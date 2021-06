Světová banka navýšila odhad letošního růstu světové ekonomiky díky pozitivnímu dopadu očkování a stimulů

Světová banka (SB) dnes zlepšila odhad letošního růstu světové ekonomiky na 5,6 procenta z dříve předpokládaných 4,1 procenta. Poukázala na příznivý vliv očkování proti covidu-19 a na rozsáhlé stimulační programy v bohatých zemích. Globální hospodářský růst by měl být podle nové prognózy nejrychlejší od roku 1973, kdy činil 6,6 procenta, napsala agentura AP.



V loňském roce globální ekonomika klesla o 3,5 procenta, protože pandemie covidu-19 vedla k omezení aktivity podniků i pohybu lidí. SB upozornila, že letošní oživení světového hospodářství bude nerovnoměrné a bude se opírat zejména o silný růst v několika velkých ekonomikách, jako jsou například Spojené státy, které si mohou dovolit vynakládat vysoké částky na stimulační opatření.



"Ačkoli jsou tu vítané známky globálního oživení, pandemie nadále způsobuje chudobu a nerovnost u lidí v rozvíjejících se zemích po celém světě," uvedl prezident SB David Malpass. Zároveň vyzval ke globálně koordinované snaze o rychlejší distribuci vakcín proti covidu-19 a ke zmírňování dluhové zátěže, a to zejména v zemích s nízkými příjmy.



Odhad letošního hospodářského růstu ve Spojených státech, které jsou největší ekonomikou na světě, SB zlepšila na 6,8 procenta z dříve předpokládaných 3,5 procenta. V eurozóně by se měl letos hrubý domácí produkt (HDP) podle nového výhledu banky zvýšit o 4,2 procenta a v Číně o 8,5 procenta.