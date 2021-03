Nasdaq před novým ekonomickým plánem strmě roste, Evropa obrátila dolů

Na západních akciových trzích dnes dominuje zájem o technologie, kterým sekunduje cyklická spotřeba a komunikace. Mezi hlavními indexy se tak nejvíce daří Nasdaqu (+1,7 pct), za kterým zaostává S&P 500 (+0,6 pct), a hlavně celá Evropa. Tam sledujeme během dne zhoršení kondice a klíčové indexy zamířily po nerozhodném dopoledni do červeného. Nejvíce klesá Londýn (-0,7 pct).

Důležitým předpokladem pro preferenci růstových technologií je příznivý vývoj dluhopisových výnosů. Ty americké jsou za dnešek prakticky beze změny, když smazaly menší intradenní nárůst. Dobré podmínky vytvářejí také dnešní data.

Zaměstnanost v americkém firemním sektoru se podle březnové zprávy ADP zvedla o vysokých 517 tisíc. Sice toto číslo nedosáhlo na konsensus 550 tisíc, ale zase únor byl revidován podstatně nahoru. Zpráva tedy v zásadě potvrzuje, že zlepšení na trhu práce nabralo solidní tempo. Pozitivní zprávy pak přinesl také report chicagského ISM, podle kterého aktivita v oblasti dál zrychlila, při hlavními indexu na 66,3 (neutrální hodnota je 50).

Především se ale pozornost zaměřuje na představení ekonomického plánu americkým prezidentem. Vypadá to, že obavy z daní velkou nervozitu nezvedají (oprávněně) a namísto toho se investoři soustředí na další, pravděpodobně obrovskou částku, která by měla do různých projektů zamířit.

Eurodolar se během dne odrazil trochu výš na 1,1750, zlato přidalo procento. Koruně eurodolar pomohl ke korekci ztrát vůči americké měně na 22,24 a mírně si koruna pomohla i na páru s eurem. Pražská burza končí jen lehce v záporu při smíšeném vývoji hlavních jmen.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1200 -0.1323 26.1727 26.1003 CZK/USD 22.2440 -0.3450 22.3485 22.2160 HUF/EUR 362.6600 -0.1845 364.0527 361.9462 PLN/EUR 4.6373 -0.4382 4.6710 4.6327

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6929 -0.1023 7.7049 7.6781 JPY/EUR 129.7000 0.3202 130.0640 128.7500 JPY/USD 110.4350 0.0816 110.9510 110.4200

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8520 -0.1102 0.8538 0.8506 CHF/EUR 1.1062 0.1708 1.1075 1.1046 NOK/EUR 10.0231 -0.0370 10.0351 9.9790 SEK/EUR 10.2405 0.0547 10.2517 10.2204 USD/EUR 1.1743 0.2134 1.1760 1.1704

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3134 -0.2495 1.3179 1.3094 CAD/USD 1.2573 -0.4265 1.2630 1.2540