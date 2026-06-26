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Foxconn míří do Evropy s elektromobily. Spojil síly s Yulon i Poláky

Foxconn míří do Evropy s elektromobily. Spojil síly s Yulon i Poláky

26.06.2026 14:10
Autor: ČTK

Tchajwanský Foxconn se přes společný podnik Foxtron chystá vstoupit na evropský trh s elektromobily a jedná o výrobě i vývoji v Polsku. Firma sází na model „auta na zakázku“ pro jiné značky a současně rozšiřuje aktivity v oblasti umělé inteligence a robotiky.

Tchajwanská skupina Foxconn, která vyrábí počítače, informační technologie a jejich komponenty, chce vstoupit na evropský trh s elektromobily. S tchajwanskou společností Yulon vytvořila společný podnik Foxtron, který vyrábí vozidla pod různými značkami. Zatím se prodávají na Tchaj-wanu, vbrzku budou v nabídce také v Austrálii, řekla dnes ČTK během ukázek výroby Foxconnu a jeho aktivit mluvčí společnosti Foxconn CZ Radka Svobodová.

"Snažíme se proniknout na evropský trh, proto jsme byli poprvé na pařížské výstavě VivaTech, abychom ukázali, co Foxconn dělá a umí," uvedla Svobodová během dnešní akce v Pardubicích.

V současnosti existuje devět modelů elektromobilů firmy Foxtron, v běžné výrobě je model B, sportovní crossover prodávaný na Tchaj-wanu pod názvem Bria s tabulkovým dojezdem přes 500 kilometrů. Za několik měsíců se bude prodávat v Austrálii a na Novém Zélandu pod značkou Mitsubishi Motors. "Jsme schopni vyrobit na devíti platformách auto na zakázku pro zákazníka, navrhnout design a vyrobit a prodat pod jeho značkou," uvedla Svobodová.

Společnost vyvinula také naříklad větší model D, sedmimístné luxusní MPV s dojezdem 660 kilometrů, vhodný například pro taxislužbu. Ten je zatím ve formě prototypu. Ve výrobě je však autobus s elektrickým pohonem, jezdí zatím na Tchaj-wanu.

Nedávno oznámila polská státní společnost ElectroMobility Poland (EMP), že se s Foxconnem dohodla na spolupráci. Společně vybudují centrum pro výrobu a vývoj elektromobilů na jihu Polska. EMP tak pokračuje v plánech vytvořit domácího výrobce elektromobilů v době rostoucí poptávky po těchto vozech v Evropě. Projekt počítá s vytvořením místní automobilové značky, která má zpočátku nabízet tři modely určené pro evropský trh. Součástí plánů je výstavba továrny ve městě Jaworzno na jihu země. Závod má zahrnovat karosárnu, lakovnu, výrobu baterií a elektrických pohonů i finální montáž vozů.

V Pardubicích dnes také Foxconn představil další špičkové výrobky. Patří mezi ně humanoidní robot nové generace, který představuje posun od tradiční průmyslové automatizace k flexibilním a inteligentním systémům. Byl vyvinut ve spolupráci se strategickým partnerem NVIDIA a využívá pokročilé AI modely. Na rozdíl od tradičních průmyslových robotů, které jsou navrženy pro jednu konkrétní činnost, humanoidní robot kombinuje flexibilitu lidského pohybu s výkonem strojové automatizace. Díky pokročilé umělé inteligenci dokáže podle firmy reagovat na změny prostředí a samostatně vykonávat komplexní úkoly. Je schopen adaptace, rozhodování a práce v proměnlivém prostředí. V reálném provozu již roboti vykonávají úkoly jako manipulace s materiálem, šroubování a montáž nebo přesné polohování komponent.

K vidění byla rovněž platforma NVIDIA Vera Rubin NVL72, vysoce výkonný systém, který integruje grafické procesory a řídicí centra v jednom celku. V praxi přináší výrazně vyšší výpočetní výkon na jednom místě, rychlejší trénování velkých AI modelů, až řádové snížení nákladů na výpočet a efektivnější využití energie díky pokročilému chlazení.

Foxconn CZ je dceřiná společnost tchajwanského výrobce elektroniky, skupiny Foxconn. Firma má výrobní závody v Pardubicích a Kutné Hoře a pardubickou firmu Foxconn European Manufacturing Services. Patří k největším zaměstnavatelům v regionu. Foxconn CZ předloni dosáhl rekordního zisku po zdanění, a to 2,11 miliardy korun při tržbách 119 miliard.

 

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