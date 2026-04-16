Poptávka po AI zůstává odolná. TSMC zlepšila výhled tržeb

Poptávka po AI zůstává odolná. TSMC zlepšila výhled tržeb

16.04.2026 9:43
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Poptávka po AI čipech je odolná a rozhodně neochabuje navzdory možným ekonomickým dopadům konfliktu na Blízkém východě. Vychází to alespoň z vylepšeného výhledu TSMC. Nevětší světový výrobce čipů pro letošní rok nově očekává růst tržeb o více než 30 procent do pásma 39 až 40,2 miliard dolarů. Kapitálové výdaje společnosti by se pak měly přiblížit horní hranici stávajícího prognózovaného rozmezí ve výši 56 miliard dolarů.

TSMC zveřejnila za první kvartál tohoto roku překvapivě silný 58procentní nárůst čistého zisku na 18,1 miliard dolarů při očekávání o 1,1 mld. USD nižším. Odhad trhu překonaly i tržby, jež se meziročně zvýšily bezmála o 41 procent na 35,9 mld. USD, zatímco očekávání bylo o 400 milionů níže.

Čísla jsou známkou toho, že válka na Blízkém východě alespoň v prvních několika týdnech investice do umělé inteligence nesnížila. Výsledky by tak mohly pomoci utlumit obavy, že konflikt utlumí poptávku po energeticky náročných AI datových centrech a zařízeních, jako je iPhone, píše agentura Bloomberg.

Vedoucí pracovníci TSMC nicméně ve čtvrtek varovali, že válka by mohla časem poškodit ziskovost. Konflikt vyvinul tlak na globální dopravní trasy a ceny energií a investoři hledají náznaky, zda se jeho dopad rozšíří na výdajové plány technologických gigantů.

Asijský výrobce čipů a jeho hlavní zákazníci, jako je Nvidia či Apple, čelí rostoucí skepsi ohledně toho, zda mohou pokračovat v růstu současným tempem, a to i přes závazky Alphabetu, Amazonu, Meta Platforms a Microsoftu vyčlenit letos 650 miliard dolarů na výdaje na umělou inteligenci.

Spekuluje se, že válka na Blízkém východě by mohla narušit dodávky klíčových komponentů pro výrobu čipů a plynů, jako je hélium. Omezení dodávek zařízení by také mohla omezit růst odvětví čipů v hodnotě jednoho bilionu dolarů, protože společnosti jako ASML nedokážou dostatečně rychle navyšovat kapacitu, aby uspokojily poptávku po špičkových strojích od zákazníků typu TSMC.

„Extrapolace březnových tržeb TSMC ve výši 415,2 miliardy tchajwanských dolarů ukazuje, že firma dosáhla za 1. čtvrtletí 1,13 bilionu tchajwanských dolarů (meziročně +35 %). To potvrzuje náš scénář, že poptávka tažená AI po 3nm a 5nm čipech pravděpodobně udrží sekvenční růst tržeb ve 2. čtvrtletí v rámci vyšších jednotek procent. Navzdory této síle však nemusí dojít ke zvýšení rozpočtu na kapitálové výdaje, protože makroekonomická nejistota a slabá poptávka mimo AI pravděpodobně povedou vedení k opatrnosti,“ uvedl analytik Charles Shum z Bloomberg Economics.

TSMC se navíc potýká s obavami, že dlouhodobý nedostatek paměťových čipů, které podnik nevyrábí, by mohl způsobit první pokles globálního trhu se smartphony od roku 2023. Firma ale uvedla, že dodává především prémiové smartphony, u nichž zůstává poptávka silná a je méně citlivá na zdražení paměťových komponent.

 

16.04.2026
10:51Evropské akcie pokračují vzhůru opatrným tempem, poté co Amerika zdolala maxima  
10:48Ve věku 89 let zemřel Mark Mobius, průkopník investování na rozvíjejících se trzích
10:04Patria Finance uvádí první korunově zajištěnou investici do atraktivních světových akcií. Je součástí vstupu KBC na rapidně rostoucí trh ETF v Evropě
10:00CSG hlásí nový kontrakt za 300 milionů eur
9:43Poptávka po AI zůstává odolná. TSMC zlepšila výhled tržeb
8:57Rozbřesk: Uhlík na hranicích EU přestává být teorie. CBAM má první cenu
8:56Komerční banka, a.s.: Regulatorní informace - Hlavní akcionáři KB k 31.3.2026 (1Q 2026)
8:50CSG získává velkou zakázku, ECB bude se sazbami vyčkávat a Madison Air Solutions vstoupila na burzu  
6:01Analytický radar: Colt CZ roste díky vyšší marži, širší integraci i stabilnějšímu byznysu
15.04.2026
22:01S&P 500 dosáhl nového maxima díky naději na dohodu s Íránem  
17:44Čeká se znatelná zisková akcelerace, trh rotoval k defenzivě a energetice, cení se hodnotové akcie
15:30Zveme Vás na AUTOMOBILOVÉ KLENOTY 2026! Víkend, kdy se automobilová historie mění v umění
15:05Akcie Aixtronu jsou hitem. Po zlepšeném výhledu vystřelily na 25leté maximum
14:28Odhady Wall Street překonala i Morgan Stanley. Tradingová divize vykázala rekordní tržby
13:32Zisk Bank of America stoupl o 17 procent, překonal odhady
13:28Anthropic láká investory. Valuace by mohla přesáhnout 800 miliard dolarů
11:53Komentář analytika: ASML zvyšuje výhled tržeb na rok 2026, AI dál tlačí poptávku  
10:52Dvouciferný propad akcií Hermes a Kering: slabší výsledky a konflikt na Blízkém východě
10:30Americké trhy téměř na maximech díky technologiím, Írán už není zátěží  
9:47ASML zvyšuje výhled tržeb díky boomu AI. Slabší Q2 a geopolitika ale zůstávají rizikem

Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět