Rozbřesk: Trump je zpátky, na mítincích nabízí “prezidentské polibky”

Donald Trump je zpátky. “Říkají, že jsem imunní, cítím se tak silný”, řekl na mítinku svým příznivcům na Floridě prezident Trump a jako důkaz nabídl ženám i mužům svůj prezidentský polibek. Radikální kampaň je pochopitelná, Donald Trump totiž v předvolebních průzkumech výrazně ztrácí a v závěsu za ním ztrácejí v průzkumech pozice i republikáni v Kongresu. Trhy se proto začínají připravovat na možnost, že demokraté na podzim v USA zvítězí na plné čáře - tj. ovládnou nejen prezidentský úřad, ale i Sněmovnu reprezentantů a Senát. Co by to znamenalo pro trhy?



Totální demokratické vítězství by oproti “pokračování status quo” (republikánský prezident a Senát + demokratická Sněmovna reprezentantů) pravděpodobně vedlo k vyšším korporátním daním, vyššímu rozpočtovému stimulu (J. Biden hovoří až o 3 bilionech USD) a pravděpodobně i k určitému uvolnění geopolitického napětí. V souhrnu tento mix může znamenat o něco lepší zprávu pro riziková aktiva včetně rozvíjejících se trhů a o něco horší zprávy pro americký dolar. Ten by pravděpodobně hůř nesl jak výraznější fiskální stimul, tak vyšší korporátní daně a již dnes na zisky demokratů v předvolebních průzkumech reaguje negativně.



Na druhou stranu výsledek amerických voleb na trhy nelze přeceňovat, zvlášť ve světle probíhající pandemie COVID 19. Pro většinu trhů bude ve finále klíčové, jak se Amerika a Evropa vypořádá s druhou podzimní vlnou pandemie a jak rychle budeme mít na stole vakcínu.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Nová přísná nařízení startující v Česku od středy a výrazně omezující sociální i ekonomický život nejsou pro korunu dobrou zprávou. Česká měna se drží v defenzivě a může pravděpodobně v nejbližších seancích zaostávat za výkonem polského zlotého, který zpravidla česká koruna sleduje.



Zahraniční forex

Nehledě na další akciové zisky zůstává eurodolar v blízkosti 1,18 a vyhlíží příští události. Na hlavních devizových trzích se spíše “řeší” posilování čínského juanu, které mimo jiné vyplývá z toho, že čínská ekonomika se již zcela otřepala z koronavirového šoku a opět silně roste.



Eurodolar bude tedy dnes dopoledne monitorovat výsledek německého indexu podnikatelské nálady ZEW a odpoledne americká inflační data za září. Meziroční inflace by měla stagnovat a viditelně tak zůstat pod úrovní 2,0 %.



Akcie

Americké akcie při pondělku výrazně posílily, hlavně pak technologický index Nasdaq (+2,6 %). Výsledková sezóna tradičně začne bankovními tituly – již zítra ohlásí své výsledky hospodaření Citigroup (+2 %) nebo Bank of America (+1,4 %). Reportovat výsledky bude také Delta Airlines (-0,7 %). Jednoznačně nejlépe se včera dařilo technologiím (Apple +6,4 %, Alphabet +3,6 %, Microsoft +2,6 %, Nvidia +3,4 %, Facebook +4,3 %). Dařilo se i finančnímu sektoru (Goldman Sachs +3,2 %, JPMorgan +1,2 %).