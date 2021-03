Turecká lira potřebuje pomocnou ruku

Narůstající výnosy amerických dluhopisů přinutily k prudkému ústupu tureckou liru. Ta se stáhla nejrychleji z měn na rozvíjejících se trzích. Správci fondů teď čekají, že guvernér centrální banky Naci Agbal ve čtvrtek zvedne úrokové sazby a zamezí dalšímu poklesu. Jedné z nejvýnosnějších měn na rozvíjejících se trzích by to mohlo dodat na přitažlivosti.

Turecká měna je od poloviny prosince slabší o více než 8 %. Správce peněz ve společnosti Fidelity Paul Greer má na liru stanovisko “nadvažovat”. Tvrdí, že pokud centrální banka Turecka ve čtvrtek úrokové sazby zvedne, jak předpokládají odborníci oslovení Bloombergem, a na amerických bondech a rozvíjejících se trzích dojde ke spořádanému pohybu cen, “očekáváme, že na současných hodnotách se nějaké peníze do liry zase vrátí“.

Podle ekonoma pro rozvíjející se trhy Ziada Daouda z agentury Bloomberg se o vysvětlení toho, proč se liře v posledních týdnech tolik nedaří, přou dvě názorové školy. Podle první z nich jde výlučně o důsledek rostoucích výnosů na delších amerických splatnostech, podle druhé o důsledek domácích faktorů. Část pravdy mají asi obě, míní Daoud, vnější faktory hrály ale asi větší roli. Silnější americký růst přispěl podle jeho odhadů k dosavadnímu znehodnocení turecké měny 4,9 procentními body.

Ani prezident Recep Tayyip Erdogan liře ale prý nepomohl. Nálada se zhoršila 22. února, když se prezident zastával ekonomických rozhodnutí svého švagra, bývalého ministra financí Berata Albayraka. Jeho výkon funkce charakterizovala extrémně uvolněná měnová politiky či ztenčující se devizové rezervy. Rally na liře nastala, až když Erdogan loni přeskládal svůj tým ekonomických poradců a dosadil do funkce guvernéra centrální banky Agbala.

Agbal od svého jmenování loni v listopadu zvedl hlavní sazbu už o 675 bazických bodů. Po jeho příslibu návratu k ortodoxní měnové politiky vyrostla lira z tehdejších rekordních minim o skoro 25 % a stala se (i s jeho pomocí) letos stala nejlepší měnou pro carry-trade obchody za ruským rublem. Když v polovině února narazila na strop, hned se objevila volání, aby centrální banka podpořila trh vyššími sazbami. Trhy nyní předpokládají, že Agbal zvedne týdenní repo sazbu o 100 bazických bodů na 18 %.

Turecká centrální banka v únoru slíbila, že bude udržovat utaženou měnovou politiku, dokud se inflace nezmírní. Její základní ukazatel i jádrové inflace od té doby zrychlily. Opční trh v úterý počítal více než 35% šanci, že se lira do konce června zhroutí k dolaru na 8 TRY za dolar.

Hans Gustafson ze Swedbank odhaduje, že lira do konce roku zpevní o 15 % a zakončí ho na 6,50 za americký dolar. Návrat na hodnoty na silnější straně 6,9 TRY za dolar předpokládá také Henrik Gullberg z Coex Partners. Chuti riskovat, ze které by lira jakožto rizikovější měna mohla profitovat, nyní nesvědčí narůstající americké výnosy. Tento vývoj ale podle něj pomine. “Růst reálných výnosů amerických dluhopisů není udržitelný,” uvedl Gullberg. “Rally u měn citlivých na riziko, jako je lira, se nakonec zase rozběhne.”

Zdroje: Bloomberg