Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Prodej aut v EU v březnu vzrostl o 12,5 procenta, daří se BYD i Tesle

23.04.2026 10:34
Autor: ČTK

Prodej nových osobních aut v Evropské unii v březnu meziročně stoupl o 12,5 procenta nad 1,158 milionu. Ve zprávě o registracích nových vozidel to dnes uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Za první tři měsíce roku se počet nových registrací zvýšil o čtyři procenta na téměř 2,823 milionu vozů. Dál se zvyšuje tržní podíl aut s čistě elektrickým nebo hybridním pohonem a klesá podíl aut se spalovacími motory.

První tři měsíce roku činil podíl čistě elektrických vozů na unijním trhu 19,4 procenta, což představuje nárůst proti 15,2 procenta v předchozím roce. Registrace hybridních vozů dosáhly 38,6 procenta trhu, tyto vozy tak zůstaly nejprodávanějším typem nových aut. Současně klesl celkový podíl benzinových a naftových aut na trhu na 30,3 procenta z 38,2 procenta ve stejném období loni.

Z jednotlivých států EU největší meziroční nárůst prodeje nových aut v březnu zaznamenalo Estonsko, a to o 81,5 procenta na 1753 vozů. Následuje Maďarsko s nárůstem o 32,2 procenta na 17.443 vozů a Rakousko s nárůstem o 27,2 procenta na 33.018 vozů. Z největších evropských trhů Německo v březnu zaznamenalo meziroční nárůst nových registrací o 16 procent, Francie o 12,9 procenta, Španělsko o 11,7 procenta a Itálie o 7,6 procenta.

Automobilka Škoda Auto, která je součástí německé skupiny Volkswagen, v březnu prodej v zemích EU podle údajů ACEA meziročně zvýšila o 21,2 procenta na 75.104 vozů. Podíl této značky na unijním trhu tak vzrostl na 6,5 procenta ze šesti procent před rokem. Za celou skupinu Volkswagen pak nové registrace vzrostly o 7,5 procenta. Německý koncern si tak nadále udržuje pozici jedničky na trhu s podílem 26,4 procenta.

Čínská značka elektromobilů BYD letos v EU zaznamenává prudký růst. Za první tři měsíce zvýšila prodej meziročně o 169,7 procenta 50.646 vozů. V samotném březnu činil meziroční nárůst 155,2 procenta na 21.158 vozů.

Americký výrobce elektromobilů Tesla miliardáře Elona Muska se po loňském propadu v Evropě vrátil k růstu. V březnu Tesla prodej v EU zdvojnásobila na 36.868 vozů. Za celé první čtvrtletí se počet registrací nových tesel zvýšil meziročně o 59,6 procenta na 57.792 vozů.

Podle Jiřího Štočka ze společnosti Raiffeisen - Leasing aktuální data potvrzují, že evropský automobilový trh prochází strukturální změnou. "Z pohledu českého trhu vidíme, že tempo elektrifikace zůstává oproti západní Evropě pozvolnější, ale trend je jednoznačný," sdělil ČTK.

"V Česku zatím hraje větší roli cena a dostupnost infrastruktury," pokračoval Štoček. "Nicméně u firemních flotil už sledujeme postupný posun směrem k nízkoemisním vozům. Klíčové bude, jak rychle se podaří srovnat celkové náklady vlastnictví a jakou roli sehrají pobídky a regulace," dodal.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.04.2026
12:19Akcie ServiceNow po výsledcích prudce oslabily, firemní zakázky se kvůli válce na Blízkém východě zpozdily
11:57Evropě se nedaří navázat na americký růst. Podceňuje trh íránský problém?  
11:13Tesla nad odhady trhu, investory však znepokojují rostoucí kapitálové výdaje  
10:58Nokia překvapila silným ziskem, boduje díky AI a sázce na restrukturalizaci
10:34Prodej aut v EU v březnu vzrostl o 12,5 procenta, daří se BYD i Tesle
10:17Výhled na výsledky Monety: Hypotéky a poplatky táhnou, tlak na riziko roste  
10:13UNICAPITAL Invest VI a.s.: Výroční zpráva 2025
9:21CSG získala další zakázku na munici za téměř 250 milionů eur
8:56Rozbřesk: ČNB nemusí zvyšovat úrokové sazby. Prozatím
8:44České dividendy v centru pozornosti, příměří uklidňuje trhy a Tesla zvyšuje investice do AI a robotiky  
22.04.2026
22:42Tesla podruhé za sebou překonala odhady, akcie rostou
22:02Akcie se držely poblíž maxim, výrobci čipů rostli 16. den v řadě  
17:47Hledání lepších systémů i pokusy o monetární absolutismus
17:45ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Návrh dividendy společnosti ČEZ: 42 Kč na akcii
17:05ČEZ navrhuje dividendu 42 korun na akcii. Rozhodne valná hromada 1. června
16:46Cyklus AI známky churavění nejeví, výsledky ASM překonaly očekávání na všech frontách  
15:53Německá vláda zhoršila odhad růstu ekonomiky na 0,5 procenta
15:38GE Vernova hlásí silné výsledky a zvyšuje výhled. Akcie míří na nová maxima
14:43Boeing snižuje odliv hotovnosti, přispěly k tomu nejvyšší dodávky letadel od 2019
13:40Yardeni: Přichází akcelerace, AI má rysy bubliny

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět