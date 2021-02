Evropská komise navrhla snížit velkoobchodní roamingové tarify

Evropská komise (EK) navrhla dále snížit velkoobchodní roamingové tarify, které si vzájemně hradí telekomunikační operátoři. Chce také o deset let prodloužit nařízení, které před čtyřmi lety v unii ukončilo poplatky za maloobchodní roaming. Komise to podle agentury Reuters uvedla ve svém dnešním sdělení.



Velkoobchodní cenové stropy proti sobě postavily poskytovatele v jižních zemích EU proti těm ze severu. Ti první je chtějí udržet co nejvyšší, aby mohli investovat do sítí a přizpůsobit je poptávce, která vrcholí v období letních dovolených. Ti druzí, jejichž zákazníci v létě vyjíždějí do zahraničí, chtějí stropy nižší.



EU nařídila výrazné zlevnění roamingu v roce 2017. Současná výše poplatků za něj platí do června 2022.



Komise by nyní chtěla velkoobchodní roamingové tarify v prvním kroku od 1. července příštího roku snížit o 31 procent. A následně ve druhém kroku od 1. ledna 2025 pak o dalších 13,6 procenta. Poplatky za textové zprávy plánuje ve stejném období snížit o 60 a 25 procent a poplatky za čerpání dat příští rok o 20 a v roce 2025 o 25 procent.



Podle lobbistického sdružení evropských spotřebitelů BEUC by komise měla být ambicióznější a srazit ceny na úroveň skutečných nákladů. Návrh EK ještě budou muset schválit unijní členské státy a Evropský parlament.