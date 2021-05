Dolar posiluje k 1,20, akcie zatím hledají téma a směr

Pro evropské akciové trh je úterní dopoledne smíšené. Dolů míří především německý index DAX , ztrácející půl procenta. Zhruba stejnou měrou ale naopak roste FTSE 100 a ještě víc přidávají některé menší trhy (Rakousko).

Na trhu se nerýsují nová témata. Investoři dál sledují tempo oživení ekonomik spolu s probíhajícím očkováním, jehož zrychlení by mohlo do budoucna pomáhat Evropě. Inflační obavy se do obchodování nepromítají ani po včerejších detailech z ISM nebo varování Intelu, že nedostatek čipů může trvat několik let.

Americké dluhopisové výnosy se sice zvedají, ale ještě nedorovnaly včerejší pokles. V Evropě vykazují hlavní dluhopisové trhy minimální posun. Eurodolar rychle odevzdal včerejší zisky a znovu začal klesat, už k hranici 1,2000. Ropa nahradila ztráty z přelomu měsíce a vrací se zpět nad 68 dolarů.

Dnešní makrodata by na trhy neměla mít vážný vliv. Večer promluví Robert Kaplan z Fedu, který se už nechal slyšet, že by kvůli přílišnému nabírání rizika v ekonomice měla centrální banka začít uvažovat o útlumu stimulace. Takový postoj by však investory neměl překvapit, Kaplan navíc letos o sazbách nehlasuje. Inspiraci mohou přinést nové firemní výsledky, dopad by však neměl přesáhnout hranice sektoru.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:14 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.8424 0.1775 25.8522 25.7776 CZK/USD 21.5255 0.6782 21.5360 21.3790 HUF/EUR 360.2350 0.0834 360.8856 359.1037 PLN/EUR 4.5537 0.2003 4.5557 4.5273

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7716 -0.3961 7.8112 7.7662 JPY/EUR 131.3310 -0.1983 131.6507 131.2928 JPY/USD 109.3920 0.2429 109.5050 109.2450

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8653 -0.2076 0.8680 0.8651 CHF/EUR 1.0991 0.0005 1.1014 1.0982 NOK/EUR 9.9872 -0.1260 10.0078 9.9832 SEK/EUR 10.1675 0.0808 10.1915 10.1370 USD/EUR 1.2005 -0.4800 1.2063 1.1999

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2960 0.6221 1.2968 1.2878 CAD/USD 1.2318 0.3213 1.2322 1.2277