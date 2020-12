Reuters: Rok 2021 otestuje vládu technologií nad americkým trhem

Jak moc jít v příštím roce do amerických technologických akcií, když by vyšší valuace, regulatorní rizika a zotavení titulů, které byly sraženy do kolen, mohly ohrozit jejich přitažlivost? Napsala o tom agentura Reuters.

Širší americký akciový index S&P 500 vyrostl do 16. prosince o 16,6 %. Pouze návratnost Applu, Amazonu a se na tom podílela z více než poloviny, tvrdí Howard Silverblatt, indexový analytik v S&P Dow Jones Indices.

Technologické tituly si v posledních týdnech přesedly na zadní sedadla. Naděje na zotavování ekonomiky spojené s vakcínou totiž sytilo rally na energetických titulech, ve finančním sektoru, v akciích malých firem a jiných, méně oblíbených částech trhu. Index hodnotových akcií velkých amerických společností Russell 1000 vyrostl od oznámení o průlomu ve vývoji vakcíny na počátku listopadu o zhruba 10 %.

Růstový index Russell Index, který je zhusta obsypaný technologickými tituly, oproti tomu vyrostl o 4 %.

Ačkoli není jasné, jak dlouho tato změna ve vedení trhu potrvá, podtrhuje to dilema, které měli investoři během poslední dekády. Omezit expozici na technologie bylo po celá léta většinou ztrátová sázka a koronavirová pandemie jenom urychlila trendy, ze kterých tato skupina profituje.

Jenomže valuace jsou blízko 16letých maxim a obavy ze zranitelnosti tohoto sektoru narůstají, obzvláště pokud bude opětovné otevření americké ekonomiky vytvářet udržitelné obchody s hodnotovými akciemi.

„Domnívám se, že lidé se budou držet svojí expozice na technologie, ale nemyslím si, že do technologií půjde v příštím roce hodně nových peněz,“ říká Lindsey Bellová, hlavní investiční strategička v Ally Invest.

Technologický sektor tvoří spolu s akciemi velkých technologických firem (Amazon, Alphabet a Facebook) zhruba 37 % hodnotově váženého indexu S&P 500, což jim dává obrovský vliv na výkyvy indexu a portfolia investorů. Správci fondů, které oslovila BofA Global Research, v průzkumu uváděli „dlouhý tech“ jako nejnašlapanější obchod osm měsíců za sebou.

A zatímco tech, který se obchoduje na 26násobku odhadů budoucích zisků, je jedním z několika mělo sektorů, které za letošek zřejmě vykážou zisk, v příštím roce mu zisky stoupnou odhadem o 14,2 %, pomaleji než 23,2 %, které se předpokládají u všech firem z indexu S&P 500.

„Pořád se domníváme, že hodnotová rotace, kterou jsme během posledních několika týdnů začínali sledovat, zasáhne také do roku 2021,“ uvedla Mona Mahajanová, strategička pro americké investice v Global Investors.

Snahy amerických a evropských regulátorů omezit tržní dominanci firem jako Alphabet a jsou pro tento sektor dalším citlivým místem.

Mnoho investorů je ale rádo, že drží holding ve firmách, které pomalému hospodářskému růstu, obchodním konfliktům i globální pandemii odolaly. Patrné to bylo v posledních měsících, kdy byly při vyšší nejistotě vidět tendence obracet se k technologickým akciím.

„Je jenom velmi málo sektorů, kde můžete dostat tak udržitelný…růst, jako tomu je v technologiích,“ uvedl Mark Stoeckle, ředitel Adams Funds.

Michael Arone, hlavní investiční stratég v Global Advisords očekává, že ekonomika se po zotavení v roce 2021 vrátí k pomalejším tempům růstu. „Naznačuje to, že chcete vlastnit firmy, (které mají) vysoká tempa organického růstu a cash flow dokážou skládat lépe než jiné,“ uvedl Arone.

Ani jiní stratégové, kteří mají v oblibě jiné akcie, se technologií nezříkají. BMO Capital Markets srazila doporučení pro technologie na rok 2021 na „market weight“, vybídla ale investory, aby svoje pozice raději zachovali, než prodávali.

„Nemyslím si, že se od technologií posuneme prostě jinam,“ řekl Esty Dwek, šéf strategie pro globální trhy v Natixis Investment Managers. „Tyto firmy se staly integrální součástí našich životů,“ uvedl.

