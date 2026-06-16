Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Konec éry levných peněz? Japonsko zvyšuje sazby na maximum od roku 1995

Konec éry levných peněz? Japonsko zvyšuje sazby na maximum od roku 1995

16.06.2026 10:30
Autor: ČTK

Japonská centrální banka po letech ultra uvolněné politiky dál utahuje kohoutky – základní sazba se dostala na nejvyšší úroveň za více než tři dekády. Krok reaguje na rostoucí inflační tlaky, drahé energie i slabý jen a signalizuje návrat k normálnějším podmínkám, i když ekonomika zároveň čelí novým rizikům.

Rada pro měnovou politiku japonské centrální banky podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,00 procenta, což je maximum od roku 1995. Oznámila to v dnešní tiskové zprávě. Banka tak reaguje na růst cen a riziko dalšího zvyšování inflace v souvislosti s vysokými cenami ropy a slabým kurzem japonského jenu.

Centrální banka naposledy základní úrok zvýšila loni v prosinci, na předchozích třech zasedáních udržovala základní sazbu beze změn. Proti zvýšení úroků byl dnes pouze jeden z osmi členů rady.

Viceguvernér Šiniči Učida na tiskové konferenci po jednání rady zmínil smlouvu o ukončení bojů, kterou o víkendu dohodly Spojené státy s Íránem. Označil ji za vítaný krok, zároveň ale upozornil na přetrvávající inflační rizika.

"Ve srovnání s předchozím zasedáním se riziko výrazného zhoršení ekonomiky snížilo. Na druhou stranu se růst cen rozšiřuje do většího okruhu zboží a služeb a existuje riziko, že základní inflace se odchýlí od našeho cíle,“ řekl podle agentury Reuters Učida. Guvernér Kazuo Ueda se jednání ze zdravotních důvodů nezúčastnil.

Japonská centrální banka se tak dnešním rozhodnutím zvýšit základní úrok přidala k dalším velkým centrálním bankám, které kvůli inflaci přecházejí k restriktivnější měnové politice. Tento týden se bude měnovou politikou zabývat rovněž americká centrální banka (Fed), kde se očekává, že nechá úroky beze změny. Základní sazba je tam ale už teď výrazně vyšší než v Japonsku.

Konflikt na Blízkém východě rozhodování japonské centrální banky zkomplikoval. Růst cen ropy totiž zvyšuje inflační tlaky, zároveň však zatěžuje ekonomiku závislou na dovozu energií. Přestože dohoda mezi Spojenými státy a Íránem zmírnila obavy z dalšího růstu cen ve světě, velkoobchodní inflace v Japonsku v květnu vystoupila na tříleté maximum. To naznačuje, že firmy už promítají vyšší náklady na energie do cen svých výrobků a služeb.

Analytici očekávají, že tzv. jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny čerstvých potravin, se ještě letos vrátí nad dvouprocentní cíl centrální banky. V posledních měsících ji pod tuto úroveň dočasně stlačily vládní dotace, jejichž cílem bylo zmírnit dopady vysokých cen energií na domácnosti. Ke zvyšování úroků by mohl centrální banku nutit i slabý kurz jenu, který zvyšuje ceny dováženého zboží, čímž přispívá k růstu inflace.

Centrální banka rovněž uvedla, že od dubna 2027 zpomalí tempo snižování nákupů japonských státních dluhopisů. Do března zachová současné tempo snižování v rozsahu přibližně 200 miliard jenů (26 miliard Kč) každé čtvrtletí. Měsíční tempo nákupů dluhopisů ve čtvrtletí od ledna do konce března klesne zhruba na 2,1 bilionu jenů, od dubna se sníží zhruba na dva biliony jenů měsíčně.

Hlavní akciový index Nikkei 225 na burze v Tokiu po oznámení o zvýšení základní sazby výrazně vzrostl. Obchodní den pak uzavřel vyšší o 0,13 procenta na 69.404,50 bodu. Krátce po oznámení se poprvé dostal až nad 70.000 bodů. Kurz jenu se přechodně zvýšil, než se vrátil na 160,29 JPY za dolar. Blízko hranice 160 jenů se podle analytiků zvyšuje pravděpodobnost, že vláda přistoupí k intervenci na devizových trzích, aby měnu podpořila.

