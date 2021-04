Důvěra investorů v německou ekonomiku nečekaně klesla

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku v dubnu nečekaně klesla a snížila se poprvé od loňského listopadu. Investoři se obávají dalšího zpřísnění pandemických opatření, které by snížilo soukromou spotřebu. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil institut ZEW.



Index důvěry se propadl na 70,7 bodu z březnových 76,6 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters čekali naopak zvýšení indexu, a to na 79 bodů.



"Odborníci na finanční trh jsou o něco menší optimisté než v předchozím měsíci," uvedl prezident ZEW Achim Wambach. "Ukazatel ekonomické důvěry ZEW je však stále na velmi vysoké úrovni a současná situace je hodnocena mnohem pozitivněji než v březnu." Obavy ze zpřísnění omezení pohybu podle něj způsobily pokles očekávané soukromé spotřeby. Výhled vývozu je však lepší než v předchozím měsíci.



Samostatný ukazatel současných podmínek se zlepšil na minus 48,8 z minus 60 bodů v předchozím měsíci. Analytici čekali jeho zvýšení na minus 53 bodů.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Německá ekonomika v loňském roce kvůli pandemii klesla o 4,9 procenta, vláda ale v lednu předpověděla, že letos hrubý domácí produkt (HDP) vzroste o tři procenta.