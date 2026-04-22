Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Německá vláda zhoršila odhad růstu ekonomiky na 0,5 procenta

22.04.2026 15:53
Autor: ČTK

Německá vláda snížila odhad letošního růstu německého hospodářství o polovinu. Hrubý domácí produkt (HDP) se tak zvýší jen o 0,5 procenta, uvedla dnes na tiskové konferenci ministryně hospodářství a energetiky Katherina Reicheová. Na vině je podle ní konflikt na Blízkém východě a jeho dopad na světové hospodářství. V lednové prognóze vláda kancléře Friedricha Merze počítala pro letošek s růstem HDP o jedno procento.

"Hospodářské oživení očekávané pro tento rok znovu zbrzdily vnější geopolitické šoky," uvedla ministryně Reicheová. "Válka v Íránu vyhnala do výše ceny energií a surovin. To přináší zátěž pro domácnosti a zvyšuje náklady pro německé hospodářství," dodala.

V pravidelné podzimní prognóze vláda předpokládala, že německá ekonomika vykáže růst o 1,3 procenta. V lednu odhad snížila na jedno procento a nyní na 0,5 procenta. Vlastní prognózu zveřejnila na začátku dubna i pětice předních německých hospodářských institutů, podle kterých se letos HDP zvýší o 0,6 procenta. Příští rok podle Reicheové růst dosáhne 0,9 procenta. Vše ale bude záviset na vývoji konfliktu na Blízkém východě, který je spojen "s řadou proměnných".

Podle vládního odhadu dosáhne inflace v Německu v letošním roce v průměru 2,7 procenta a v příštím roce 2,8 procenta. V březnu kvůli dopadům války v Íránu inflace vzrostla na 2,7 procenta z únorového tempa 1,9 procenta.

Změna prognózy odráží důsledky války, kterou na konci února vyvolaly Spojené státy a Izrael napadením Íránu. Deklarovaným cílem bylo zabránit Teheránu v dalším rozvoji vojenského jaderného programu a programu balistických raket. Írán v odvetě zahájil útoky na Izrael, na americké vojenské základny na Blízkém východě i na vojenské a civilní cíle v okolních arabských státech. Teherán také blokuje Hormuzský průliv, jímž běžně prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Německo je největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly problémy s růstem cen energií vyvolaným právě konfliktem na Blízkém východě.

 

Bloomberg: Deutsche Telekom zvažuje úplné sloučení s dceřinou firmou T-Mobile US
22.04.2026 11:14
Bloomberg: Deutsche Telekom zvažuje úplné sloučení s dceřinou firmou T-Mobile US
Německá telekomunikační společnost Deutsche Telekom zvažuje úplné slou...
Komise navrhuje větší koordinaci a snížení závislosti na dovozu fosilních paliv
22.04.2026 12:16
Komise navrhuje větší koordinaci a snížení závislosti na dovozu fosilních paliv
Evropská komise zveřejnila řadu opatření k řešení dopadů konfliktu na ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - Harmonizovaný CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět