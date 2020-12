El-Erian: Nesurfoval jsem na vlně likvidity, poučil jsem se

Neustále se opakující cyklus restrikcí, slábnoucí ekonomiky a následného uvolnění by mohl skončit díky vakcíně. Cesta k tomuto bodu se ale nyní zdá složitější. Pro Bloomberg Markets to uvedl Mohamed El-Erian, který se ale zároveň domnívá, že akciový trh by oslabil jen v případě, že by došlo k úplnému obratu v monetární politice. A jeho pravděpodobnost je naprosto minimální.

Minimální je i pravděpodobnost významných problémů v některém segmentu finančních trhů a důvodem jsou výrazně uvolněné finanční podmínky. Základním scénářem není ani vlna bankrotů, která by teoreticky mohla zastavit akcie v růstu. Příští rok ale bude vedle těchto „technických“ faktorů hrát stále větší význam fundament. Na otázku, zda existuje způsob, jak současnou stimulační politiku ukončit, ekonom odpověděl, že když je této politiky třeba, nedostává se jí, a když jí třeba není, je jí nadbytek.

El-Erian se domnívá, že podle řady názorů je „rozdělená vláda“ tou nejlepší kombinací, která mohla v USA nyní nastat. On sám má za to, že vláda „musí být schopná věci skutečně dělat“ a na to je potřeba, aby měla buď většinovou podporu, nebo aby se dvě hlavní politické strany byly schopné domluvit, což se ovšem již dlouho nepodařilo. Co si ekonom vzal z letošního roku? „Likvidita má významný vliv, a pokud je někdo, kdo je schopný ji vytvářet a ochotný použít, je třeba tomu věnovat pozornost.“

Letošní rok také podle ekonoma ukázal, jak slabé jsou sociální záchranné sítě, protože „hodně lidí trpělo a přitom trpět nemuseli“. Při zpětném pohledu by si pak El-Erian podle svých slov přál, aby věnoval více pozornosti zmíněným technickým faktorům a méně fundamentu. Vždy se pak ptá: „Jestliže jsem udělal chybu, jsem schopen s ní žít?“ Zde bylo podle něj chybou, že se držel postupu, který mu dlouhodobě dobře sloužil, což mu nedělá zase takové problémy. Jinak řečeno, neodhadl tedy to, že se dá „surfovat na vlně likvidity“, ale v konečném důsledku závisí na tom, zda je investor stále spokojen s tím, jak k investicím dlouhodobě přistupuje.

Změní tedy zkušenosti z letošního roku El-Erianův přístup? Na to ekonom odpověděl, že hledíme na proces, který má více kol. V investičním portfoliu by pak měla být aktiva vybraná na základě strukturálních pohledu, který ukazuje na jejich podhodnocení. Pak by tam měla být aktiva, která jsou podle investora zajímavá z hlediska dlouhodobých trendů. A nakonec aktiva, která jsou zajímavá z hlediska technického, oportunického. Právě letošní rok ekonomovi ukázal, že technická stránka věci a technický pohled si zaslouží podobnou pozornost jako zbylé dvě oblasti.

Zdroj: Bloomberg Markets