Hypoteční banka: Trh hypoték dosáhne letos rekordních 230 miliard korun

Trh hypoték by měl dosáhnout v letošním roce rekordního výsledku kolem 230 miliard Kč, a mohl by tak překonat i dosavadní nejúspěšnější roky 2016 a 2017. ČTK to v dnes rámci on-line konference řekl generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix. Banka, která před 25 lety jako první finanční ústav v ČR získala licenci na vydávání hypotečních zástavních listů, je třináctý rok lídrem českého hypotečního trhu.



Odhady výsledků hypotečního trhu bylo podle něj letos vzhledem k turbulentnímu vývoji těžké udělat. "Zatímco v jarních měsících jsme zaznamenali pokles o dvacet procent, už před létem začal trh rychle nabírat na obrátkách. Od května do října vidíme meziroční nárůst o 20 až 30 procent. Vzhledem k trendu z posledních měsíců, a faktu že zájem o nemovitosti nepolevuje ani přes nástup druhé vlny, předpokládáme, že trh hypoték dosáhne rekordního výsledku," uvedl.



I přes letošní překvapivě dobré výsledky však je podle něj třeba opatrnosti při pohledu do budoucna. Čím déle bude omezující opatření kolem koronaviru trvat, tím dřív se mohou začít projevovat negativní dopady na ekonomiku, a tím i na zájem o nemovitosti, podotkl.



Údaje Hypoindexu za prvních devět měsíců roku ukazují, že letos se hypotečnímu trhu navzdory pandemii koronaviru nadmíru daří. Banky již poskytly hypoteční úvěry za více než 172 miliard korun. Takový objem nesjednaly banky za první tři čtvrtletí ani v rekordních letech 2016 a 2017.



V prvním roce fungování si tenkrát ještě u Českomoravské hypoteční banky vzalo úvěr 150 klientů a průměrná úroková sazba přesahovala 13 procent, upozornil Feix. Změnili se i žadatelé. Místo podnikatelů, kteří plánovali stavbu nového domu v satelitu za Prahou, si dnes lidé půjčují hlavně na koupi stávajících nemovitostí.



Postavit nový dům od základů chce podle průzkum agentury NMS Market Research za pomoci hypotéky jen 22 procent žadatelů. Mezi dnešními zájemci je 55 procent bezdětných žadatelů a 22 procent lidí pouze s jedním dítětem. Mění se také podoba úvěrů a výše LTV (poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti). V 90. letech se standardní LTV pohybovala okolo 70 procent. V roce 2008 ale dosahovalo 100 procent 34 procent všech hypoték, zatímco dnes už banky úvěry s LTV nad 90 procent téměř neposkytují.



Průzkum ukázal na to, že si od hypotéky Češi slibují především bydlení ve vlastním (88 procent). Téměř tři čtvrtiny lidí vedla k rozhodnutí zažádat o úvěr touha mít dostatek prostoru pro bydlení s dětmi. Častou motivací pro uzavření úvěru (67 procent) bylo nakoupit dobře to, co by nemuselo být později k dispozici.



Právě potřeba života ve vlastním byla hypotékou vůbec nejčastěji naplněna, a to v 99 procentech. Následuje bydlení ve větším (98 procent) a na preferovaném místě (96 procent). Nejčastěji byli naopak zklamáni lidé, kteří chtěli za pomoci hypotéky finančně zajistit děti. Tato potřeba nebyla naplněna pouze u necelé čtvrtiny z nich.



Celkem 40 procent Čechů ale zároveň má pocit, že se kvůli hypotéce museli něčeho vzdát. Téměř polovina z nich oželela cestování a dovolené, pětina pak koníčky a dalších 14 procent respondentů se cítí omezeno ve smyslu financí, úspor a spoření. Hypotéku obecně pozitivněji hodnotí lidé do 45 let.