidé přímo zapojení do trhu s leteckým palivem.