Banka v červenci 2024 rozhodla o omezení měsíčních nákupů státních dluhopisů, což byla součást postupného návratu k běžnější měnové politice po letech mimořádně uvolněných opatření. Zároveň uvedla, že v případě prudkého růstu výnosů dluhopisů s delší splatností by mohla tyto nákupy opět zvýšit, aby stabilizovala trh. Základní úroková sazba v Japonsku byla mnoho let prakticky na nule, případně i mírně v záporu. Země totiž od konce 90. let bojovala se slabým ekonomickým růstem a dlouhodobou deflací, tedy poklesem cen.

Japonsko má i po nynějším zvýšení zdaleka nejnižší úrokové sazby ze skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Základní úrok ve Spojených státech je v pásmu 3,50 až 3,75 procenta, v Kanadě činí 2,25 procenta a v Británii 3,75 procenta. V zemích eurozóny je klíčová depozitní sazba na 2,25 procenta, kam ji Evropská centrální banka (ECB) zvýšila minulý týden. V eurozóně jsou tři ze sedmi států G7 - Německo, Itálie a Francie.


Čtěte více:

Dluhopisy pod tlakem. Výnosy v USA i Japonsku na víceletých maximech
18.05.2026 14:25
Dluhopisy pod tlakem. Výnosy v USA i Japonsku na víceletých maximech
Globální dluhopisové trhy zasáhla silná vlna výprodejů, která vyhnala ...
Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady
19.05.2026 11:39
Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady
Japonská ekonomika v prvním čtvrtletí zrychlila celoročně přepočtený r...
Růst japonské ekonomiky v prvním čtvrtletí po zpřesnění dat zrychlil méně
08.06.2026 10:39
Růst japonské ekonomiky v prvním čtvrtletí po zpřesnění dat zrychlil méně
Růst japonské ekonomiky v prvním čtvrtletí v celoročním přepočtu zrych...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.06.2026
12:35Menší rozloha, vyšší standardy. Nové rezidenční projekty odrážejí proměňující se realitní trh
12:10Goldman Sachs: Trhy se přenastavily na růst sazeb, AI trend bude pokračovat
11:46Akcie rostou pomaleji, ale příznivý sentiment odolává rizikům na obzoru  
10:30Konec éry levných peněz? Japonsko zvyšuje sazby na maximum od roku 1995
10:21FX Strategie: Fed s novým šéfem může otřást dolarem a ČNB je na rozcestí  
9:01Rozbřesk: Ropné šoky už nejsou, co bývaly. Pokles cen ropy může být ještě výraznější
8:58NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
8:50Evropa zpochybňuje dohodu s Íránem, SpaceX pokračuje v letu vzhůru a Japonsko má nejvyšší sazby za 31 let  
6:04Chanos: SpaceX začala jen přeprodávat čipy, reálný byznys je Starlink
15.06.2026
22:00Akciové trhy v očekávání míru na blízkém východě vystřelily vzhůru  
17:46Co je opakem bubliny a kam míří zisková polarizace?
17:00PODCAST Týdenní výhled: Hormuz se otevře. Zasedne Fed i ČNB. A SpaceX po IPO vyletěla  
16:20Dobré zprávy z Blízkého východu uklidnily trh. Výnosy před zasedáním Fedu klesají
14:07USA vnímají AI jako strategickou zbraň. K nejlepším modelům se svět nedostane
13:24EPH Financing CZ, a.s.: Oznámení o předčasném splacení dluhopisů z rozhodnutí emitenta
11:59Trhy na úvod týdne žijí dohodou s Íránem, směr určuje padající ropa  
10:44SpaceX debutovala raketově, drobní investoři nakupovali za miliardy. Co bude dál?  
8:54Rozbřesk: Írán a USA hlásí dohodu o otevření Hormuzu. Ovlivní to rozhodnutí ČNB?
8:47Hormuz se otevírá, investoři znovu riskují a futures letí nahoru  
6:05Ceny čipů rostou o stovky procent. AI začíná tlačit inflaci

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - PPI, y/y
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět