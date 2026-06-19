Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Kuba pod tlakem sankcí USA spouští zásadní reformy. Otevírá ekonomiku soukromému sektoru

Kuba pod tlakem sankcí USA spouští zásadní reformy. Otevírá ekonomiku soukromému sektoru

19.06.2026 13:36
Autor: ČTK

Kuba se pouští do největší ekonomické transformace za posledních více než 60 let – parlament schválil rozsáhlé reformy, které mají otevřít zemi soukromému kapitálu a umožnit vznik velkých firem. Opatření přicházejí v době hluboké ekonomické krize a jejich úspěch bude záviset na schopnosti vlády zvládnout rizika i odpor vůči změnám.

Kubánský parlament ve čtvrtek večer schválil sérii reforem zaměřených na podporu trhu, které počítají s privatizací státních podniků či zakládáním velkých soukromých firem. Informují o tom tiskové agentury. Komunistická vláda tohoto karibského ostrova pod tlakem amerických sankcí zavádí kroky, které mají pomoci těžce strádající centrálně řízené ekonomice. Pokud se je navzdory skeptickým očekáváním některých ekonomů podaří uvést do praxe, půjde o největší proměnu kubánské ekonomiky od nástupu komunismu v roce 1959.

Vedení kubánských komunistů předložilo na mimořádně svolané schůzi zákonodárného sboru soubor téměř 200 reforem cílených na otevření ekonomiky soukromému kapitálu. Velké státní podniky se podle jednohlasně schváleného návrhu mají proměnit na akciové společnosti, soukromé firmy budou moci proniknout do sektorů, jako je bankovnictví či stavební průmysl, uvedla agentura AFP.

Zatímco dosud stát od reformy z roku 2021 povoloval pouze malé soukromé společnosti s nejvíce 100 zaměstnanci, nyní toto omezení padá. Jeden podnikatel bude nově také moci založit více než jednu firmu. Investovat a podnikat na Kubě budou moci také Kubánci žijící v zahraničí, mezi nimiž jsou v řadě případů oponenti vládnoucího režimu. Budou si také moci kupovat nemovitosti, včetně těch v turisticky atraktivních oblastech. Hlavní příjmy z turistického ruchu, který je zásadní součástí kubánské ekonomiky, měl dosud kubánský konglomerát GAESA, formálně spravovaný armádou, ale fakticky ovládaný příbuznými dlouholetého lídra Raúla Castra.

Desetimilionová Kuba se už řadu let potýká s ekonomickou krizí, v obchodech je nedostatek základního zboží i léků a zemi sužují čím dál častější výpadky elektřiny, což často znamená i zastavení dodávek vody. Tuto krizi letos bezprecedentně zhoršilo americké ropné embargo, jehož cílem je pád komunistického režimu.

Kubánská vláda už v lednu vyhlásila sérii restriktivních opatření - paliva totiž není dost na dopravu lidí do práce či pro svoz odpadu, ale například ani pro zásobování obchodů. Nemocnice od té doby provádějí pouze akutní operace a výpadky elektřiny trvají každý den řadu hodin, někdy až 20.

"Debatujeme zde o dilematu, jak pokračovat v budování socialismu, které trpí nejdelší blokádou v dějinách ze strany největší světové mocnosti...Neodmítáme socialismus," prohlásil podle agentury Reuters prezident Miguel Díaz-Canel v projevu před hlasováním o reformách v narážce na americké embargo.

Díaz-Canel tento týden svolal poradní skupinu, v níž zasedli rovněž ekonomové dlouhodobě kritičtí vůči vládě, která narychlo připravila sérii reforem. Někteří ekonomové se podle agentury EFE obávali, že změny budou ukvapené, nesourodé a ve špatném sledu a že mohou v hospodářství způsobit další deformace.


Čtěte více:

Jižní Korea uvažuje o „AI dividendě“ pro občany. Kospi odepisoval přes pět procent
12.05.2026 10:32
Jižní Korea uvažuje o „AI dividendě“ pro občany. Kospi odepisoval přes pět procent
Jižní Korea zvažuje radikální obrat v tom, jak rozdělovat zisky z tech...
Perly týdne: Erin Brockovich jde proti datovým centrům a Britové přehodnocují brexit
12.06.2026 12:19
Perly týdne: Erin Brockovich jde proti datovým centrům a Britové přehodnocují brexit
Baylor Lancaster-Samuel z Amerant Investments si myslí, že na trhu už ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.06.2026
14:06Gerber: Tesla je bez fúze se SpaceX bezcenná. Pokud investujete s Elonem, nemáte žádná práva, ale zisky ano
13:36Kuba pod tlakem sankcí USA spouští zásadní reformy. Otevírá ekonomiku soukromému sektoru
13:26TOMA, a.s.: Zpráva z valné hromady konané 19. června 2026
12:04Perly týdne: Zlato mířící opět nahoru a ega budující AI infrastrukturu
11:51RMS Mezzanine, a.s.: Oznámení výsledků rozhodování Per rollam valné hromady společnosti
10:56Růstová nálada ochladla. Jednání s Íránem se odkládají, USA útočí na ASML a dluhopisy tíží politika  
10:11TESLA KARLÍN, a.s.: Zpráva z jednání valné hromady společnosti
10:08Eisman: Pozornost se může přesouvat k AI firmám, které nemusí navyšovat kapitál pro své investice
9:33J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Pozvánka na konferenci pro investory
9:27Komerční banka, a.s.: Informační povinnost
9:15WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Manažerská transakce
8:24SpaceX chystá miliardový dluh, USA a Írán odpočítávají dohodu a Amerika dnes "nejede"  
5:54Trh je rozdělený mezi Fed a ropu. Krátké výnosy rostou, dlouhé klesají  
18.06.2026
22:00Akcie na Wall Street poslední obchodní den v tomto týdnu pořádně zabraly  
17:20Zajímavá předpověď nejdůležitější ceny na globálních trzích a jeden návrat ke starému novému normálu
16:26Jan Bureš: ČNB zvyšuje sazby, může však jít o „první a poslední krok“
16:14Akcie poradenské firmy Accenture padají o 17 %
14:42ČNB zvýšila sazby o čtvrt procentního bodu
13:38Bank of England drží sazby, varování před inflací ale trvá
12:20Apple a Intel spojují síly. Strategické partnerství má oživit americký polovodičový průmysl

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:30JP - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět