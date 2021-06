IEA: Poptávka po ropě se vrátí na úroveň před pandemií do konce 2022

Poptávka po ropě se vrátí na úroveň před pandemií do konce roku 2022. Skupina OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu a její spojence v čele s Ruskem, tak bude muset zvýšit svoji těžbu, aby uspokojila rostoucí zájem zákazníků. To by však pro skupinu neměl být problém. Uvedla to ve své dnešní zprávě o stavu trhu s ropou Mezinárodní agentura pro energii (IEA).



"OPEC+ musí otevřít kohoutky, aby udržel světové trhy s ropou dostatečně zásobené," uvedla IEA. Globální poptávka se má nadále zotavovat, a pokud nedojde k dalším změnám politiky, do konce roku 2022 dosáhne 100,6 milionu barelů denně.



V letošním roce IEA předpokládá, že poptávka vzroste o 5,36 milionu barelů denně a v roce 2022 o dalších 3,07 milionu barelů denně. V průměru by příští rok měla činit 99,46 milionu barelů denně. Loni podle odhadů spotřeba ropy klesla o rekordních 8,64 milionu barelů denně.



Oživení poptávky však bude nerovnoměrné, a to jak mezi jednotlivými regiony, tak odvětvími. Ve vyspělých ekonomikách je již konec pandemie na dohled, pomalá distribuce vakcín však ohrožuje zotavení v zemích, které nejsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), varovala IEA.



V příštím roce bude dost prostoru, aby skupina OPEC+, která má 24 členů v čele se Saúdskou Arábií a Ruskem, zvýšila těžbu o 1,4 milionu barelů denně nad svůj cíl stanovený pro období červenec 2021 až březen 2022, uvedla IEA.



IEA také upozornila, že rostoucí poptávka a krátkodobé politiky zemí jsou v rozporu s její výzvou z minulého měsíce k ukončení financování nové těžby ropy, plynu a uhlí. IEA v květnu šokovala energetické odvětví svojí zprávou "Čistá nula do roku 2050", ve které uvedla, že investoři by neměli financovat nové projekty v oblasti fosilních paliv, pokud chce svět dosáhnout do poloviny století současného cíle snížení emisí, které způsobují oteplování, napsala agentura Reuters.