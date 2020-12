Proč hodnotové akcie a co to znamená pro Evropu

Pandemií vyvolaná recese už pomalu ustupuje a hodnotové akcie v Evropě konečně svým růstem překonávají konkurenty. To tvrdí stále větší počet správců fondů s tím, že tentokrát můžeme být na začátku skutečné rotace.

Evropa obtěžkaná hodnotovými akciemi je posledních 10 let brzdou a její trhy zaostávaly za USA. To se ale koncem října začalo měnit a v listopadu s blížící se dostupností vakcín proti Covid-19, které slibují návrat k normálnímu životu v roce 2021, tato změna ještě přidala na tempu.

„Hodnota vedla oživení trhu na konci každé z posledních 14 globálních recesí,“ řekl Ian Butler, portfolio manažer u J.P.Morgan Asset Management. Butler si vysvětluje nedostatečnou výkonnost hodnotových titulů v posledních letech nedostatkem ekonomického růstu i růstu výnosů. Ekonomiky se ale znovu otevírají, výhled se zlepšuje a investoři by se měli znovu vrátit k valuaci jako k „alfa signálu“, řekl a dodal, že se hodnotové tituly po předchozích neúspěších odrazily podobnou silou a představují „historický precedens“.

Po špatném výkonu během většiny roku 2020 roste index MSCI Europe Value Index od 29. října o 23 %, zatímco jeho růstový protějšek přidal jen 8,4 %. Pokud by to tak šlo dál, vedlo by to k tomu, že investoři začnou přilévat více peněz do Evropy, kde je váha hodnotových akcií větší než na jiných trzích. Za posledních 20 let šel vyšší výkon hodnotových akcií často ruku v ruce s vyšším výkonem Evropy. "Jednoduše řečeno je Evropa hodnotovým trhem, zatímco USA jsou růstovým trhem," uvedl vedoucí akcií u Amundi Kasper Elmgreen. "Scénář, kdy se hodnotě v porovnání s růstem daří dobře, je podle mého názoru pro Evropu prospěšný."

Díky synchronizovanému hospodářskému oživení budou růstové akcie méně lákavé, uvedl Luca Paolini, hlavní stratég společnosti Pictet Asset Management. V důsledku toho jeho firma „pomalu přidává trochu hodnoty“ do své alokace aktiv, uvedl. Doposud byl ale každý pokus o návrat hodnotových titulů krátkodobý a i tento bude kolísat, pokud nebudou sazby stoupat, doplnil Paolini. „Předpokladem solidní a udržitelné (hodnotové) rally není jen synchronizovaný růst, ale také trvalé zvyšování výnosů dluhopisů, protože bez toho budeme stále tak trochu přemýšlet, jestli to teď už bude skutečné anebo ne,“ řekl.

Poslední dlouhé období nadprůměrného výkonu hodnotových akcií bylo na začátku století po prasknutí internetové bubliny. Další podobná epizoda z poslední doby se odehrála po globální finanční krizi, kdy díky oživení akcií bank překonávala hodnota růst po dobu přibližně šesti měsíců.

Podle Elmgreena z Amundi jsou tentokrát hvězdy nakloněny možnému několikaletému vysokému výkonu hodnotových akcií. Jejich valuace se nacházejí na „atraktivním výchozím bodě“ jak v absolutních hodnotách, tak i ve srovnání s růstovými tituly, a to v době, kdy bude ekonomický vzestup „velmi značný,“ uvedl.

Podle Kevina Thozeta, člena investičního výboru u Carmignac Gestion, je před námi stále několik možných brzd, například závislost na vládních opatřeních a špatně předvídatelný výhled výdělků, dokud nebude vakcína široce dostupná. Naopak větrem do plachet jsou finanční podmínky a býčí sentiment, oba ale budou pravděpodobně slábnout. "Oba aspekty zpochybňují udržitelnost nedávného vývoje na hodnotových akcií," upozornil Thozet.

Svět se pomalu vzpamatovává z pandemie, která způsobila jeden z největších poklesů globálního růstu v historii, a očekává se, že se ekonomika v příštím roce odrazí. Bezprecedentní reakce vlád a centrálních bank by měla také pomoci inflaci, která je stále zaseknutá v záporném teritoriu. To by zase pomohlo zhodnotit akcie.

V krátkodobém horizontu doporučují stratégové hodnotové akcie, protože finanční trhy by měly nacenit vyšší inflační očekávání. Poté však přijdou na řadu strukturální brzdy vedoucí k reflaci, které z dlouhodobého hlediska nevěstí pro levné akcie nic dobrého, napsali minulý týden v komentáři a poukazovali na rizika, jakými jsou i potenciální kolaps cen nemovitostí, finančních aktiv nebo cen ropy.

Zdroj: Bloomberg