Nový velký cyklus a jedna výjimečná akcie

Dnes trochu o jednom velkém akciovém cyklu a malé společnosti, která udělala velkou díru do světa. A do trhu. Následující graf ukazuje, jak si dlouhodobě vedou akcie malých společností relativně k akciím společností velkých. Vidíme docela dlouhodobé cykly, které mají jednu zajímavou vlastnost: Odraz ode dna přichází vždy přímo na, či alespoň docela blízko jednoduše proloženého trendu. A tohoto odrazového můstku bylo dosaženo i nedávno. Takže pokud bude tento mechanismus fungovat podobně jako v minulosti, tak by mělo přicházet opět období, kdy si malé společnosti povedou lépe než jejich velké kolegyně:





Jedna malá



Výše uvedený graf mi přišel jako docela dobrý úvod k pohledu na malou (na americké standardy) společnost, ke kterému mě přiměl rozhovor s jejím ředitelem. Firmu, respektive její hlavní produkt, znám dobře a podobně tomu je bezpochyby s dlouhou řadou čtenářů a zdejších investorů. Ti ale také možná na rozdíl ode mne věděli, že tato firma je obchodovaná. Já to nevěděl a o to zajímavější pro mě byl rozhovor s Garrym Ridgem, který stojí v čele společnosti .



Pokud někomu nic neříká, tak jde zejména o mazivo v typicky modrožlutých obalech (viz níže), které prý bylo vyvinuto již před padesáti lety v rámci výzkumu NASA. Slouží k mazání, čištění, penetraci zarezlých součástek a řadě méně standardních použití (viz níže). Pan ředitel v rozhovoru pro Yahoo Finance hovořil o tom, že firmě v posledním čtvrtletí vzrostly globální tržby o 5 % a svědčí jí to, že řada lidí během pandemie doma renovuje, opravuje a kutí. Pomáhají i online prodeje a investice, které do této oblasti firma provedla v minulosti.



Pan Ridge hovořil následně o tom, že má podle informací od klientů na 2 000 způsobů využití a byl tázán, zda firma nějak inovuje. Odpověděl, že se zaměřuje na to, aby uživatelé produktu měli „dlouhodobě trvající pozitivní vzpomínku“. Dosáhnout se toho firma snaží tím, že komunikuje se zákazníky a tak u produktu, na kterém na první pohled už nejde nic moc inovovat, přišla třeba s následujícím ohebným nástavcem, který umožní promazání i těžko dostupných míst (předvádí sám pan ředitel):







Do oněch 2 000 způsobů využití patří podle pana ředitele třeba i nápad paní, která mazivem stříká tyč, na které jí stojí krmítko pro ptáky. Dosáhne tím toho, že po tyči nevylezou veverky lačné krmiva určeného opeřencům. Pan Ridge pak podle svých slov používá produkt své firmy hlavně pro leštění náčiní na grilování.



Malá, dobrá a drahá?



WD-40 je akcií zajímavou – z prvního z následující dvojky grafů vidíme, že si dlouho vedla znatelně lépe než NASDAQ , jejich cesty se opět srovnaly až během posledního roku. NASDAQ je totiž za posledních 12 měsíců asi 40 % v plusu, zatímco „jen“ asi 30 %. A výrazně mu pomohl 21. říjen, kdy vyskočil hodně nahoru:







Z výše uvedeného grafu vidíme i to, že se během jarních turbulencí pohybovala proti trhu, což se odráží i v její betě. Tento ukazatel systematického rizika se totiž nyní podle Zacks pohybuje kolem nuly. To znamená, že akcie by měla mít velký diverzifikační potenciál a požadovaná návratnost by se u ní proto pohybovala na úrovni výnosů vládních obligací (tedy žádná riziková prémie). Firma má také návratnost vlastního jmění pohybující se u 40 %, marže na úrovni provozního zisku dosahuje téměř 20 %, EBITDA marže je asi na 21 %. Býci by mohli poukázat na silnou značku (naprosto mimořádnou, vezmeme-li v úvahu velikost firmy) a bariéry vstupu, nyní pak i na nízké ceny ropy, které táhnou dolu ceny vstupů.



Skeptici poukazují zase třeba na to, že firma sice má za cíl generovat v roce 2025 700 milionů dolarů tržeb, ale to by znamenalo téměř 10 % roční růst a již nyní jsou problémy s prodeji v Asii. A medvědi asi budou zejména vnímat vysoké valuační násobky. Například poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě dosahuje asi dvaceti, takže tradiční hodnotoví investoři by nad tímto titulem možná hned ohrnuli nos (viz i „Damodaran: Úpadek hodnotového investování“). Pokud ale vnímáme hodnotu trochu jemněji, může nás zajímat, kolik hotovosti firma vlastně vydělává a co to znamená z hlediska její valuace:



Na volném toku hotovosti FCF firma za posledních 12 měsíců vydělala asi 53 milionů dolarů. Pokud bychom skutečně pracovali s tím, že její beta je nulová a požadovaná návratnost se pohybuje kolem 0,7 %, tak současná hodnota neustále ročně generovaných 53 milionů dolarů dosahuje 7,7 miliard dolarů. Kapitalizace dosahuje 3,2 miliardy dolarů, tedy méně než polovina této částky. Podívejme se na pár variací:



Za poslední tři roky firma na FCF vydělala nejméně 32 milionů dolarů (v roce 2017). Pokud použijeme pro kalkulaci toto číslo, jsme na současné hodnotě kolem 4,5 miliardy dolarů, tedy stále znatelně nad kapitalizací. Možná trh ale hlavně nevěří oné nulové betě. Tady je citlivost odhadů obrovská – pokud v tomto scénáři zvýšíme betu z nuly na 0,05 (požadovaná návratnost se zvýší z 0,7 % na 1 %), dostáváme se z 4,5 miliard na částku odpovídající kapitalizaci.



Na kapitalizaci se také dostaneme třeba v případě, že necháme oněch 53 milionů dolarů růst o 2 % ročně a betu nastavíme na hodnotu 0,5 (tedy poloviční rizikovost, jakou má celý trh). Pokud bychom nechali 53 milionů dolarů růst do roku 2025 o 9 % ročně a pak nechali tempo růstu postupně klesnout na 2 % (a betu nechali na 0,5), dostáváme se na současnou hodnotu toku hotovosti ve výši 5,4 miliardy dolarů (tedy o cca 70 % nad kapitalizací). Což snad čtenáři dá trochu plastičtější obraz o valuaci než pouhý pohled na pár valuačních násobků.

