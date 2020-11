Reinsdorf: Skutečná inflace je v době pandemie vyšší

Ekonom Marshall Reinsdorf v nové analýze Mezinárodního měnového fondu tvrdí, že pandemie výrazně změnila složení spotřebního koše v řadě zemí. Což má významné důsledky pro měření inflace, protože tradičně používaný koš podle ekonoma neodráží současnou realitu. Jak vypadá jeho alternativní odhad inflace ve vybraných zemích?



Reinsdorf poukazuje na to, že tradiční měření inflace a používané spotřební koše nepočítají s možností, kdy se ekonomické podmínky výrazně změní, a to během velmi krátké doby. Jenže k tomu letos došlo a je tudíž namístě uvažovat o tom, jak se liší inflace počítaná tradičními metodami a inflace skutečná. Ekonom v této souvislosti zkoumal data týkající se plateb provedených kreditními kartami v USA a v Kanadě, ukazuje také odhadovanou změnu ve struktuře výdajů domácností ve studii, která se zaměřovala na Španělsko:







Z grafu vidíme, že ve Španělsku došlo během sociálního distancování a uzavření ekonomiky k prudkému růstu podílu výdajů na potraviny, poklesem naopak prošly položky týkající se barů a restaurací, módy či hotelů a ubytování. Určitý nárůst zaznamenal i podíl výdajů na zdravotní péči.



Následující tabulka srovnává váhy jednotlivých položek v tradičním indexu spotřebitelských cen a váhy v koši založeném na odhadu struktury výdajů v dubnu letošního roku. Největší pozitivní rozdíl nacházíme u potravin a bydlení, největší negativní rozdíl u dopravy, rekreace a výdajů na zdravotní péči:





Reinsdorf v následujícím grafu ukazuje své odhady toho, jak by se inflace v jednotlivých částech světové ekonomiky v období od února do května letošního roku změnila v případě, že by se pro její měření použil spotřební koš založený na změnách struktury spotřeby pozorovaných ve Spojených státech (viz výše). Nejvyšší změna by nastala ve východní Evropě, kde by se oficiální inflační čísla zvedla o více než 0,5 procentního bodu. V severozápadní Evropě by změna byla mnohem nižší, dosáhla by méně než 0,2 procentního bodu, v subsaharské Africe by nebyla téměř žádná a ve všech regionech dohromady by přesáhla 0,1 procentního bodu:

Zdroj: MMF