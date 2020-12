Americký Kongres dohodl krizový balík, hlasovat se má dnes

Američtí zákonodárci se po týdnech sporů v neděli dohodli na souboru opatření zhruba za 900 miliard dolarů (19,3 bilionu Kč), jehož cílem je podpořit ekonomiku zasaženou pandemií. Vývoj přivítal nastupující americký prezident Joe Biden, dohodnutou podporu pro domácnosti a firmy zároveň označil za pouhý začátek. Hlasování o krizovém souboru opatření se plánuje na dnešek.



"Konečně můžeme oznámit to, co naše země potřebuje už velmi dlouhou dobu slyšet: Na cestě je další pomoc," uvedl lídr republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell. Podle agentury Reuters jde o druhý největší balík stimulačních opatření v historii Spojených států. Už v březnu totiž američtí zákonodárci v reakci na šíření nového koronaviru schválili soubor opatření za 2,3 bilionu dolarů.



Podle lídra demokratů v Senátu Chucka Schumera dohoda zdaleka není dokonalá, ale přinese Američanům naléhavou pomoc. Schumer v neděli uvedl, že soubor opatření nebude posledním stimulem ekonomice zasažené pandemií a že demokraté budou po Bidenově nástupu do Bílého domu 20. ledna prosazovat další pomoc.



Soubor opatření, který brzy ráno washingtonského času stále nebyl zveřejněný, zahrnuje podle médií přímé platby jednotlivcům i zvýšení podpory v nezaměstnanosti. Součástí pomoci je mimo jiné i jednorázový příspěvek 600 dolarů (12.900 Kč), který dostane většina Američanů. Dávky v nezaměstnanosti se zvýší o 300 dolarů týdně (6450 Kč týdně, zhruba 25.800 Kč měsíčně), což jsou peníze, které nezaměstnaní dostanou k už přiznané podpoře.



Dohodnutý soubor počítá i s více než 300 miliardami dolarů (6,4 bilionu Kč) na pomoc firmám a s penězi na distribuci vakcíny proti covidu. Chystá se i pomoc školám a milionům lidí, kteří si pronajímají bydlení, ale kvůli výpadku příjmů jim teď hrozí vystěhování.



Dohodnutý balík by podle vedoucích představitelů obou stran měl mít dostatečnou podporu v obou komorách Kongresu. Mluvčí Bílého domu Ben Williamson uvedl, že prezident Donald Trump opatření podporuje a příslušný zákon po jeho schválení v Kongresu pak i podepíše.



Podle deníku The New York Times (NYT) několik měsíců očekávaná intervence Kongresu pravděpodobně ochrání miliony Američanů před zimou ve stavu chudoby a zabrání návratu hospodářské recese. "Finanční injekce ale přichází moc pozdě pro desetitisíce zkrachovalých podniků a nemusí být dostatečná na to, aby udržela nezaměstnané nad vodou, než se situace na trhu práce otočí. Navíc to může být ze strany Washingtonu poslední pomoc ekonomice v dohledné době," dodává NYT.



Biden avizoval další podobná opatření a vyjádřil optimismus ohledně schopnosti Washingtonu zhostit se tohoto úkolu. Prosazení další sady stimulačních programů ale nebude jednoduché a i někteří Bidenovi straničtí kolegové jsou v tomto ohledu skeptičtí, napsal web Axios.



Obě kongresové komory v neděli při dokončování krizového balíku schválily několik hodin před vypršením lhůty další, tentokrát jednodenní prodloužení financování vlády. Odvrátily tak riziko, že federální úřady budou nuceny vstoupit do omezeného rozpočtového režimu. Společně s mimořádnou podporou pro firmy či místní úřady nyní Kongres plánuje schválit i dlouhodobý rozpočet vlády v objemu asi 1,4 bilionu dolarů (přes 30 bilionů Kč).