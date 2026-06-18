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Nový šéf Fedu trhy nepotěšil, dnes je však první reakce výrazně korigována

Nový šéf Fedu trhy nepotěšil, dnes je však první reakce výrazně korigována

18.06.2026 10:59
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Včerejší zasedání Fedu nepřineslo změnu sazeb - podle očekávání. Nová prognóza se zhoršila, když klesl výhled pro HDP, narostl výhled pro inflaci a směrem vzhůru se posunula také předpokládaná trajektorie úrokových sazeb. Polovina měnového výboru nyní čeká aspoň jedno zvýšení sazeb do konce letošního roku. To už s trhy zahýbalo a očekávání na Fed funds futures se s tímto výhledem srovnala, zatímco předtím trh viděl zvyšování spíše až v prvním čtvrtletí 2027.

Reakcí byl značný nárůst dluhopisových výnosů a negativně zareagovaly i akcie, které včera na Wall Street popadaly. K náladě nepřispěl ani nový šéf Fedu Kevin Warsh. Ten v poměrně krátkém vystoupení v podstatě jen řekl, že se hlásí k 2procentnímu inflačnímu cíli, že ho centrální banka dosáhne, ale že nebude poskytovat výhled pro budoucí kroky. Trh se tak přimknul k výhledu v prognóze.

Během čtvrtka ale dochází k obratu, výnosy se vracejí níž, 10Y splatnost je na 4,45 pct a také americké futures naznačují, že se Wall Street chystá k nahrazení včerejších ztrát. Notně k tomu přispěl poklesl cen ropy, který nastává po podpisu memoranda o porozumění mezi USA a Íránem. Tím pádem se nyní zraky upírají k tomu, jak se rozpohybují tankery v Perském zálivu.

Na evropských trzích dopoledne doznívá negativní vývoj, když DAX ztrácí 0,2 pct, FTSE100 klesá o procento, CAC40 je -0,1 pct a AEX odepisuje přes půl procenta. Také výnosy dluhopisů v Evropě spíše rostou, na rozdíl od amerických, korigujících včerejšek.

Dolaru včerejší Fed a jestřábí posun v očekáváních o sazbách pomáhá k posílení na 1,1490 za euro. Koruna naopak lehce ztrácí na 24,17 před měnovým zasedáním ČNB. To by mělo přinést zvýšení sazeb vzhledem k mzdovým i energetickým inflačním tlakům. Nelze ovšem vyloučit, že banka ještě tentokrát nechá sazby beze změny, a určitě bude záležet i na signálu, jestli bude třeba dalšího utahování, nebo zda díky poklesu cen ropy spíše převládne vyčkávání.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:58 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1710 0.0782 24.1780 24.1192
CZK/USD 21.0505 0.2739 21.0505 20.9395
HUF/EUR 351.6478 0.1810 352.1090 349.7926
PLN/EUR 4.2567 0.2401 4.2574 4.2420
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.7664 -0.1022 7.7954 7.7662
JPY/EUR 184.5890 -0.0601 185.2110 184.5760
JPY/USD 160.7470 0.1015 160.7490 160.5390
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8671 0.2312 0.8672 0.8648
CHF/EUR 0.9215 0.2104 0.9222 0.9193
NOK/EUR 11.0858 0.2358 11.0871 11.0380
SEK/EUR 10.9650 0.2362 10.9678 10.9110
USD/EUR 1.1483 -0.1626 1.1529 1.1483
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4261 0.0421 1.4261 1.4199
CAD/USD 1.4121 0.1560 1.4122 1.4095
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

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