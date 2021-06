Rozbřesk: Česká inflace zpět pod trojkou. Koruna s dalšími zisky

Nová data přicházející z české ekonomiky byla prozatím velmi slibná a naznačují, že oživení ve druhém čtvrtletí letošního roku nabírá na síle a přibližuje tak dobu, kdy bude ČNB moct zahájit nový cyklus zvyšování úrokových sazeb. Vzhledem k tomu, že ani tuzemské nebe není úplně bez mraků a z výroby přicházejí zprávy nejen o drahých vstupech a chybějících pracovnících, ale už i o omezování produkce v automobilovém průmyslu v důsledku nedostatku vstupů, není s ochlazováním ekonomiky nutné až tak pospíchat.

A dokonce i inflace se už vrátila pod horní hranici tolerančního pásma, i když ještě před měsícem dosahovala 3,1 %. V květnu se totiž spotřebitelské ceny zvýšily pouze o 0,2 % a meziroční inflace sledovaná centrální bankou se tak snížila na 2,9 %. Dostala se tak i na prognózu ČNB. Poklesly ovšem i další indexy sledované centrální bankou, jako jsou čistá nebo jádrová inflace. Ta první na 3 %, druhá na 3,1 % a měnově-politická dokonce na 2,6 %.



I nadále platí, že za letošní inflací stojí především dražší doprava, cigarety a alkohol. Dohromady tvoří dvě třetiny aktuální inflace, zatímco třeba bydlení (dřívější inflační stálice) dnes zůstává díky dočasně levnějším energiím na pozadí.

Inflace tak aktuálně nepředstavuje pro ČNB vážný problém, kvůli kterému by měla rychle nebo dramaticky reagovat. Neznamená to ovšem, že s poklesem inflace mizí i dřívější inflační rizika. Je tu například stále velký nákladový tlak ve výrobě, který se zatím v cenách pro konečného spotřebitele až na výjimky příliš neprojevil. Jasné rovněž není, jakou cenovou strategii zvolí v těchto časech „rozvolněné“ služby a jak na ni bude reagovat prozatím nepříliš silná domácí poptávka.

Ve hře je stále ještě mnoho otázek, včetně změny chování spotřebitelů, na to, aby alespoň trochu poklesla nejistota jakéhokoliv inflačního výhledu. Jisté je zatím jen to, že tuzemská inflace má především nákladový charakter, a proto brzké utlumování poptávky vyššími sazbami nemusí být až tak žádoucí. Zvlášť když práci za ČNB v tuto chvíli odvádí posilující koruna, kterou by dřívější rozšíření úrokového diferenciálu v časech evropského QE zřejmě ještě ponouklo k dalšímu posílení.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna včera pokračovala v dobývání nových pozic a dostala se až pod úroveň 25,35 EUR/CZK. Svým optimismem a současně i odhodláním dál tisknout nová eura ji podpořila i ECB. Trhy navíc počítají s tím, že v dané situaci ČNB zahájí cyklus utahování měnové politiky, a ještě více tak rozšíří úrokový diferenciál. Čísla z ekonomiky vypadají velmi slibně, nicméně koruna, která je o dvě procenta pod prognózou ČNB, však kus práce za samotnou centrální banku vlastně už odvádí. Nehledě na fakt, že meziročně je koruna o pět procent silnější. A zájmu se netěší jen česká měna, ale i místní dluhopisy. MF se tento týden za zvýšeného zájmu kupujících podařilo prodat bondy za téměř 14 mld. korun. Od začátku roku tak už jen na primárním trhu získalo více než 271 mld. na krytí schodku rozpočtu a letošní dluhové služby.



Zahraniční forex

Ač bylo včerejší zasedání ECB, resp. americká květnová inflace nepochybně zajímavými událostmi, tak na eurodolarovém trhu zanechaly nepatrnou stopu. Připomeňme, že ECB ponechala svoji super-expanzivní politiku v platnosti a americká inflace vystoupala v meziročním srovnání na 5,0 %, což představuje třináctileté maximum. Zde je ovšem nutno dodat, že navzdory tomu, že jádrová složka inflace se dále zvedla na 3,8 %, tak trh inflační vzedmutí zjevně interpretuje jako dočasnou událost, neboť po velmi chvilkovém nárůstu výnosy amerických vládních dluhopisů zamířily opět dolů! Desetiletý výnos amerického vládního dluhopisu se tak pohybuje dokonce na úrovni 1,45 %, což značí, že investoři jsou ochotni akceptovat nejvíce záporný reálný úrokový výnos od inflačních sedmdesátých let minulého století. V případě poptávky po amerických dluhopisech hrají (kromě nákupů Fedu) zjevně roli i jiné faktory než makro-fundamenty.



Dnes odpoledne stojí za zmínku zveřejnění americké spotřebitelské nálady od univerzity z Michiganu, která bude obsahovat i dnes stále důležitější průzkum inflačních očekávání domácností.