Bloomberg: Deutsche Telekom zvažuje úplné sloučení s dceřinou firmou T-Mobile US

22.04.2026 11:14
Autor: ČTK

Německá telekomunikační společnost Deutsche Telekom zvažuje úplné sloučení se svou americkou dceřinou společností T-Mobile US. Spojení obou společností by se zařadilo mezi největší fúze na veřejných trzích, vznikla by tím nadnárodní telekomunikační skupina. S odvoláním na informované zdroje to uvedla to agentura Bloomberg.

Deutsche Telekom je nyní největším akcionářem T-Mobile US, drží v něm zhruba 53 procent. Německý operátor podle zdrojů zvažuje vytvoření nové holdingové společnosti, která by podala nabídku a odkup akcií jak Deutsche Telekom, tak amerického T-Mobile.

Transakce by vytvořila jedinou, zjednodušenou korporátní skupinu, která by byla ve společném vlastnictví současných investorů obou společností. Sloučený subjekt by mohl usilovat o vstup na akciový trh v USA a na některé z hlavních evropských burz, podrobnosti se ale zatím stále vypracovávají. Spojený podnik by také měl větší váhu pro případné další akvizice a byl by největším mobilním operátorem na světě podle tržní kapitalizace. Překonal by čínského operátora China Mobile, jehož hodnota je zhruba 235 miliard USD (4,9 bilionu Kč).

Jednání jsou v předběžné fázi a jakákoliv transakce by k realizaci vyžadovala i politickou podporu, upozornily zdroje. Německá vláda a státní banka KfW vlastní dohromady asi 28 procent akcií Deutsche Telekom, což vládě dává významný vliv na jakoukoliv transakci. Podrobnosti možné dohody se také mohou ještě změnit. Společnosti už léta posilují užší propojení a není jisté, zda se tentokrát rozhodnou v plánu pokračovat.

Mluvčí Deutsche Telekom na dotaz uvedl, že v souladu s obvyklou praxí se Deutsche Telekom ani T-Mobile US nevyjadřují ke spekulacím ohledně své podnikatelské činnosti.

Tržní kapitalizace T-Mobile US je zhruba 215 miliard USD (4,1 bilionu Kč) a Deutsche Telekom 141 miliard eur (3,4 bilionu Kč). Za poslední rok akcie T-Mobile klesly o 23 procent, akcie Deutsche Telekom o deset procent.

Deutsche Telekom vstoupil na americký trh v roce 2001, kdy tehdejší generální ředitel Ron Sommer koupil společnost VoiceStream Wireless. Ta se pak přejmenovala na T-Mobile US. Transakce byla v té době kritizovaná jako příliš drahá. Dnes T-Mobile US tvoří většinu zisku Deutsche Telekom.

Generální ředitel Deutsche Telekom Timotheus Höttges v únoru varoval, že evropská regulace je hlavní překážkou, která brání pokroku při budování digitální infrastruktury v Evropě. Uvedl, že ačkoliv se Deutsche Telekom stal globálním hráčem, jeho tržní hodnota je téměř výlučně podpořena podnikáním v USA, což ukazuje na potíže evropského trhu.

Zakladatel společnosti Recon Analytics Roger Entner uvedl, že americký T-Mobile je důvodem, proč je Deutsche Telekom nejvýkonnější evropskou telekomunikační společností. Analytici firmy NewStreet Research pak upozornili, že dohoda by společnostem poskytla větší volnost při realizaci případných velkých akvizic, aniž by to Deutsche Telekom oslabilo. Pro Deutsche Telekom je tak transakce podle nich výhodná.

Společnost T-Mobile US je samostatně obchodovaná americká firma, ve které má většinový podíl německý koncern Deutsche Telekom. Naproti tomu značku T-Mobile v Evropě - například v Česku nebo v Německu - provozují přímo národní operátoři spadající pod Deutsche Telekom. Nejde tedy o jednu globální firmu, ale o oddělené společnosti se stejnou značkou.


