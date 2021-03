AstraZeneca prodala svůj podíl ve firmě Moderna, využila prudkého růstu jejích akcií na vakcíně

Britsko-švédská farmaceutická firma prodala svůj podíl 7,7 procenta v americké biotechnologické společnosti Moderna za více než jednu miliardu USD (21,6 miliardy Kč). Akcie Moderny v poslední době výrazně rostly díky její vakcíně proti covidu-19. byla druhým největším akcionářem Moderny. Informuje o tom list The Times.



Ze zprávy nebylo okamžitě jasné, za jak dlouhé období svůj podíl prodala. Cena akcie Moderny se minulý měsíc zvýšila až na 186 USD z 29 USD před rokem. V pátek akcie firmy uzavřely na ceně 154,81 USD, což celou firmu ohodnotilo na 61 miliard USD.



Zisk z prodeje akcií posílí finance firmy , která vyvíjí vlastní léky a dokončuje svoji největší akvizici. Loni v prosinci oznámila koupi amerického specialisty na léky na vzácná onemocnění Alexion za 39 miliard USD.



AstraZeneca vyrábí vlastní vakcínu proti covidu-19, vyvinutou ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Na rozdíl od vakcíny firmy Moderna ji však v době pandemie prodává bez zisku.



Vakcína Moderny byla minulý týden schválena k nouzovému použití ve Spojených státech. Firma očekává letos z prodeje koronavirové vakcíny tržby 18,4 miliardy USD a odhadla, že vyrobí nejméně 700 milionů dávek. To je více, než čeká konkurenční firma , která rovněž prodává svoji vakcínu na komerční bázi. Ta počítá se tržbami 15 miliard USD.



AstraZeneca je jednou ze dvou velkých farmaceutických firem v Británii. Její tržní hodnota je 91 miliard liber (2,8 bilionu Kč). Zaměřuje se hlavně na onkologické přípravky a léky na respirační a kardiovaskulární nemoci. Na vakcíny se před pandemií nesoustředila.



Makléř Shore Capital Adam Barker uvedl, že prodala svoje akcie Moderny, aby vydělala na jejich růstu. Akcie koupila v letech 2013 až 2016 a investovala do nich zhruba 400 milionů USD.