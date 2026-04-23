Prodej aut v EU v březnu vzrostl o 12,5 procenta, daří se BYD i Tesle

Prodej nových osobních aut v Evropské unii v březnu meziročně stoupl o 12,5 procenta nad 1,158 milionu. Ve zprávě o registracích nových vozidel to dnes uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Za první tři měsíce roku se počet nových registrací zvýšil o čtyři procenta na téměř 2,823 milionu vozů. Dál se zvyšuje tržní podíl aut s čistě elektrickým nebo hybridním pohonem a klesá podíl aut se spalovacími motory.
První tři měsíce roku činil podíl čistě elektrických vozů na unijním trhu 19,4 procenta, což představuje nárůst proti 15,2 procenta v předchozím roce. Registrace hybridních vozů dosáhly 38,6 procenta trhu, tyto vozy tak zůstaly nejprodávanějším typem nových aut. Současně klesl celkový podíl benzinových a naftových aut na trhu na 30,3 procenta z 38,2 procenta ve stejném období loni.
Z jednotlivých států EU největší meziroční nárůst prodeje nových aut v březnu zaznamenalo Estonsko, a to o 81,5 procenta na 1753 vozů. Následuje Maďarsko s nárůstem o 32,2 procenta na 17.443 vozů a Rakousko s nárůstem o 27,2 procenta na 33.018 vozů. Z největších evropských trhů Německo v březnu zaznamenalo meziroční nárůst nových registrací o 16 procent, Francie o 12,9 procenta, Španělsko o 11,7 procenta a Itálie o 7,6 procenta.
Automobilka Škoda Auto, která je součástí německé skupiny , v březnu prodej v zemích EU podle údajů ACEA meziročně zvýšila o 21,2 procenta na 75.104 vozů. Podíl této značky na unijním trhu tak vzrostl na 6,5 procenta ze šesti procent před rokem. Za celou skupinu pak nové registrace vzrostly o 7,5 procenta. Německý koncern si tak nadále udržuje pozici jedničky na trhu s podílem 26,4 procenta.
Čínská značka elektromobilů BYD letos v EU zaznamenává prudký růst. Za první tři měsíce zvýšila prodej meziročně o 169,7 procenta 50.646 vozů. V samotném březnu činil meziroční nárůst 155,2 procenta na 21.158 vozů.
Americký výrobce elektromobilů miliardáře Elona Muska se po loňském propadu v Evropě vrátil k růstu. V březnu prodej v EU zdvojnásobila na 36.868 vozů. Za celé první čtvrtletí se počet registrací nových tesel zvýšil meziročně o 59,6 procenta na 57.792 vozů.
Podle Jiřího Štočka ze společnosti - Leasing aktuální data potvrzují, že evropský automobilový trh prochází strukturální změnou. "Z pohledu českého trhu vidíme, že tempo elektrifikace zůstává oproti západní Evropě pozvolnější, ale trend je jednoznačný," sdělil ČTK.
"V Česku zatím hraje větší roli cena a dostupnost infrastruktury," pokračoval Štoček. "Nicméně u firemních flotil už sledujeme postupný posun směrem k nízkoemisním vozům. Klíčové bude, jak rychle se podaří srovnat celkové náklady vlastnictví a jakou roli sehrají pobídky a regulace," dodal.