Daňte je podle tržeb. USA mají plán pro jednání o globální firemní dani

Spojené státy přišly s novým návrhem do debaty o globální firemní dani. Státy by podle nich měly mít možnost danit zisky velkých nadnárodních společností na základě jejich tržeb, které tito korporátní obři v daných zemích inkasují, tvrdí dva zdroje, na které se odvolává Bloomberg. Návrh už Washington poslal skoro 140 zemím, které se debatě o globální minimální dani a digitálním zdanění věnují.

Nynější návrh představuje rozchod s dosavadními možnostmi. Ty se snažily definovat, jaké obchodní modely a sektory by této dani mohly podléhat. Důraz byl přitom kladen na technologie a další firmy, které jednají se spotřebiteli.

Nový americký návrh je podle Bloombergu postavený kvantitativně a vztahuje se na největší světové nadnárodní firmy napříč sektory, tedy nikoli pouze na digitální společnosti. Podle Financial Times přitom nevylučuje ani americké technologické firmy bez ohledu na to, zda jsou v dané zemi fyzicky přítomny.

Debaty o vlastní firemní dani mezitím probíhají i na americkém území. Americký prezident Joe Biden plánuje zvýšení sazby firemní daně ve Spojených státech na 28 procent. Daňový balík má být hlavním způsobem, jak zafinancovat dvoubilionový stimul na podporu ekonomiky. Sám Biden je ale otevřený kompromisu. Podle Reuters by se Bílý dům i představitelé podnikatelských skupin mohli spokojit s 25 %.

Návrh „zřejmě projde úpravou, o čemž jsme nedávno také spekulovali. Kompromis by samozřejmě zmenšil výsledný dopad na zisky firem,“ uvedl v dnešním komentáři šéfanalytik Patrie Tom Vlk.

V rámci svého daňového balíku pak Biden navrhl 21% globální minimální daň a jeho administrativa by mohla doufat, že to ovlivní i rozhovory o globální dani.

Evropská komise myšlenku globální minimální daně podporuje, její představitelé se ale ke konkrétní výši sazby odmítli vyjádřit. Některé členské země Evropské unie, například Irsko, nicméně daly najevo, že mají vůči americkému návrhu výhrady, upozorňuje BBC.

Rozhovory o globální dani vedené v rámci Organizace zemí pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se doposud zaměřovaly na sazbu 12,5 procenta.

Také prezident Světové banky David Malpass označil minimální sazbu ve výši 21 procent, pro kterou se vyslovila americká ministryně financí Janet Yellenová, za vysokou. A před stanovením globální minimální sazby firemní daně na příliš vysoké úrovni varoval. Nechce prý, aby nová pravidla podkopávala schopnost chudých zemí přitahovat investice.



Představitelé jednajících zemí podle BBC ve středu uvedli, že doufají v dosažení globální daňové dohody do poloviny roku.



Dohoda o globální minimální dani by kromě jiného mohla zastavit nárůst opatření, která v otázce zdanění velkých firem činí státy individuálně. Pro firmy to vytváří spletitou síť regulí a skutečnost, že jim jsou zisky daněny několikrát různými státy.

Americká ministryně financí Yellenová považuje stanovení globální minimální sazby za nezbytný krok k ukončení dlouholetého soupeření, v jehož rámci země snižují daňové zatížení podniků, aby přilákaly investice. Zavedení globální minimální daně by podle ní pomohlo Spojeným státům udržet si i navzdory tomuto zvýšení konkurenceschopnost.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Reuters, Financial Times