Poptávka po AI zůstává odolná. TSMC zlepšila výhled tržeb

Poptávka po AI čipech je odolná a rozhodně neochabuje navzdory možným ekonomickým dopadům konfliktu na Blízkém východě. Vychází to alespoň z vylepšeného výhledu TSMC. Nevětší světový výrobce čipů pro letošní rok nově očekává růst tržeb o více než 30 procent do pásma 39 až 40,2 miliard dolarů. Kapitálové výdaje společnosti by se pak měly přiblížit horní hranici stávajícího prognózovaného rozmezí ve výši 56 miliard dolarů.
TSMC zveřejnila za první kvartál tohoto roku překvapivě silný 58procentní nárůst čistého zisku na 18,1 miliard dolarů při očekávání o 1,1 mld. USD nižším. Odhad trhu překonaly i tržby, jež se meziročně zvýšily bezmála o 41 procent na 35,9 mld. USD, zatímco očekávání bylo o 400 milionů níže.
Čísla jsou známkou toho, že válka na Blízkém východě alespoň v prvních několika týdnech investice do umělé inteligence nesnížila. Výsledky by tak mohly pomoci utlumit obavy, že konflikt utlumí poptávku po energeticky náročných AI datových centrech a zařízeních, jako je iPhone, píše agentura Bloomberg.
Vedoucí pracovníci TSMC nicméně ve čtvrtek varovali, že válka by mohla časem poškodit ziskovost. Konflikt vyvinul tlak na globální dopravní trasy a ceny energií a investoři hledají náznaky, zda se jeho dopad rozšíří na výdajové plány technologických gigantů.
Asijský výrobce čipů a jeho hlavní zákazníci, jako je či , čelí rostoucí skepsi ohledně toho, zda mohou pokračovat v růstu současným tempem, a to i přes závazky Alphabetu, Amazonu, Meta Platforms a vyčlenit letos 650 miliard dolarů na výdaje na umělou inteligenci.
Spekuluje se, že válka na Blízkém východě by mohla narušit dodávky klíčových komponentů pro výrobu čipů a plynů, jako je hélium. Omezení dodávek zařízení by také mohla omezit růst odvětví čipů v hodnotě jednoho bilionu dolarů, protože společnosti jako nedokážou dostatečně rychle navyšovat kapacitu, aby uspokojily poptávku po špičkových strojích od zákazníků typu TSMC.
„Extrapolace březnových tržeb TSMC ve výši 415,2 miliardy tchajwanských dolarů ukazuje, že firma dosáhla za 1. čtvrtletí 1,13 bilionu tchajwanských dolarů (meziročně +35 %). To potvrzuje náš scénář, že poptávka tažená AI po 3nm a 5nm čipech pravděpodobně udrží sekvenční růst tržeb ve 2. čtvrtletí v rámci vyšších jednotek procent. Navzdory této síle však nemusí dojít ke zvýšení rozpočtu na kapitálové výdaje, protože makroekonomická nejistota a slabá poptávka mimo AI pravděpodobně povedou vedení k opatrnosti,“ uvedl analytik Charles Shum z Bloomberg Economics.
TSMC se navíc potýká s obavami, že dlouhodobý nedostatek paměťových čipů, které podnik nevyrábí, by mohl způsobit první pokles globálního trhu se smartphony od roku 2023. Firma ale uvedla, že dodává především prémiové smartphony, u nichž zůstává poptávka silná a je méně citlivá na zdražení paměťových komponent.