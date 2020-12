S&P: Globální dluh do konce roku vystoupí na 200 bilionů USD

Globální dluh do konce letošního roku vystoupí kvůli dopadům nového koronaviru a opatřením na potlačení pandemie na 200 bilionů USD (4,36 biliardy Kč). To bude představovat asi 265 procent hrubého domácího produktu (HDP) celého světa. Předpověděla to dnes mezinárodní ratingová agentura S&P Global. Žádnou krizi v souvislosti s nárůstem dluhu ale v dohledné době neočekává.



S&P poznamenala, že nárůst dluhu jako podílu na celosvětovém HDP dosáhne 14 procentních bodů. K jeho zvýšení přispěl jak hospodářský propad v souvislosti s šířením koronaviru a plošnými uzávěrami v mnoha zemích, tak i mimořádné výpůjčky, které si musely vzít na pokrytí nečekaných výdajů vlády, firmy i domácnosti.



"Globální dluh k HDP se zvyšuje už mnoho let. Pandemie ten růst zkrátka jen zvýraznila," píše se ve zprávě S&P . Navzdory citelnému nárůstu zadlužení a předpokládané vlně bankrotů v nadcházejícím roce analytici S&P s žádnou velkou krizí v dohledné době nepočítají.



"Není pravděpodobné, že ten 14procentní nárůst poměru dluhu k HDP, který očekáváme v letošním roce, v dohledné době způsobí dluhovou krizi. To ale za předpokladu, že se ekonomiky zotaví, budou se široce distribuovat vakcíny, úrokové sazby zůstanou velmi nízké a celkové zadlužování se zmírní," uvedli autoři zprávy. Pokud se globální ekonomika po pandemii zotaví tak, jak se nyní předpokládá, globální dluh k HDP by se do roku 2023 měl vrátit na 256 procent.



"Očekáváme, že růst zadlužení firem, vlád i domácností se zmírní, jak to po recesích bývá," dodává zpráva S&P Global.



V České republice se na letošní rok očekává nárůst státního dluhu na 2,14 bilionu korun, konečná výše ale bude záviset především na skutečném výsledku hospodaření letošního státního rozpočtu. Ke konci příštího roku by měl státní dluh vystoupit na 2,439 bilionu Kč. České veřejné finance by letos měly skončit v deficitu 6,4 procenta HDP, což by byla šestá nejnižší hodnota mezi zeměmi EU, a tedy jeden z nejlepších výsledků, vyplývá z údajů Eurostatu. Celkový vládní dluh by měl být 39,4 procenta HDP, což by odpovídalo čtvrté nejnižší hodnotě v EU.