Nový šéf Fedu trhy nepotěšil, dnes je však první reakce výrazně korigována

Včerejší zasedání Fedu nepřineslo změnu sazeb - podle očekávání. Nová prognóza se zhoršila, když klesl výhled pro HDP, narostl výhled pro inflaci a směrem vzhůru se posunula také předpokládaná trajektorie úrokových sazeb. Polovina měnového výboru nyní čeká aspoň jedno zvýšení sazeb do konce letošního roku. To už s trhy zahýbalo a očekávání na Fed funds futures se s tímto výhledem srovnala, zatímco předtím trh viděl zvyšování spíše až v prvním čtvrtletí 2027.
Reakcí byl značný nárůst dluhopisových výnosů a negativně zareagovaly i akcie, které včera na Wall Street popadaly. K náladě nepřispěl ani nový šéf Fedu Kevin Warsh. Ten v poměrně krátkém vystoupení v podstatě jen řekl, že se hlásí k 2procentnímu inflačnímu cíli, že ho centrální banka dosáhne, ale že nebude poskytovat výhled pro budoucí kroky. Trh se tak přimknul k výhledu v prognóze.
Během čtvrtka ale dochází k obratu, výnosy se vracejí níž, 10Y splatnost je na 4,45 pct a také americké futures naznačují, že se Wall Street chystá k nahrazení včerejších ztrát. Notně k tomu přispěl poklesl cen ropy, který nastává po podpisu memoranda o porozumění mezi USA a Íránem. Tím pádem se nyní zraky upírají k tomu, jak se rozpohybují tankery v Perském zálivu.
Na evropských trzích dopoledne doznívá negativní vývoj, když DAX ztrácí 0,2 pct, FTSE100 klesá o procento, CAC40 je -0,1 pct a AEX odepisuje přes půl procenta. Také výnosy dluhopisů v Evropě spíše rostou, na rozdíl od amerických, korigujících včerejšek.
Dolaru včerejší Fed a jestřábí posun v očekáváních o sazbách pomáhá k posílení na 1,1490 za euro. Koruna naopak lehce ztrácí na 24,17 před měnovým zasedáním ČNB. To by mělo přinést zvýšení sazeb vzhledem k mzdovým i energetickým inflačním tlakům. Nelze ovšem vyloučit, že banka ještě tentokrát nechá sazby beze změny, a určitě bude záležet i na signálu, jestli bude třeba dalšího utahování, nebo zda díky poklesu cen ropy spíše převládne vyčkávání.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:58 SEČ:
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